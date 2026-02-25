Ведомости
Марлон Вера – Дэвид Мартинес, 1 марта: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бывший претендент на пояс рискует потерпеть четвертое подряд поражение
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием турнира UFC Fight Night в Мехико станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между эквадорцем Марлоном Вера и мексиканцем Дэвидом Мартинесом. Сумеет ли бывший претендент на пояс прервать серию поражений?

Статистика

Свернуть

Вера

 

Мартинес

Эквадор

Страна

Мексика

33

Возраст

27

35

Бои

14

23 (8 / 10 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

13 (10 / 0 / 3)

11 (0 / 0 / 11)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

1

Ничьи

0

9

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

10

173

Рост (см)

165

179

Размах рук (см)

171,5

103

Размах ног (см)

95

Марлон Вера

Свернуть

В 16-летнем возрасте начал заниматься бразильским джиу-джитсу, получил черный пояс в этом виде единоборств. С 2010-го выступает в профессиональных MMA, с 2014-го – в UFC. За это время одержал в промоушене 15 побед при девяти поражениях. Выступал в легчайшей и полулегкой весовых категориях. В марте 2024-го бился с Шоном О'Мэлли за титул в легчайшем дивизионе, но проиграл единогласным решением судей. Идет на серии из трех поражений. В последнем поединке в октябре уступил Айманну Захаби раздельным решением судей.

Дэвид Мартинес

Свернуть

Обладатель черных поясов по карате и кикбоксингу. В профессиональных ММА выступает с 2016 г. В октябре 2024-го победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Выиграл оба поединка в промоушене. Всего идет на серии из девяти побед. В последнем поединке в сентябре одолел Роба Фонта единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ВераПобеда МартинесаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,261,364,301,20

Прогноз на бой

Свернуть

Вера еще не достиг ветеранского возраста, но уже воспринимается как старожил UFC, которого постепенно списывают в утиль. Опытный эквадорец по-прежнему не проигрывает досрочно, но и побед не знает с августа 2023 г. И в промоушене явно не против того, чтобы Мартинес заработал статусный скальп и еще продвинулся в рейтинге. Для мексиканца это будет лишь третий бой в UFC, но его котировки в лиге уже весьма высоки.

Мартинес действительно хорош, особенно в стойке. Он любит прессинговать, вариативно атаковать. Но сложно представить, что именно мексиканец первым нокаутирует обладателя одной из самых крепких челюстей в ММА. Скорее, мы увидим затяжной бой в стойке с обилием опасных атак. Ждем судейское решение – соответствующий коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Вера – Мартинес

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 268 пройдет на «Arena CDMX» в Мехико. Шоу стартует в воскресенье, 1 марта, в 01:00 по московскому времени. Главный кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Вера – Мартинес стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Брэндон Морено (Мексика) Лонэ Кавана (Англия). Наилегчайший вес;
  • Марлон Вера (Эквадор) Дэвид Мартинес (Мексика). Легчайший вес;
  • Дэниел Зеллхубер (Мексика) – Кинг Грин (США). Легкий вес;
  • Эдгар Чайрез (Мексика) – Фелипе Бунес (Бразилия). Наилегчайший вес;
  • Иманол Родригес (Мексика) – Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Сантьяго Луна (Мексика) – Энджел Пачеко (США). Легчайший вес;

Прелимы

  • Райан Гандра (Бразилия) – Хосе Дэниел Медина (Боливия). Средний вес;
  • Айлин Перес (Аргентина) – Мэйси Чиассон (США). Женский легчайший вес;
  • Кристиан Киньонес (Мексика) – Крис Моутинью (США). Легчайший вес;
  • Дуглас Силва де Андраде (Бразилия) – Хавьер Рейес (Колумбия). Полулегкий вес;
  • София Монтенегро (Аргентина) – Эрнеста Карескайте (Литва). Женский наилегчайший вес;
  • Эрик Силва (Венесуэла) – Фрэнсис Маршалл (США). Полулегкий вес;
  • Дэмиан Пинас (Суринам) – Уэс Шультц (США). Средний вес.

