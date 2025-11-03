Волга - Родина, 2 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Волга» считается одной из самых «играющих» команд дивизиона. В среднем за матч парни Михаила Белова забивают больше одного гола. Единоличный лидер первенства демонстрируют аналогичную результативность. Самой большой издержкой симпатичного стиля является большое количество пропущенных мячей (28). Хуже соответствующий показатель только у «Чайки» (32).

У «Родины» тоже заметен явный статистический тренд. В матчах с ее участием минимум один ноль на табло, как правило, сохраняется до финального свистка. За 10 предыдущих матчей столичного клуба ставка на «обе забьют» заходила лишь однажды. Полагаем, что в воскресенье эта тенденция сохранится.