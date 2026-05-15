США – Швейцария, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Сборная США по хоккею стартует на чемпионате мира 2026 г. в статусе действующих обладателей титула. Уже в первом туре американцам предстоит встретиться с опасной командой Швейцарии. Кто одержит победу?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, первый тур
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
|22.02.2026
|Канада
1:2 ОТ
США
Олимпиада
|21.02.2026
|США
6:2
Словакия
Олимпиада
|19.02.2026
|США
2:1 ОТ
Швеция
Олимпиада
|16.02.2026
|США
5:1
Германия
Олимпиада
Последние игры сборной Швейцарии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|Швейцария
6:1
Чехия
Евротур
|09.05.2026
|Швеция
3:0
Швейцария
Евротур
|07.05.2026
|Швейцария
5:4 Б
Финляндия
Евротур
|03.05.2026
|Чехия
0:1 Б
Швейцария
Евротур
|02.05.2026
|Швейцария
3:5
Финляндия
Евротур
Сборная США – действующий чемпион мира и Олимпиады, но стартует в Швейцарии в ранге андердога. Букмекеры больше верят в хозяев льда, и для этого есть основания. Швейцарцы в последние годы прочно закрепились в элите мирового хоккея, а на домашний турнир привезли солидный состав. В строю звёзды НХЛ и опытные ветераны, и команда на бумаге выглядит очень сбалансированной. Американцам же опять необходимо совместить в составе пару топов, множество середняков НХЛ и нескольких молодых проспектов.
На стороне швейцарцев и игровой тонус благодаря недавним матчам Евротура. Там команда выступила не слишком стабильно, но почувствовала соревновательный ритм. Так что статус фаворита для неё удивлять не должен.
Но мы всё же не будем рисковать ставкой на исход, а попробуем более аккуратный вариант. Класс исполнителей в составе соперников позволяет рассчитывать на то, что обе команды забьют минимум дважды. К тому же на старте турнира вероятность дисбаланса именно в обороне довольно высока.
Смотреть встречу США – Швейцария на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч! Арена»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари»), Джозеф Уолл («Торонто»);
Защитники: Уилл Борген («Нью-Йорк Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон»), Райан Уфко («Милуоки»);
Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти, Оливер Мур (оба – «Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер»), Мэттью Ткачук («Флорида»).
Главный тренер: Дон Гранато.
Вратари: Рето Берра («Фрибур-Готтерон»), Леонардо Дженони («Цуг»), Сандро Ашлиманн («Давос»);
Защитники: Дин Кукан, Кристиан Марти (оба – «Цюрих»), Доминик Эгли («Фрелунда»), Тим Берни («Женева-Серветт»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джей Джей Мозер («Тампа-Бэй»), Лукас Фрик, Свен Юнг (оба – «Давос»);
Нападающие: Тео Рошетт, Дамьен Риат, Кен Ягер (все – «Лозанна»), Келвин Тюркауф («Лугано»), Пиус Сутер («Сент-Луис»), Тимо Майер, Нико Хишир (оба – «Нью-Джерси»), Свен Андригетто, Николас Бахлер, Денис Мальгин (все – «Цюрих»), Симон Кнак («Давос»), Нино Нидеррайтер («Виннипег»), Аттилио Бьяска («Фрибур-Готтерон»).
Главный тренер: Ян Кадо.