Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 декабря 13:26ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Вильярреал - Барселона, 21 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Тяжелейший выезд для чемпиона Испании
Валентин Васильев

Центральный матч 17-го тура Ла Лиги состоится в воскресенье, 21 декабря. Действующий чемпион Испании едет в гости к команде-открытию сезона - «Вильярреалу». Избежать очковых потерь «Барселоне»  буде крайне непросто!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вильярреал»

21.12.2025, Вс

18:15 МСК

«Барселона»

П1 - 3.45

Х - 4.70

П2 - 1.80

Турнир:  чемпионат Испании по футболу, 17-й тур

Стадион: «Керамика»   (Вильярреал, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Получить до 25 000 рублей от PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вильярреал»12103471-121
«Барселона»341012121-71

Последние пять матчей «Вильярреала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.12.2025«Расинг»

2:1

«Вильярреал»

Кубок Испании

10.12.2025«Вильярреал»

2:3

«Копенгаген»

Лига чемпионов

06.12.2025«Вильярреал»

2:0

«Хетафе»

Ла Лига

03.12.2025«Антониано»

1:1, пен. 3:5

«Вильярреал»

Кубок Испании

30.11.2025«Реал Сосьедад»

3:1

«Вильярреал»

Ла Лига

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.12.2025«Гвадалахара»

0:2

«Барселона»

Кубок Испании

13.12.2025«Барселона»

2:0

«Осасуна»

Ла Лига

09.12.2025«Барселона»

2:1

«Айнтрахт»

Лига чемпионов

02.12.2025«Барселона»

3:1

«Атлетико»

Ла Лига

29.11.2025«Барселона»

3:1

«Алавес»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на четыре очка. «Вильярреал» идет третьим. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона17141249-2043
2. Реал Мадрид17123234-1639
3. Вильярреал15112231-1335
4. Атлетико17104330-1634
5. Эспаньол1693420-1630
6. Бетис1667325-1925
7. Атлетик1772815-2223
8. Сельта1657420-1922
9. Хетафе1662813-1820
10. Севилья1662824-2420
11. Эльче1647519-2019
12. Райо Вальекано1646613-1618
13. Алавес1653814-1718
14. Мальорка1645718-2317
15. Реал Сосьедад1644820-2416
16. Осасуна1643914-2015
17. Валенсия1636715-2515
18. Жирона1636715-3015
19. Овьедо1624107-2610
20. Леванте15231016-289

Прогноз на матч

Свернуть

«Вильярреал» проиграл два матча подряд - в  Лиге чемпионов и Кубке Испании, но в Ла Лиге дела у команды идут замечательно. К концу года «подводники» развили поистине чемпионскую скорость: шесть побед подряд, четыре из которых - на ноль. Более продолжительную выигрышную серию имеет только «Барселона» (семь игр). В воскресенье одна из этих полос прервется. А возможно, и обе сразу - в случае ничьей.

Отменная форма соперников позволяет зрителю понадеяться на яркое шоу на «Керамике». У хозяев из 10 последних матчей шесть были «верховыми», у гостей - восемь. Учитывая огромные проблемы местной команды в обороне в связи с обилием травм, остановимся на комбинированном прогнозе: чемпион не проиграет при тотал больше 2.5 голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Вильярреал»: Коста, Фойт, Камбвала, Кардона, Моуриньо, Парти, Морено, Кабанес (все - травмы)

«Барселона»: Араухо, Ольмо, Гави (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Вильярреал» - «Атлетико»:

Позиция«Вильярреал»«Барселона»Позиция
Вратарь1. Жуниор1. тер ШтегенВратарь
Защитник17. Бьюкенен3. БальдеЗащитник
Защитник26. Наварро5. КубарсиЗащитник
Защитник4. Марин18. МартинЗащитник
Защитник12. Вейга23. КундеЗащитник
Полузащитник 14. Комесанья8. ПедриПолузащитник
Полузащитник 18. Гейе21. де ЙонгПолузащитник 
Полузащитник19. Пепе24. Эрик ГарсияПолузащитник
Нападающий20. Молейро11. РафиньяНападающий
Нападающий17.Бьюкненен10. ЯмальНападающий
Нападающий9. Микаутадзе9. ЛевандовскиНападающий
Главный тренерМарселино ГарсияХанс-Дитер ФликГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты БК PARI оценили вероятность победы «Барселоны» коэффициентом 1.80. Котировка на хозяев поля почти в два раза выше - 3.45. Самое интересное предложение по основному маркету - на ничью (4.70).

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Вильярреал» - «Барселона»?

На маркете точного счета коэффициенты начинаются с 10.00. С такой котировкой можно поставить на победу чемпиона со счетом 2:1.

Будет ли матч «Вильярреал» - «Барселона» результативным?

Коэффициент 1.28 на тотал больше 2.5 предвещает очень результативную игру в Вильярреале.   

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer36 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer370 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer5 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё