США - Германия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Немцы традиционно относятся к числу фаворитов любого турнира, где бы ни играли. Разумеется, в Америку они тоже едут за медалями. Однако в число главных соискателей Кубка мира у букмекеров бундестим пока не входит - только седьмое место в топе с коэффициентом 13.00 на триумф. Сборная США в этом рейтинге находится еще ниже, но для хозяев чемпионата выход из группы по умолчанию считается задачей-минимум.

Сборная Германии перед вылетом в Штаты размялась на команде Финляндии - 4:0 с дублем Дениза Ундава и голами Виртца и Мусиалы. Со стороны команды Маурисио Почеттино немцы наверняка встретят более серьезное сопротивление, тем более - на американской территории. Команда США в последний день весны обыграла неслабых сенегальцев - 3:2.

Форма обеих команд обещает яркое зрелище в Чикаго. Аналитики PARI оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.55.