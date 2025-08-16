Ведомости
Эдуард Вартанян — Ахмед Алиев, 16 августа: прогноз на бой Fight Nights Global, трансляция и полный кард

Большая афиша в Минске
Александр Бокулёв
Источник: Fight Nights Global

Планировалось, что на турнире Fight Nights Global 16 августа побьются россияне Эдуард Вартанян и Мариф Пираев, однако последний выбыл за несколько дней до поединка. На замену вышел еще один отечественный спортсмен Ахмед Алиев. Чем завершится предстоящее противостояние в легком весе?

Статистика

Вартанян

 

Алиев

Россия

Страна

Россия

34

Возраст

35

30

Бои

31

26 (8 / 6 / 12)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (12 / 0 / 10)

4 (1 / 2 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

8 (3 / 2 / 3)

0

Без результата

1

175

Рост (см)

173

181

Размах рук (см)

176

Эдуард Вартанян

Родился в Ереване, в раннем возрасте с семьей переехал в Москву. В 17 лет начал заниматься боевым самбо, позднее освоил тайский бокс. С 2011 года выступает в профессиональных MMA, в начале карьеры завоевал пояса в паре локальных промоушенов, а в 2015-м перешел в ACB (прежнее название ACA). В 2017-м стал первым чемпионом организации в легком весе, но дебютная защита оказалась неудачной. В 2020 году покинул лигу, однако не смог попасть в топовые мировые промоушены и транзитом через Open FC вернулся в ACA. После возвращения выиграл Гран-при легкого дивизиона. В последнем поединке в августе прошлого года одолел Артёма Грозина единогласным решением судей в рамках полусреднего веса. На данный момент идет на серии из девяти побед.

Ахмед Алиев

Уроженец Дагестана, в профессиональных ММА выступает с 2011 года. Большую часть карьеры провел в промоушене Fight Nights, где стал чемпионом. В 2019-м дебютировал в PFL, где по три раза победил и проиграл. Затем транзитом через EFC вернулся в Fight Nights. В последнем поединке в октябре победил Александра Сарнавского единогласным решением судей и вновь забрал чемпионский пояс в легком весе.

Сравнение коэффициентов

 Победа ВартанянаПобеда АлиеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,135,503,101,32

Прогноз на бой

У Алиева был запланирован реванш с Сарнавским на 14 сентября. Однако придется выходить в клетку месяцем раньше, приняв на недельном уведомлении бой с Вартаняном. Разумеется, в таких обстоятельствах шансы Алиева на победу ещё более призрачные, ведь и без того уроженец Армении — явный фаворит.

Статус действующего чемпиона Fight Nights Global переоценивать не стоит — у Вартаняна более существенный послужной список и заслуженное звание одной из главных ММА-звезд за пределами UFC. Полагаем, общий уровень, универсальность и высокий бойцовский интеллект помогут Эдуарду продлить победную серию. Но вряд ли поединок завершится быстро, все-таки у Алиева достаточно опыта и навыков, чтобы составить конкуренцию.

Полный кард, где смотреть бой Вартанян — Алиев

Турнир стартует на «Минск Арене» в столице Беларуси в субботу, 16 августа, в 18:00 по московскому времени. Главный бой Вартанян — Алиев стоит ожидать не ранее 21:00 мск.

Прямую трансляцию турнира предложат букмекерская компания БЕТСИТИ и телеканал UDAR.

Полный кард

  • Эдуард Вартанян (Россия) Ахмед Алиев (Россия). Легкий вес;
  • Пётр Романкевич (Беларусь) Вадим Ролич (Беларусь);
  • Олег Бондаренко (Россия) Михаил Бондарь (Беларусь);
  • Тахир Абдуллаев (Азербайджан) Шахруз Рахматов (Россия);
  • Виталий Микитюк (Беларусь) Сергей Серпитовский (Россия);
  • Элберт Боков (Россия) Ислам Мирзагасанов (Россия);
  • Валентин Лайхтер (Россия) Александр Маринкин (Россия);
  • Рустам Чолаков (Россия) Мохамед Альсамеа (Россия);
  • Эдуард Куцко (Россия) Егор Коваленя (Россия);
  • Юрий Таболич (Беларусь) Рустам Джайчиев (Беларусь);
  • Мехроб Мирзорахматов (Россия) Илья Фомочкин (Россия);
  • Артём Журавлёв (Беларусь) Олег Климов (Россия).

