Волга - Урал, 29 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Одновременно с календарной осенью завершается и первая часть сезона в Лиге PARI. Заключительные матчи 2025-го в «лучшей лиге мира» пройдут в ближайшие выходные. Один из фаворитов первенства, «Урал», навестит Ульяновск. Рассмотрим наиболее перспективные варианты для ставки на игру.
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион: «Труд» им. Л.И. Яшина» (Ульяновск)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Волга»
|1
|2
|7
|8-22
|«Урал»
|7
|2
|1
|22-8
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.11.2025
|«Волга»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Черноморец»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|08.11.2025
|«КАМАЗ»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Волга»
1:2
«Родина»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Сокол»
1:0
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
22.11.2025
«Урал»
1:1
«Спартак»
Лига PARI
15.11.2025
«Нефтехимик»
1:0
«Урал»
Лига PARI
09.11.2025
«СКА-Хабаровск»
0:2
«Урал»
Лига PARI
05.11.2025
«Урал»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
01.11.2025
«Урал»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
Перед заключительным туром года «Урал» лишился шансов на негласный титул «зимнего чемпиона», на пять очков отстав от «Факела». «Волга» идет 14-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
«Волга» с «Уралом» считаются одними из самых играющих команд дивизиона и вряд ли изменят себе в последнем календарном матче года.
Оба клуба редко довольствуются миром: за 10 последних матчей и у тех, и у других случилось всего по одной ничьей. «Урал», как и подобает лидеру, чаще выигрывает, чем уступает. А вот результаты ульяновцев порой напоминают полный рандом: где они победят, а где оступятся, заранее предугадать практически невозможно. Волжане могут уступить саратовскому аутсайдеру, а затем вывезти три очка из Набережных Челнов, где даже фаворитам обычно приходится туго.
Перед уходом на зимние каникулы обе команды постараются порадовать болельщиков качественной игрой. Экономить силы больше нет смысла - можно выложиться без остатка напоследок. Следовательно, вероятность обмена голами автоматически возрастает. Поэтому наш выбор на субботнюю встречу в линии PARI: обе забьют за 1.95.
Прямую трансляцию из Ульяновска проведет сайт БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Волга»: Козлов (травма)
«Урал»: Прищепа (травма), Секулич (дисквалификация)
Коэффициент на победу волжан в линии PARI совсем немного не дотягивает до пятерки (4.80). Победа фаворита котируется за 1.75, а ничья - за 3.75.
Ниже всего в PARI котируется минимальная победа уральцев со счетом 1:0. Этому варианту соответствует коэффициент 6.50.
Коэффициент 2.07 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «низа» на стадионе имени Ленина.
В прямом эфире игру покажет БК PARI.