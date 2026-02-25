Марлон Вера – Дэвид Мартинес, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Вера еще не достиг ветеранского возраста, но уже воспринимается как старожил UFC, которого постепенно списывают в утиль. Опытный эквадорец по-прежнему не проигрывает досрочно, но и побед не знает с августа 2023 г. И в промоушене явно не против того, чтобы Мартинес заработал статусный скальп и еще продвинулся в рейтинге. Для мексиканца это будет лишь третий бой в UFC, но его котировки в лиге уже весьма высоки.

Мартинес действительно хорош, особенно в стойке. Он любит прессинговать, вариативно атаковать. Но сложно представить, что именно мексиканец первым нокаутирует обладателя одной из самых крепких челюстей в ММА. Скорее, мы увидим затяжной бой в стойке с обилием опасных атак. Ждем судейское решение – соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.