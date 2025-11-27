Волга - Урал, 29 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Волга» с «Уралом» считаются одними из самых играющих команд дивизиона и вряд ли изменят себе в последнем календарном матче года.

Оба клуба редко довольствуются миром: за 10 последних матчей и у тех, и у других случилось всего по одной ничьей. «Урал», как и подобает лидеру, чаще выигрывает, чем уступает. А вот результаты ульяновцев порой напоминают полный рандом: где они победят, а где оступятся, заранее предугадать практически невозможно. Волжане могут уступить саратовскому аутсайдеру, а затем вывезти три очка из Набережных Челнов, где даже фаворитам обычно приходится туго.

Перед уходом на зимние каникулы обе команды постараются порадовать болельщиков качественной игрой. Экономить силы больше нет смысла - можно выложиться без остатка напоследок. Следовательно, вероятность обмена голами автоматически возрастает. Поэтому наш выбор на субботнюю встречу в линии PARI: обе забьют за 1.95.