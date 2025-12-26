Вильярреал - Барселона, 21 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Вильярреал» проиграл два матча подряд - в Лиге чемпионов и Кубке Испании, но в Ла Лиге дела у команды идут замечательно. К концу года «подводники» развили поистине чемпионскую скорость: шесть побед подряд, четыре из которых - на ноль. Более продолжительную выигрышную серию имеет только «Барселона» (семь игр). В воскресенье одна из этих полос прервется. А возможно, и обе сразу - в случае ничьей.

Отменная форма соперников позволяет зрителю понадеяться на яркое шоу на «Керамике». У хозяев из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у гостей - восемь. Учитывая огромные проблемы местной команды в обороне в связи с обилием травм, остановимся на комбинированном прогнозе: чемпион не проиграет при тотал больше 2.5 голов.