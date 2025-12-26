Вильярреал - Барселона, 21 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральный матч 17-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 21 декабря. Действующий чемпион Испании едет в гости к команде-открытию сезона - «Вильярреалу». Избежать очковых потерь «Барселоне» буде крайне непросто!
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 17-й тур
Стадион: «Керамика» (Вильярреал, Испания)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вильярреал»
|12
|10
|34
|71-121
|«Барселона»
|34
|10
|12
|121-71
Последние пять матчей «Вильярреала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.12.2025
|«Расинг»
2:1
«Вильярреал»
Кубок Испании
|10.12.2025
|«Вильярреал»
2:3
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Вильярреал»
2:0
«Хетафе»
Ла Лига
|03.12.2025
|«Антониано»
1:1, пен. 3:5
«Вильярреал»
Кубок Испании
|30.11.2025
|«Реал Сосьедад»
3:1
«Вильярреал»
Ла Лига
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.12.2025
|«Гвадалахара»
0:2
«Барселона»
Кубок Испании
|13.12.2025
|«Барселона»
2:0
«Осасуна»
Ла Лига
|09.12.2025
|«Барселона»
2:1
«Айнтрахт»
Лига чемпионов
|02.12.2025
|«Барселона»
3:1
«Атлетико»
Ла Лига
|29.11.2025
|«Барселона»
3:1
«Алавес»
Ла Лига
«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на четыре очка. «Вильярреал» идет третьим.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|17
|14
|1
|2
|49-20
|43
|2. Реал Мадрид
|17
|12
|3
|2
|34-16
|39
|3. Вильярреал
|15
|11
|2
|2
|31-13
|35
|4. Атлетико
|17
|10
|4
|3
|30-16
|34
|5. Эспаньол
|16
|9
|3
|4
|20-16
|30
|6. Бетис
|16
|6
|7
|3
|25-19
|25
|7. Атлетик
|17
|7
|2
|8
|15-22
|23
|8. Сельта
|16
|5
|7
|4
|20-19
|22
|9. Хетафе
|16
|6
|2
|8
|13-18
|20
|10. Севилья
|16
|6
|2
|8
|24-24
|20
|11. Эльче
|16
|4
|7
|5
|19-20
|19
|12. Райо Вальекано
|16
|4
|6
|6
|13-16
|18
|13. Алавес
|16
|5
|3
|8
|14-17
|18
|14. Мальорка
|16
|4
|5
|7
|18-23
|17
|15. Реал Сосьедад
|16
|4
|4
|8
|20-24
|16
|16. Осасуна
|16
|4
|3
|9
|14-20
|15
|17. Валенсия
|16
|3
|6
|7
|15-25
|15
|18. Жирона
|16
|3
|6
|7
|15-30
|15
|19. Овьедо
|16
|2
|4
|10
|7-26
|10
|20. Леванте
|15
|2
|3
|10
|16-28
|9
«Вильярреал» проиграл два матча подряд - в Лиге чемпионов и Кубке Испании, но в Ла Лиге дела у команды идут замечательно. К концу года «подводники» развили поистине чемпионскую скорость: шесть побед подряд, четыре из которых - на ноль. Более продолжительную выигрышную серию имеет только «Барселона» (семь игр). В воскресенье одна из этих полос прервется. А возможно, и обе сразу - в случае ничьей.
Отменная форма соперников позволяет зрителю понадеяться на яркое шоу на «Керамике». У хозяев из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у гостей - восемь. Учитывая огромные проблемы местной команды в обороне в связи с обилием травм, остановимся на комбинированном прогнозе: чемпион не проиграет при тотал больше 2.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт».
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Вильярреал»: Коста, Фойт, Камбвала, Кардона, Моуриньо, Парти, Морено, Кабанес (все - травмы)
«Барселона»: Араухо, Ольмо, Гави (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Вильярреал»
|«Барселона»
|Позиция
|Вратарь
|1. Жуниор
|1. тер Штеген
|Вратарь
|Защитник
|17. Бьюкенен
|3. Бальде
|Защитник
|Защитник
|26. Наварро
|5. Кубарси
|Защитник
|Защитник
|4. Марин
|18. Мартин
|Защитник
|Защитник
|12. Вейга
|23. Кунде
|Защитник
|Полузащитник
|14. Комесанья
|8. Педри
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Гейе
|21. де Йонг
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Пепе
|24. Эрик Гарсия
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Молейро
|11. Рафинья
|Нападающий
|Нападающий
|17.Бьюкненен
|10. Ямаль
|Нападающий
|Нападающий
|9. Микаутадзе
|9. Левандовски
|Нападающий
|Главный тренер
|Марселино Гарсия
|Ханс-Дитер Флик
|Главный тренер
Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Барселоны» коэффициентом 1.80. Котировка на хозяев поля почти в два раза выше - 3.45. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (4.70).
На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 10.00. С такой котировкой можно поставить на победу чемпиона со счетом 2:1.
Коэффициент 1.28 на тотал больше 2.5 предвещает очень результативную игру в Вильярреале.