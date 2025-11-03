Волга - Родина, 2 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 2 ноября, в Лиге PARI пройдут два матча в зачет 17-го тура. Один из фаворитов первенства, «Родина», посетит Ульяновск. Рассмотрим наиболее перспективные варианты для ставки на игру.
Турнир: Лига PARI, 17-й тур
Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)
Главный судья: Галимов (Екатеринбург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Волга»
|0
|0
|3
|2-7
|«Родина»
|3
|0
|0
|7-2
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.10.2025
|«Сокол»
1:0
«Волга»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Волга»
2:0
«Уфа»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Волга»
2:4
«Енисей»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Факел»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|19.10.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Родина»
Лига PARI
|15.10.2025
|«Родина»
0:0, пен. 4:5
«Челябинск»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Родина»
2:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Чайка»
0:0
«Родина»
Лига PARI
Столичный клуб постепенно подбирается к «призовым» местам в таблице. «Волга» изо всех сил пытается отдалиться от зоны вылета.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|16
|10
|3
|3
|17-9
|33
|2. Урал
|15
|9
|3
|3
|24-16
|30
|3. Спартак Кострома
|16
|8
|6
|2
|24-16
|30
|4. Родина
|16
|7
|6
|3
|23-14
|27
|5. Ротор
|16
|7
|5
|4
|20-11
|26
|6. КАМАЗ
|16
|7
|5
|4
|28-17
|26
|7. Челябинск
|15
|6
|7
|2
|20-12
|25
|8. СКА-Хабаровск
|16
|6
|5
|5
|16-16
|23
|9. Нефтехимик
|16
|4
|7
|5
|18-20
|19
|10. Шинник
|16
|4
|7
|5
|12-13
|19
|11. Черноморец
|16
|4
|5
|7
|19-20
|17
|12. Енисей
|16
|4
|5
|7
|12-21
|17
|13. Арсенал
|16
|3
|8
|5
|23-22
|17
|14. Уфа
|16
|3
|7
|6
|18-20
|16
|15. Волга
|16
|4
|3
|9
|17-28
|15
|16. Сокол
|16
|2
|8
|6
|9-16
|14
|17. Торпедо
|16
|3
|5
|8
|13-24
|14
|18. Чайка
|16
|2
|5
|9
|14-32
|11
«Волга» считается одной из самых «играющих» команд дивизиона. В среднем за матч парни Михаила Белова забивают больше одного гола. Единоличный лидер первенства демонстрируют аналогичную результативность. Самой большой издержкой симпатичного стиля является большое количество пропущенных мячей (28). Хуже соответствующий показатель только у «Чайки» (32).
У «Родины» тоже заметен явный статистический тренд. В матчах с ее участием минимум один ноль на табло, как правило, сохраняется до финального свистка. За 10 предыдущих матчей столичного клуба ставка на «обе забьют» заходила лишь однажды. Полагаем, что в воскресенье эта тенденция сохранится.
Прямую трансляцию из Ульяновска проведут сайты «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Волга»: Ковалев (дисквалификация)
«Родина»: Бессмертный (дисквалификация)
Линия PARI радует глаз высокими коэффициентами на самые популярные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 3.60, ничья - за 3.30, а успех гостей - за 2.12.
Ниже всего в PARI котируется минимальная победа москвичей - 1:0. Этому варианту присвоен коэффициент 6.50.
Коэффициент 2.25 на тотал больше 2.5 намекает нам на то, что голов на стадионе имени Яшина предвидится немного.
В начале осени у руля столичного клуба встал испанский специалист Хуан Диас. Вся его предыдущая тренерская деятельность прошла в структуре «Севильи».
