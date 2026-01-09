Вашингтон - Анахайм, 6 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Вашингтон» традиционно на порядок лучше выступает в родных стенах, нежели в выездных встречах. Это подтверждают актуальные цифры – в восьми из десяти последних противостояний «столичные» ушли со льда победителями. «Анахайм» также является удобным соперником для подопечных Спенсера Карбери – пять побед в шести крайних очных встречах.

Нынешняя форма «Анахайма» не позволяет рассчитывать на положительный результат. Команда не может обрести игровой тонус и практически во всех встречах позволяет оппонентам доминировать у своих ворот. Этим сполна может воспользоваться «Вашингтон», забрасывающий в среднем более двух шайб за игру.

Есть основания полагать, что «Вашингтон» одержит первую победу в новом году. Поставим на успех хозяев льда в основное время за приемлемый коэффициент.

Также обратим внимание на возможный гол лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина за коэффициент 1,50. Большую часть своих шайб россиянин забросил именно в домашних встречах. «Анахайм» не славится надежной обороной и игре в неравных составах, что повышает вероятность результативного действия форварда хозяев.