Марлон Вера – Дэвид Мартинес, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соглавным событием турнира UFC Fight Night в Мехико станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между эквадорцем Марлоном Вера и мексиканцем Дэвидом Мартинесом. Сумеет ли бывший претендент на пояс прервать серию поражений?
Вера
Мартинес
|Эквадор
Страна
Мексика
|33
Возраст
27
|35
Бои
14
|23 (8 / 10 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (10 / 0 / 3)
|11 (0 / 0 / 11)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
|1
Ничьи
0
|9
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
10
|173
Рост (см)
165
|179
Размах рук (см)
171,5
|103
Размах ног (см)
95
В 16-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, получил черный пояс в этом виде единоборств. С 2010-го выступает в профессиональных MMA, с 2014-го – в UFC. За это время одержал в промоушене 15 побед при девяти поражениях. Выступал в легчайшей и полулегкой весовых категориях. В марте 2024-го бился с Шоном О'Мэлли за титул в легчайшем дивизионе, но проиграл единогласным решением судей. Идет на серии из трех поражений. В последнем поединке в октябре уступил Айманну Захаби раздельным решением судей.
Обладатель черных поясов по карате и кикбоксингу. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В октябре 2024-го победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Выиграл оба поединка в промоушене. Всего идет на серии из девяти побед. В последнем поединке в сентябре одолел Роба Фонта единогласным решением судей.
Вера еще не достиг ветеранского возраста, но уже воспринимается как старожил UFC, которого постепенно списывают в утиль. Опытный эквадорец по-прежнему не проигрывает досрочно, но и побед не знает с августа 2023 г. И в промоушене явно не против того, чтобы Мартинес заработал статусный скальп и еще продвинулся в рейтинге. Для мексиканца это будет лишь третий бой в UFC, но его котировки в лиге уже весьма высоки.
Мартинес действительно хорош, особенно в стойке. Он любит прессинговать, вариативно атаковать. Но сложно представить, что именно мексиканец первым нокаутирует обладателя одной из самых крепких челюстей в ММА. Скорее, мы увидим затяжной бой в стойке с обилием опасных атак. Ждем судейское решение – соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC Fight Night 268 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико. Шоу стартует в воскресенье, 1 марта, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Вера – Мартинес стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы