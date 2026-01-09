Ведомости
Вашингтон - Анахайм, 6 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Отличная возможность для столичной команды начать новую победную серию
Валентин Васильев

Третий матч в новом году «Вашингтон» сыграет против «Анахайма», идущего на серии из пяти поражений кряду. Смогут ли «столичные» обозначить свое превосходство на домашнем льду? Оцениваем шансы команды Овечкина набрать два очка.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

06.01.2026, Вт

03:00 МСК

«Анахайм Дакс»

П1 - 2.08

Х - 4.30

П2 - 2.95

Турнир: чемпионат НХЛ

Стадион: «Капитал Уан Арена»  (Вашингтон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вашингтон»1702790:80
«Анахайм»2701780:90

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

04.01.2026«Вашингтон»

2:3 (Б)

«Чикаго»

01.01.2026«Оттава»

4:3

«Вашингтон»

31.12.2025«Вашингтон»

6:3

«Рейнджерс»

30.12.2025«Флорида»

5:3

«Вашингтон»

28.12.2025«Нью Джерси»

3:4 (ОТ)

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Анахайма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

03.01.2026«Анахайм»

2:5

«Миннесота»

01.01.2026«Анахайм»

3:4 (ОТ)

«Тампа-Бэй»

30.12.2025«Анахайм»

4:5

«Сан-Хосе»

28.12.2025«Лос-Анджелес»

6:1

«Анахайм»

23.12.2025«Анахайм»

1:3

«Сиэтл»

Прогноз на матч

Свернуть

«Вашингтон» традиционно на порядок лучше выступает в родных стенах, нежели в выездных встречах. Это подтверждают актуальные цифры – в восьми из десяти последних противостояний «столичные» ушли со льда победителями. «Анахайм» также является удобным соперником для подопечных Спенсера Карбери – пять побед в шести крайних очных встречах.

Нынешняя форма «Анахайма» не позволяет рассчитывать на положительный результат. Команда не может обрести игровой тонус и практически во всех встречах позволяет оппонентам доминировать у своих ворот. Этим сполна может воспользоваться «Вашингтон», забрасывающий в среднем более двух шайб за игру.

Есть основания полагать, что «Вашингтон» одержит первую победу в новом году. Поставим на успех хозяев льда в основное время за приемлемый коэффициент. 

Также обратим внимание на возможный гол лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина за коэффициент 1,50. Большую часть своих шайб россиянин забросил именно в домашних встречах. «Анахайм» не славится надежной обороной и игре в неравных составах, что повышает вероятность результативного действия форварда хозяев. 

Эксперты PARI считают «Вашингтон» фаворитом предстоящей встречи, выставив за их победу коэффициент 2,08. Успех гостей оценивается в 2,95. За ничейный результат букмекеры предлагают 4,30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Капитан «Вашингтона» не значится в списках травмированных и должен выйти на лед в воскресенье. 

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Топ фаворитов сезона, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Колорадо» - 3.50 

«Каролина» - 8.50

«Тампа-Бэй» - 8.50

