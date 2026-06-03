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ГлавнаяПрогнозыСША - Германия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

США - Германия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Обновлено:
Последний тест хозяев чемпионата мира
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Подготовка участников ЧМ-2026 к главному турниру четырехлетия выходит на финишную прямую. К хозяевам чемпионата внимание традиционно повышенное. В заключительном контрольном матче перед официальными стартами команда США примет сборную Германии. Рассмотрим предложения легальных букмекеров на игру в Чикаго.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

Место в рейтинге ФИФА: 16

06.06.2026, Сб
21:30 МСК

Германия

Место в рейтинге ФИФА: 10

П1 - 5.00

Х - 4.20

П2 - 1.50

Турнир: товарищеский матч

Стадион:  «Солджер Филд»   (Чикаго, США)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
США40818-26
Германия80426-18

Последние пять матчей сборной  США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

01.04.2026США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия

Товарищеский матч

19.11.2025США

5:1

Уругвай

Товарищеский матч

16.11.2025США

2:1

Парагвай

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026Германия

4:0

Финляндия

Товарищеский матч

30.03.2026Германия

2:1

Гана

Товарищеский матч

27.03.2026Швейцария

3:4

Германия

Товарищеский матч

17.11.2025Германия

6:0

Словакия

Отбор ЧМ-2026

14.11.2025Люксембург

0:2

Германия

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Немцы традиционно относятся к числу фаворитов любого турнира, где бы ни играли. Разумеется, в Америку они тоже едут за медалями. Однако в число главных соискателей Кубка мира у букмекеров бундестим пока не входит - только седьмое место в топе с коэффициентом 13.00 на триумф. Сборная США в этом рейтинге находится еще ниже, но для хозяев чемпионата выход из группы по умолчанию считается задачей-минимум.

Сборная Германии перед вылетом в Штаты размялась на команде Финляндии - 4:0 с дублем Дениза Ундава и голами Виртца и Мусиалы. Со стороны команды Маурисио Почеттино немцы наверняка встретят более серьезное сопротивление, тем более - на американской территории. Команда США в последний день весны обыграла неслабых сенегальцев - 3:2.

Форма обеих команд обещает яркое зрелище в Чикаго. Аналитики PARI оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.55.

Бонусы на матч

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Трансляции

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На территории РФ игру покажет сервис Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Состав сборной США на ЧМ-2026

Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).

Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).

Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер» Леверкузен).

Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Олимпик» Марсель), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка» Мехико).

Состав сборной Германии на ЧМ-2026

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Бавария»).

Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Жонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»).

Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Ленарт Карл («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).

Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Лерой Зане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).

Коэффициенты букмекеров

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Пятикратный выигрыш относительно суммы номинала обещает успешная ставка на хозяев ЧМ-2026. Коэффициент на европейского гостя более чем в три раза ниже (1.50). Ничья котируется за 4.20.

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