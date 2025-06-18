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16 октября 14:34ГлавнаяПрогнозыФутболКвалификация ЧМ-2026

Уругвай — Бразилия, 18 октября: прогноз на матч отбора ЧМ-2026, трансляция, составы

Принципиальное противостояние с многолетней историей
Александр Бокулёв
Уругвай - Бразилия
Уругвай - Бразилия

В ночь на среду, 18 октября, по московскому времени, сборная Уругвая по футболу примет команду Бразилии в рамках четвертого тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Сумеют ли хозяева догнать соперников в таблице?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Уругвай

Место в рейтинге ФИФА: 17

18.10.2023, Ср

03:00 МСК

Бразилия

Место в рейтинге ФИФА: 3

П1 - 4,33

Х - 3,56

П2 - 2,04

Турнир: квалификация ЧМ-2026, зона КОНМЕБОЛ, 4-й тур

Стадион: «Сентенарио» (Монтевидео, Уругвай)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Уругвай20203898-142
Бразилия382020142-98

Последние пять игр сборной Уругвая:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.10.2023Колумбия

2:2

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

13.09.2023Эквадор

2:1

Уругвай

Отбор ЧМ-2026

09.09.2023Уругвай

3:1

Чили

Отбор ЧМ-2026

21.06.2023Уругвай

2:0

Куба

Товарищеский матч

15.06.2023Уругвай

4:1

Никарагуа

Товарищеский матч

Последние пять игр сборной Бразилии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.10.2023Бразилия

1:1

Венесуэла

Отбор ЧМ-2026

13.09.2023Перу

0:1

Бразилия

Отбор ЧМ-2026

09.09.2023Бразилия

5:1

Боливия

Отбор ЧМ-2026

20.06.2023Бразилия

2:4

Сенегал

Товарищеский матч

17.06.2023Бразилия

4:1

Гвинея

Товарищеский матч

Турнирная таблица

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После трех туров сборная Бразилии уступает только аргентинцам, набравшим максимум очков. Команда Уругвая идет на четвертой позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Аргентина33005-09
2. Бразилия32107-27
3. Колумбия31203-25
4. Уругвай31116-54
5. Чили31113-34
6. Венесуэла31112-24
7. Эквадор*32014-33
8. Парагвай30120-21
9. Перу30120-31
10. Боливия30032-100

*- Спортивный арбитражный суд оштрафовал сборную Эквадора на три очка за использование в прошлом отборочном цикле документов, содержавших ложную информацию о футболисте Байроне Кастильо

Прогноз на матч

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Уругвайцы в 2023 году не проигрывают на своем поле, а в матче со столь принципиальным соперником, очевидно, будут упираться с удвоенной силой.  Многое будет зависеть от обороны хозяев, ведь в этой линии наблюдаются системные проблемы - в шести из семи последних встреч команда пропускала минимум раз.

Бразильцы же наверняка большую часть матча проведут, действуя первым номером. Если не к голам, то к значительному числу угловых это наверняка приведет. Поставим на победу гостей по данному статистическому показателю. К слову, «селесао» в трех предыдущих играх отбора опережали соперников по числу угловых (в среднем - шесть за матч). Уругвайцы же два раза из трех оказывались хуже по этому показателю, в среднем за встречу выполняя 2,3 углового.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу сборных Аргентины и Парагвая бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

Уругвай: нет

Бразилия: Каземиро (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч Уругвай - Бразилия:

ПозицияУругвайБразилия
Вратарь23. Меле23. Эдерсон
Защитник8. Нандес2. Данило
Защитник4. Араухо3. Маркиньос
Защитник2. Касерес4. Габриэл
Защитник22. Пикерес6. Арана
Полузащитник15. Вальверде8. Гимарайнс
Полузащитник 20. Угарте22. Жерсон
Полузащитник7. де ла Круз10. Неймар
Нападающий11. Пельистри7. Винисиус
Нападающий9. Нуньес9. Ришарлисон
Нападающий18. Родригес17. Родриго
Главный тренерМарсело БьелсаФернандо Динис

Коэффициенты букмекеров

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 Победа УругваяНичьяПобеда Бразилии
«Марафон»4,333,562,04
«Мелбет»4,203,402,00
«Олимп»3,983,491,97

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче Уругвай - Бразилия?

Букмекеры ожидают конкурентную игру, но считают гостей фаворитами встречи.

Где бесплатно смотреть матч Уругвай - Бразилия?

Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира - в среду, 18 октября, в 02:55 по московскому времени.

Почему не играет Луис Суарес?

Ветеран сборной Уругвая не вошел в состав национальной команды на октябрьские матчи.

UPD: результат

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Сборная Уругвая выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Нуньеса (42 минута) и де ла Круса (77). По угловым ничья - 2:2.

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