США - Швеция, 18 февраля: прогноз на матч Олимпиады-2026

В среду, 18 февраля, количество соискателей золотых медалей хоккейного турнира на Олимпийских играх в Милане сузится до четырех. Последний полуфиналист состязания определится в противостоянии сборных США и Швеции. Что противопоставит «тре крунур» второму фавориту ОИ? В поисках ответа заглянем в линии легальных букмекеров.
Турнир: зимняя Олимпиада-2026, четвертьфинал
Стадион: «Санта-Джулия» (Милан, Италия)
История личных официальных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|6
|0
|9
|40-54
|Швеция
|9
|0
|6
|54-40
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2026
|США
5:1
Германия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|США
6:3
Дания
Олимпиада-2026
|12.02.2026
|Латвия
1:5
США
Олимпиада-2026
|25.05.2025
|Швейцария
0:1
США
ЧМ-2025
|24.05.2025
|Швеция
2:6
США
ЧМ-2025
Последние пять матчей сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|Швеция
5:1
Латвия
Олимпиада-2026
|14.02.2026
|Швеция
5:3
Словакия
Олимпиада-2026
|13.02.2026
|Финляндия
4:1
Швеция
Олимпиада-2026
|11.02.2026
|Швеция
5:2
Италия
Олимпиада-2026
|14.12.2025
|Чехия
0:5
Швеция
Евротур
Сборная США по хоккею традиционно входит в топ-3 фаворитов любых турниров, где бы ни играла. А в последние годы - неизменно в топ-2. Но при этом олимпийским чемпионом она не становилась с далекого 1980 года. Впоследствии американцы дважды довольствовались на Играх серебряными медалями, а на трех последних турнирах и вовсе финишировали за тройкой призеров. Естественно, в Милане Майк Салливан и его подопечные преисполнены желания затянувшуюся серию неудач оборвать. Тем более что приехали они в Италию в ранге действующих чемпионов мира. Между прочим, по пути к этому титулу команда США убедительно обыграла шведов на глазах у их же зрителей - 6:2 в полуфинале. Судьбу решающего матча Швейцария - США решила шайба Тейджа Томпсона в овертайме (1:0).
В Милане второй фаворит ОИ (выше оцениваются шансы на успех только канадцев) пока уверенно подтверждает свой статус. Трех предыдущих соперников - Латвию, Данию, Германию - американцы неизменно побеждали с перевесом в три-четыре гола.
Шведы провели в Италии на один матч больше. Но их результаты тоже вызывают уважение: четыре победы, причем в трех случаях с пятью заброшенными шайбами.
Между собой топы мирового хоккея тоже играют, как правило, результативно: 3:4, 2:5, 6:2. Рискнем предположить, что и в этот раз зрителя ждет яркое действо с обилием голов. PARI оценила вероятность «верха» в четвертьфинале (тотал больше 2.5) коэффициентом 1.58.
Все матчи хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 бесплатно показывает онлайн-кинотеатр «Оkko». Для неограниченного доступа к прямым трансляциям необходимо пройти регистрацию в сервисе.
Сборная США
Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»);
Защитники: Брок Фэйбер («Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Куинн Хьюз («Миннесота»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);
Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер («Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Брэди Ткачук («Оттава»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Винсент Трочек («Рейнджерс»).
Главный тренер: Майк Салливан.
Сборная Швеции
Вратари: Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба – «Миннесота Уайлд»), Якоб Маркстрём («Нью-Джерси Девилз»);
Защитники: Расмус Андерссон («Калгари Флэймз»), Филип Броберг («Сент-Луис Блюз»), Юнас Бродин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало Сейбрз»), Оливер Экман-Ларссон («Торонто Мейпл Лифс»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»);
Нападающие: Йеспер Братт («Нью-Джерси Девилз»), Лео Карлссон («Анахайм Дакс»), Йоэль Эрикссон Эк («Миннесота Уайлд»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Понтус Хольмберг («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Вильям Нюландер («Торонто Мейпл Лифс»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Рикард Ракелль («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Главный тренер: Сэм Халлам.
Аналитики PARI считают фаворитом в паре действующего чемпиона мира. Поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 1.65. Ничья идет за 4.70, а выигрыш команды Швеции – за 6.20.
На проход в полуфинал котировки такие: 1.40 - 2.95.