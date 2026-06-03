США - Германия, 6 июня: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Партнерский проект
Подготовка участников ЧМ-2026 к главному турниру четырехлетия выходит на финишную прямую. К хозяевам чемпионата внимание традиционно повышенное. В заключительном контрольном матче перед официальными стартами команда США примет сборную Германии. Рассмотрим предложения легальных букмекеров на игру в Чикаго.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Солджер Филд» (Чикаго, США)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|4
|0
|8
|18-26
|Германия
|8
|0
|4
|26-18
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
|19.11.2025
|США
5:1
Уругвай
Товарищеский матч
|16.11.2025
|США
2:1
Парагвай
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|Германия
4:0
Финляндия
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Швейцария
3:4
Германия
Товарищеский матч
|17.11.2025
|Германия
6:0
Словакия
Отбор ЧМ-2026
|14.11.2025
|Люксембург
0:2
Германия
Отбор ЧМ-2026
Немцы традиционно относятся к числу фаворитов любого турнира, где бы ни играли. Разумеется, в Америку они тоже едут за медалями. Однако в число главных соискателей Кубка мира у букмекеров бундестим пока не входит - только седьмое место в топе с коэффициентом 13.00 на триумф. Сборная США в этом рейтинге находится еще ниже, но для хозяев чемпионата выход из группы по умолчанию считается задачей-минимум.
Сборная Германии перед вылетом в Штаты размялась на команде Финляндии - 4:0 с дублем Дениза Ундава и голами Виртца и Мусиалы. Со стороны команды Маурисио Почеттино немцы наверняка встретят более серьезное сопротивление, тем более - на американской территории. Команда США в последний день весны обыграла неслабых сенегальцев - 3:2.
Форма обеих команд обещает яркое зрелище в Чикаго. Аналитики PARI оценили вероятность обмена голами коэффициентом 1.55.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
На территории РФ игру покажет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Состав сборной США на ЧМ-2026
Вратари: Крис Брэди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тёрнер («Нью-Инглэнд Революшн»).
Защитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Серджино Дест (ПСВ), Алекс Фримен («Вильярреал»), Марк Маккензи («Тулуза»), Тим Рим («Шарлотт»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джозеф Скалли («Боруссия» Мёнхенгладбах), Остон Трасти («Селтик»).
Полузащитники: Тайлер Адамс («Борнмут»), Себастьян Берхальтер («Ванкувер Уайткэпс»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Джованни Рейна («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кристиан Рольдан («Сиэтл Саундерс»), Малик Тилльман («Байер» Леверкузен).
Нападающие: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Фоларин Балогун («Монако»), Рикардо Пепи (ПСВ), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Олимпик» Марсель), Хаджи Райт («Ковентри Сити»), Алекс Сендехас («Америка» Мехико).
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Бавария»).
Защитники: Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Йозуа Киммих («Бавария»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал» Мадрид), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Жонатан Та («Бавария»), Малик Тшау («Ньюкасл Юнайтед»).
Полузащитники: Паскаль Грос («Брайтон»), Феликс Нмеча («Боруссия» Дортмунд), Александар Павлович («Бавария»), Ангело Штиллер («Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Леон Горецка («Бавария»), Ленарт Карл («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).
Нападающие: Кай Хаверц («Арсенал»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Лерой Зане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл Юнайтед»).
Пятикратный выигрыш относительно суммы номинала обещает успешная ставка на хозяев ЧМ-2026. Коэффициент на европейского гостя более чем в три раза ниже (1.50). Ничья котируется за 4.20.
Получить до 25 000 рублей от PARI