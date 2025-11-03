Ведомости
1 ноября 11:49ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Волга - Родина, 2 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Столичный клуб уже в шаге от топ-3
Валентин Васильев

В воскресенье, 2 ноября, в Лиге PARI пройдут два матча в зачет 17-го тура. Один из фаворитов первенства, «Родина», посетит Ульяновск. Рассмотрим наиболее перспективные варианты для ставки на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Волга» (Ульяновск)

02.11.2025, Вс

16:00 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 3.60

Х - 3.30

П2 - 2.12

Турнир: Лига PARI, 17-й тур

Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)

Главный судья: Галимов (Екатеринбург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Волга»0032-7
«Родина»3007-2

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.10.2025«Сокол»

1:0

«Волга»

Лига PARI

20.10.2025«Волга»

2:0

«Уфа»

Лига PARI

11.10.2025«Волга»

2:4

«Енисей»

Лига PARI

04.10.2025«Факел»

2:1

«Волга»

Лига PARI

29.09.2025«Спартак»

1:1

«Волга»

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

19.10.2025«КАМАЗ»

1:2

«Родина»

Лига PARI

15.10.2025«Родина»

0:0, пен. 4:5

«Челябинск»

Лига PARI

11.10.2025«Родина»

2:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

04.10.2025«Чайка»

0:0

«Родина»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Столичный клуб постепенно подбирается к «призовым» местам в таблице. «Волга» изо всех сил пытается отдалиться от зоны вылета. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел16103317-933
2. Урал1593324-1630
3. Спартак Кострома1686224-1630
4. Родина1676323-1427
5. Ротор1675420-1126
6. КАМАЗ1675428-1726
7. Челябинск1567220-1225
8. СКА-Хабаровск1665516-1623
9. Нефтехимик1647518-2019
10. Шинник1647512-1319
11. Черноморец1645719-2017
12. Енисей1645712-2117
13. Арсенал1638523-2217
14. Уфа1637618-2016
15. Волга1643917-2815
16. Сокол162869-1614
17. Торпедо1635813-2414
18. Чайка1625914-3211

Прогноз на матч

«Волга» считается одной из самых «играющих» команд дивизиона. В среднем за матч парни Михаила Белова забивают больше одного гола. Единоличный лидер первенства демонстрируют аналогичную результативность. Самой большой издержкой симпатичного стиля является большое количество пропущенных мячей (28). Хуже соответствующий показатель только у «Чайки» (32).    

У «Родины» тоже заметен явный статистический тренд. В матчах с ее участием минимум один ноль на табло, как правило, сохраняется до финального свистка. За 10 предыдущих матчей столичного клуба ставка на «обе забьют» заходила лишь однажды.  Полагаем, что в воскресенье эта тенденция сохранится.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямую трансляцию из Ульяновска проведут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Волга»: Ковалев (дисквалификация)

«Родина»: Бессмертный (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

Линия PARI радует глаз высокими коэффициентами на самые популярные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 3.60, ничья - за 3.30, а успех гостей - за 2.12.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Волга» - «Родина»?

Ниже всего в PARI котируется минимальная победа москвичей - 1:0. Этому варианту присвоен коэффициент 6.50.

Матч «Волга» - «Родина» будет результативным?

Коэффициент 2.25 на тотал больше 2.5 намекает нам на то, что голов на стадионе имени Яшина предвидится немного.

Кто тренирует «Родину»?

В начале осени у руля столичного клуба встал испанский специалист Хуан Диас. Вся его предыдущая тренерская деятельность прошла в структуре «Севильи».

Где смотреть бесплатно матч «Волга» - «Родина»?

Игру покажет в прямом эфире БК PARI

