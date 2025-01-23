Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
15 декабря 13:26ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Александр Усик — Тайсон Фьюри, 21 декабря: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Один из величайших реваншей в истории
Александр Бокулёв
Источник: DAZN
Источник: DAZN

Спустя семь месяцев после первого очного поединка Александр Усик и Тайсон Фьюри вновь встретятся на ринге. Поединок украинца и британца опять пройдет в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии. Защитит ли Усик чемпионские пояса в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Усик

 

Фьюри

Украина

Страна

Великобритания

37

Возраст

36

22

Бои

36

22 (14)

Победы (нокауты)

34 (24)

0

Поражения (нокауты)

1 (0)

0

Ничьи

1

1

Место в рейтинге BoxRec (тяжелый вес)

3

190

Рост (см)

206

197

Размах рук (см)

216

Левша

Стойка

Правша

Александр Усик

Свернуть

Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе - золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 года выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, завоевав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот статус один раз, Усик перешел в тяжелый дивизион.

В новой категории украинец победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору, после чего в 2021 году отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. В августе 2022-го провел реванш с британцем, вновь оказавшись сильнее - на этот раз не единогласным, а раздельным решением судей. В августе 2023-го нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил свои титулы. В последнем поединке в мае победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Тайсон Фьюри

Свернуть

На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 году победил Владимира Кличко и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.

В 2018-м британец вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020-м Фьюри одолел американца в реванше и завоевал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. В октябре 2023-го победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в нетитульном поединке. В последнем бою в мае уступил Усику.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа УсикаПобеда ФьюриДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,602,602,201,63

Прогноз на бой

Свернуть

После первого поединка букмекеры ожидаемо больше уверовали в Усика. Однако ставка на исход вновь кажется рискованной. Мотивированный Фьюри всегда опасен, в мае он в свои лучшие отрезки боя доставил немало проблем украинцу. Кроме того, при подсчете очков тоже могут быть сюрпризы, и первый бой соперников опять же намекал на это.

Британец наверняка сделал много выводов после поражения. Иначе зачем всё это? В таком случае Фьюри явно постарается не отдавать Усику столько инициативы и внимательнее действовать в защите, будет больше работать в клинчах. Впрочем, и украинец теперь ещё лучше знает, как раскладывать силы, какую тактику выбрать. А геймплан действующий чемпион выдерживает отменно, в том числе благодаря высочайшему бойцовскому интеллекту.

Резюмируя, ставим не на исход, а на тотал. Велика вероятность, что дело вновь дойдет до судейских карточек. Скромный, но рабочий коэффициент есть на ТБ (10,5) - им аккуратно и воспользуемся.

Где смотреть бой Усик - Фьюри II

Свернуть

Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 21 декабря, в 19:00 по московскому времени. Главный бой Усик - Фьюри стоит ожидать не ранее 01:00 мск (22 декабря).

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Что происходит в регулярном чемпионате НБА - здесь.

Полный кард

  • Александр Усик (Украина) - Тайсон Фьюри (Великобритания). Тяжелый вес. Бой за пояса WBA, WBO, WBC, IBO и The Ring;
  • Сергей Богачук (Украина) - Ишмаэль Дэвис (Великобритания). Первый средний вес;
  • Мозес Итаума (Великобритания) - Демси Маккин (Австралия). Тяжелый вес;
  • Джонни Фишер (Великобритания) - Дейв Аллен (Великобритания). Тяжелый вес;
  • Исаак Лав (Великобритания) - Ли Макгрегор (Великобритания). Второй легчайший вес;
  • Даниэль Лапин (Украина) - Дилан Колин (Франция). Полутяжелый вес. Бой за пояса WBA Continental и IBF Continental;
  • Андрей Новицкий (Украина) - Эдгар Рамирес (Мексика). Тяжелый вес. Бой за пояс WBC International.
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров