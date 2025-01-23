Александр Усик — Тайсон Фьюри, 21 декабря: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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Спустя семь месяцев после первого очного поединка Александр Усик и Тайсон Фьюри вновь встретятся на ринге. Поединок украинца и британца опять пройдет в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии. Защитит ли Усик чемпионские пояса в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBC, WBA, WBO, IBO и The Ring?
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Усик
Фьюри
Украина
Страна
Великобритания
37
Возраст
36
22
Бои
36
22 (14)
Победы (нокауты)
34 (24)
0
Поражения (нокауты)
1 (0)
0
Ничьи
1
1
Место в рейтинге BoxRec (тяжелый вес)
3
190
Рост (см)
206
197
Размах рук (см)
216
Левша
Стойка
Правша
Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе - золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 года выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, завоевав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот статус один раз, Усик перешел в тяжелый дивизион.
В новой категории украинец победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору, после чего в 2021 году отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. В августе 2022-го провел реванш с британцем, вновь оказавшись сильнее - на этот раз не единогласным, а раздельным решением судей. В августе 2023-го нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил свои титулы. В последнем поединке в мае победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF.
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На любительском уровне представлял Англию и Ирландию. Не попав на Олимпиаду-2008, перешел в профессионалы. Выиграл несколько локальных и региональных титулов, после чего в 2015 году победил Владимира Кличко и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Реванш не состоялся из-за обострившихся психических и физических проблем Фьюри, которые усугубились злоупотреблением алкоголя и приемом запрещенных веществ.
В 2018-м британец вернулся на ринг и после двух побед бился с Деонтеем Уайлдером за пояс WBC, но бой завершился вничью. В 2020-м Фьюри одолел американца в реванше и завоевал титулы WBC и The Ring. Защитил чемпионство трижды, нокаутировав Уайлдера, Диллиана Уайта и Дерека Чисору. В октябре 2023-го победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей в нетитульном поединке. В последнем бою в мае уступил Усику.
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После первого поединка букмекеры ожидаемо больше уверовали в Усика. Однако ставка на исход вновь кажется рискованной. Мотивированный Фьюри всегда опасен, в мае он в свои лучшие отрезки боя доставил немало проблем украинцу. Кроме того, при подсчете очков тоже могут быть сюрпризы, и первый бой соперников опять же намекал на это.
Британец наверняка сделал много выводов после поражения. Иначе зачем всё это? В таком случае Фьюри явно постарается не отдавать Усику столько инициативы и внимательнее действовать в защите, будет больше работать в клинчах. Впрочем, и украинец теперь ещё лучше знает, как раскладывать силы, какую тактику выбрать. А геймплан действующий чемпион выдерживает отменно, в том числе благодаря высочайшему бойцовскому интеллекту.
Резюмируя, ставим не на исход, а на тотал. Велика вероятность, что дело вновь дойдет до судейских карточек. Скромный, но рабочий коэффициент есть на ТБ (10,5) - им аккуратно и воспользуемся.
Боксерский вечер пройдет на «Kingdom Arena» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Турнир начнется в субботу, 21 декабря, в 19:00 по московскому времени. Главный бой Усик - Фьюри стоит ожидать не ранее 01:00 мск (22 декабря).
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
Что происходит в регулярном чемпионате НБА - здесь.
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