США – Швейцария, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Сборная США – действующий чемпион мира и Олимпиады, но стартует в Швейцарии в ранге андердога. Букмекеры больше верят в хозяев льда, и для этого есть основания. Швейцарцы в последние годы прочно закрепились в элите мирового хоккея, а на домашний турнир привезли солидный состав. В строю звёзды НХЛ и опытные ветераны, и команда на бумаге выглядит очень сбалансированной. Американцам же опять необходимо совместить в составе пару топов, множество середняков НХЛ и нескольких молодых проспектов.

На стороне швейцарцев и игровой тонус благодаря недавним матчам Евротура. Там команда выступила не слишком стабильно, но почувствовала соревновательный ритм. Так что статус фаворита для неё удивлять не должен.

Но мы всё же не будем рисковать ставкой на исход, а попробуем более аккуратный вариант. Класс исполнителей в составе соперников позволяет рассчитывать на то, что обе команды забьют минимум дважды. К тому же на старте турнира вероятность дисбаланса именно в обороне довольно высока.