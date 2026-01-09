Вашингтон - Анахайм, 6 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
Третий матч в новом году «Вашингтон» сыграет против «Анахайма», идущего на серии из пяти поражений кряду. Смогут ли «столичные» обозначить свое превосходство на домашнем льду? Оцениваем шансы команды Овечкина набрать два очка.
Турнир: чемпионат НХЛ
Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)
Получить до 25 000 рублей от PARI
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|17
|0
|27
|90:80
|«Анахайм»
|27
|0
|17
|80:90
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|04.01.2026
|«Вашингтон»
2:3 (Б)
«Чикаго»
|01.01.2026
|«Оттава»
4:3
«Вашингтон»
|31.12.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Рейнджерс»
|30.12.2025
|«Флорида»
5:3
«Вашингтон»
|28.12.2025
|«Нью Джерси»
3:4 (ОТ)
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Анахайма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|03.01.2026
|«Анахайм»
2:5
«Миннесота»
|01.01.2026
|«Анахайм»
3:4 (ОТ)
«Тампа-Бэй»
|30.12.2025
|«Анахайм»
4:5
«Сан-Хосе»
|28.12.2025
|«Лос-Анджелес»
6:1
«Анахайм»
|23.12.2025
|«Анахайм»
1:3
«Сиэтл»
«Вашингтон» традиционно на порядок лучше выступает в родных стенах, нежели в выездных встречах. Это подтверждают актуальные цифры – в восьми из десяти последних противостояний «столичные» ушли со льда победителями. «Анахайм» также является удобным соперником для подопечных Спенсера Карбери – пять побед в шести крайних очных встречах.
Нынешняя форма «Анахайма» не позволяет рассчитывать на положительный результат. Команда не может обрести игровой тонус и практически во всех встречах позволяет оппонентам доминировать у своих ворот. Этим сполна может воспользоваться «Вашингтон», забрасывающий в среднем более двух шайб за игру.
Есть основания полагать, что «Вашингтон» одержит первую победу в новом году. Поставим на успех хозяев льда в основное время за приемлемый коэффициент.
Также обратим внимание на возможный гол лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина за коэффициент 1,50. Большую часть своих шайб россиянин забросил именно в домашних встречах. «Анахайм» не славится надежной обороной и игре в неравных составах, что повышает вероятность результативного действия форварда хозяев.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты PARI считают «Вашингтон» фаворитом предстоящей встречи, выставив за их победу коэффициент 2,08. Успех гостей оценивается в 2,95. За ничейный результат букмекеры предлагают 4,30.
Капитан «Вашингтона» не значится в списках травмированных и должен выйти на лед в воскресенье.
В нынешнем сезоне Овечкин забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата.
Топ фаворитов сезона, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Колорадо» - 3.50
«Каролина» - 8.50
«Тампа-Бэй» - 8.50