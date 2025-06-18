Уругвай — Бразилия, 18 октября: прогноз на матч отбора ЧМ-2026, трансляция, составы

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В ночь на среду, 18 октября, по московскому времени, сборная Уругвая по футболу примет команду Бразилии в рамках четвертого тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Сумеют ли хозяева догнать соперников в таблице?
Турнир: квалификация ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, 4-й тур
Стадион: «Сентенарио» (Монтевидео, Уругвай)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Уругвай
|20
|20
|38
|98-142
|Бразилия
|38
|20
|20
|142-98
Последние пять игр сборной Уругвая:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2023
|Колумбия
2:2
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|13.09.2023
|Эквадор
2:1
Уругвай
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2023
|Уругвай
3:1
Чили
Отбор ЧМ-2026
|21.06.2023
|Уругвай
2:0
Куба
Товарищеский матч
|15.06.2023
|Уругвай
4:1
Никарагуа
Товарищеский матч
Последние пять игр сборной Бразилии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.10.2023
|Бразилия
1:1
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|13.09.2023
|Перу
0:1
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
|09.09.2023
|Бразилия
5:1
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|20.06.2023
|Бразилия
2:4
Сенегал
Товарищеский матч
|17.06.2023
|Бразилия
4:1
Гвинея
Товарищеский матч
После трех туров сборная Бразилии уступает только аргентинцам, набравшим максимум очков. Команда Уругвая идет на четвертой позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аргентина
|3
|3
|0
|0
|5-0
|9
|2. Бразилия
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|3. Колумбия
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|4. Уругвай
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|5. Чили
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|6. Венесуэла
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|7. Эквадор*
|3
|2
|0
|1
|4-3
|3
|8. Парагвай
|3
|0
|1
|2
|0-2
|1
|9. Перу
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|10. Боливия
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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Уругвайцы в 2023 году не проигрывают на своем поле, а в матче со столь принципиальным соперником, очевидно, будут упираться с удвоенной силой. Многое будет зависеть от обороны хозяев, ведь в этой линии наблюдаются системные проблемы - в шести из семи последних встреч команда пропускала минимум раз.
Бразильцы же наверняка большую часть матча проведут, действуя первым номером. Если не к голам, то к значительному числу угловых это наверняка приведет. Поставим на победу гостей по данному статистическому показателю. К слову, «селесао» в трех предыдущих играх отбора опережали соперников по числу угловых (в среднем - шесть за матч). Уругвайцы же два раза из трех оказывались хуже по этому показателю, в среднем за встречу выполняя 2,3 углового.
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В прямом эфире встречу сборных Аргентины и Парагвая бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
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Потери
Уругвай: нет
Бразилия: Каземиро (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч Уругвай - Бразилия:
|Позиция
|Уругвай
|Бразилия
|Вратарь
|23. Меле
|23. Эдерсон
|Защитник
|8. Нандес
|2. Данило
|Защитник
|4. Араухо
|3. Маркиньос
|Защитник
|2. Касерес
|4. Габриэл
|Защитник
|22. Пикерес
|6. Арана
|Полузащитник
|15. Вальверде
|8. Гимарайнс
|Полузащитник
|20. Угарте
|22. Жерсон
|Полузащитник
|7. де ла Круз
|10. Неймар
|Нападающий
|11. Пельистри
|7. Винисиус
|Нападающий
|9. Нуньес
|9. Ришарлисон
|Нападающий
|18. Родригес
|17. Родриго
|Главный тренер
|Марсело Бьелса
|Фернандо Динис
Букмекеры ожидают конкурентную игру, но считают гостей фаворитами встречи.
Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира - в среду, 18 октября, в 02:55 по московскому времени.
Ветеран сборной Уругвая не вошел в состав национальной команды на октябрьские матчи.
Сборная Уругвая выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Нуньеса (42 минута) и де ла Круса (77). По угловым ничья - 2:2.