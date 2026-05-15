Николай Веретенников – Хаос Уильямс, 17 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Основной кард ближайшего турнира UFC откроет поединок казахстанца Николая Веретенникова и американца Кэлинна «Хаоса» Уильямса в полусреднем весе (до 77,1 кг). Сумеет ли уроженец Украины одержать вторую подряд победу?
Веретенников
Уильямс
|Казахстан
Страна
США
|36
Возраст
32
|21
Бои
20
|14 (10 / 1 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (8 / 1 / 6)
|7 (2 / 1 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (0 / 1 / 4)
|185,5
Рост (см)
183
|188
Размах рук (см)
195,5
|112
Размах ног (см)
104
Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г., активные выступления начал в 2016-м – после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В августе 2024 г. на коротком уведомлении дебютировал в UFC, а всего в промоушене выиграл дважды при трех поражениях. В последнем поединке в феврале нокаутировал Нико Прайса в первом раунде.
Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Был чемпионом TWC в полусреднем весе. С 2020 г. выступает в UFC, где победил шесть раз и проиграл четырежды. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в прошлом июне уступил Андреасу Густафссону единогласным решением судей.
Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Уильямс отличается более хаотичным и взрывным стилем. Как правило, он делает ставку на быстрое взвинчивание темпа и прессинг. Веретенников же умеет работать более размеренно и «перестреливать» соперников по этажам.
При этом проблемы в обороне регулярно возникают у обоих. Хотя американец ни разу так и не проигрывал нокаутом, в отличие от казахстанца. Полагаем, в их очном противостоянии быстрой развязки ждать не стоит, а вот поздний финиш на фоне усталости не исключаем.
Турнир UFC Fight Night 276 пройдет на арене «APEX» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 16 на 17 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, его откроет именно бой Веретенников – Уильямс.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.
