Александр Усик — Тайсон Фьюри, 21 декабря: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Уроженец Симферополя, до 15 лет занимался футболом, после чего перешел в бокс. На любительском уровне бился в средней и полутяжелой категориях, но главных достижений добился в тяжелом весе - золото ЧМ-2011 и Олимпиады-2012. С 2013 года выступает на профессиональном ринге. В 2016-м впервые стал чемпионом мира, завоевав пояс WBO в первом тяжелом весе. Трижды защитил его, после чего также выиграл титул WBC. В 2018 году победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Защитив этот статус один раз, Усик перешел в тяжелый дивизион.

В новой категории украинец победил Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору, после чего в 2021 году отобрал у Энтони Джошуа пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. В августе 2022-го провел реванш с британцем, вновь оказавшись сильнее - на этот раз не единогласным, а раздельным решением судей. В августе 2023-го нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил свои титулы. В последнем поединке в мае победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Вскоре освободил пояс IBF.