Эдуард Вартанян — Ахмед Алиев, 16 августа: прогноз на бой Fight Nights Global, трансляция и полный кард

У Алиева был запланирован реванш с Сарнавским на 14 сентября. Однако придется выходить в клетку месяцем раньше, приняв на недельном уведомлении бой с Вартаняном. Разумеется, в таких обстоятельствах шансы Алиева на победу ещё более призрачные, ведь и без того уроженец Армении — явный фаворит.

Статус действующего чемпиона Fight Nights Global переоценивать не стоит — у Вартаняна более существенный послужной список и заслуженное звание одной из главных ММА-звезд за пределами UFC. Полагаем, общий уровень, универсальность и высокий бойцовский интеллект помогут Эдуарду продлить победную серию. Но вряд ли поединок завершится быстро, все-таки у Алиева достаточно опыта и навыков, чтобы составить конкуренцию.