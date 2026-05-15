Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Николай Веретенников – Хаос Уильямс, 17 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Казахстанец пытается закрепиться в промоушене
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Николай Веретенников
  • Хаос Уильямс
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Веретенников – Уильямс

Основной кард ближайшего турнира UFC откроет поединок казахстанца Николая Веретенникова и американца Кэлинна «Хаоса» Уильямса в полусреднем весе (до 77,1 кг). Сумеет ли уроженец Украины одержать вторую подряд победу?

Статистика

Свернуть

Веретенников

 

Уильямс

Казахстан

Страна

США

36

Возраст

32

21

Бои

20

14 (10 / 1 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (8 / 1 / 6)

7 (2 / 1 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

5 (0 / 1 / 4)

185,5

Рост (см)

183

188

Размах рук (см)

195,5

112

Размах ног (см)

104

Николай Веретенников

Свернуть

Уроженец Украины, в раннем детстве с родителями перебрался в Казахстан. В профессиональных MMA дебютировал в 2012 г., активные выступления начал в 2016-м – после переезда в США. В 2021-м стал чемпионом Fury FC в полусреднем весе и получил приглашение в Претендентскую серию Дэйны Уайта, но проиграл в ней. Затем взял пояс UFL и вышел на серию из трех побед. В августе 2024 г. на коротком уведомлении дебютировал в UFC, а всего в промоушене выиграл дважды при трех поражениях. В последнем поединке в феврале нокаутировал Нико Прайса в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Хаос Уильямс

Свернуть

Обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. Был чемпионом TWC в полусреднем весе. С 2020 г. выступает в UFC, где победил шесть раз и проиграл четырежды. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в прошлом июне уступил Андреасу Густафссону единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ВеретенниковаПобеда УильямсаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,001,851,652,16

Прогноз на бой

Свернуть

Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Уильямс отличается более хаотичным и взрывным стилем. Как правило, он делает ставку на быстрое взвинчивание темпа и прессинг. Веретенников же умеет работать более размеренно и «перестреливать» соперников по этажам.

При этом проблемы в обороне регулярно возникают у обоих. Хотя американец ни разу так и не проигрывал нокаутом, в отличие от казахстанца. Полагаем, в их очном противостоянии быстрой развязки ждать не стоит, а вот поздний финиш на фоне усталости не исключаем.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Веретенников – Уильямс

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 276 пройдет на арене «APEX» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 16 на 17 мая по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, его откроет именно бой Веретенников – Уильямс.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 01:00 мск.

Основной кард

  • Арнольд Аллен (Англия) Мелкизаэл Коста (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Ду Ху Чой (Южная Корея) Даниэль Сантос (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Малкольм Уэллмейкер (США) – Хуан Диас (Перу). Легчайший вес;
  • Модестас Букаускас (Литва) – Кристиан Эдвардс (США). Промежуточный вес;
  • Тимоти Куамба (США) – Бенардо Сопай (Албания). Легчайший вес;
  • Николай Веретенников (Казахстан) – Хаос Уильямс (США). Полусредний вес;

Прелимы

  • Туко Токкос (Англия) – Иван Эрслан (Хорватия). Полутяжелый вес;
  • Томми Гант (США) – Артур Минев (Украина). Легкий вес;
  • Кетлин Виейра (Бразилия) – Жаклин Кавальканти (Португалия). Женский легчайший вес;
  • Коди Брандейдж (США) – Андрэ Петроски (США). Средний вес;
  • Алиса Арделеан (Румыния) – Полиана Виана (Бразилия). Женский минимальный вес;
  • Даниэль Барес (Испания) – Луис Гуруле (США). Наилегчайший вес;
  • Шауна Бэннон (Ирландия) – Николь Кальяри (Бразилия). Женский минимальный вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer46 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer230 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading