США - Швеция, 18 февраля: прогноз на матч Олимпиады-2026

Сборная США по хоккею традиционно входит в топ-3 фаворитов любых турниров, где бы ни играла. А в последние годы - неизменно в топ-2. Но при этом олимпийским чемпионом она не становилась с далекого 1980 года. Впоследствии американцы дважды довольствовались на Играх серебряными медалями, а на трех последних турнирах и вовсе финишировали за тройкой призеров. Естественно, в Милане Майк Салливан и его подопечные преисполнены желания затянувшуюся серию неудач оборвать. Тем более что приехали они в Италию в ранге действующих чемпионов мира. Между прочим, по пути к этому титулу команда США убедительно обыграла шведов на глазах у их же зрителей - 6:2 в полуфинале. Судьбу решающего матча Швейцария - США решила шайба Тейджа Томпсона в овертайме (1:0).

В Милане второй фаворит ОИ (выше оцениваются шансы на успех только канадцев) пока уверенно подтверждает свой статус. Трех предыдущих соперников - Латвию, Данию, Германию - американцы неизменно побеждали с перевесом в три-четыре гола.

Шведы провели в Италии на один матч больше. Но их результаты тоже вызывают уважение: четыре победы, причем в трех случаях с пятью заброшенными шайбами.