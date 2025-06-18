Уругвай — Бразилия, 18 октября: прогноз на матч отбора ЧМ-2026, трансляция, составы

Уругвайцы в 2023 году не проигрывают на своем поле, а в матче со столь принципиальным соперником, очевидно, будут упираться с удвоенной силой. Многое будет зависеть от обороны хозяев, ведь в этой линии наблюдаются системные проблемы - в шести из семи последних встреч команда пропускала минимум раз.

Бразильцы же наверняка большую часть матча проведут, действуя первым номером. Если не к голам, то к значительному числу угловых это наверняка приведет. Поставим на победу гостей по данному статистическому показателю. К слову, «селесао» в трех предыдущих играх отбора опережали соперников по числу угловых (в среднем - шесть за матч). Уругвайцы же два раза из трех оказывались хуже по этому показателю, в среднем за встречу выполняя 2,3 углового.