Николай Веретенников – Хаос Уильямс, 17 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Уильямс отличается более хаотичным и взрывным стилем. Как правило, он делает ставку на быстрое взвинчивание темпа и прессинг. Веретенников же умеет работать более размеренно и «перестреливать» соперников по этажам.

При этом проблемы в обороне регулярно возникают у обоих. Хотя американец ни разу так и не проигрывал нокаутом, в отличие от казахстанца. Полагаем, в их очном противостоянии быстрой развязки ждать не стоит, а вот поздний финиш на фоне усталости не исключаем.