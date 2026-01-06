Ведомости
Вашингтон – Даллас, 8 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Одержат ли хоккеисты «Кэпиталз» вторую победу подряд?
Валентин Васильев

«Вашингтон» порадовал высокой результативностью в прошлом матче с «Анахаймом». Следующим соперником станет один из лидеров Западной конференции «Даллас», который погряз в кризисе и идет на серии из пяти поражений подряд. Успеет ли «Вашингтон» восстановиться и оказать достойное сопротивление голодному до побед сопернику? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

08.01.2026, Чт

03:00 МСК

«Даллас Старз»

П1 - 2.45

Х - 4.30

П2 - 2.40

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вашингтон»602063:81
«Даллас»200681:63

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

06.01.2026«Вашингтон»

7:4

«Анахайм»

04.01.2026«Вашингтон»

2:3 (Б)

«Чикаго»

01.01.2026«Оттава»

4:3

«Вашингтон»

31.12.2025«Вашингтон»

6:3

«Рейнджерс»

30.12.2025«Флорида»

5:3

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Далласа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

04.01.2026«Даллас»

3:4 (ОТ)

«Монреаль»

02.01.2026«Чикаго»

4:3

«Даллас»

01.01.2026«Даллас»

1:4

«Баффало»

28.12.2025«Даллас»

3:4 (Б)

«Чикаго»

24.12.2025«Детройт»

4:3 (ОТ)

«Даллас»

Прогноз на матч

На льду «Капитал Уан Арены» сыграют одни из самых результативных команд нынешнего регулярного чемпионата – по среднему показателю больше «Вашингтона» и «Далласа» в лиге забивает лишь «Колорадо». «Столичные», безусловно, поймали определенный заряд уверенности после эффектной победы над «Анахаймом» (7:4). В частности, капитан команды Александр Овечкин прервал затянувшуюся голевую засуху, оформив дубль впервые с начала декабря прошлого года.

Тем не менее, «Даллас» имеет свои планы. Одна из лучших команд Западной конференции рискует уступить позиции в таблице из-за серии поражений. Высока вероятность, что игроки «Старз» с первых минут завладеют игровым преимуществом. Примечательно, что «Даллас» не боится играть на территории «Вашингтона» – в крайних пяти встречах команда одержала четыре победы, две из них – в основное время.

Вероятнее всего, нас ждет веселая и результативная игра. Обе команды делают ставку на атакующие действия и иногда забывают о надежности сзади. Предположим, что в игре будет забито не менее шести шайб.

Свернуть
Трансляции

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Эксперты PARI не сумели выявить фаворита в данном матче. На победу «Вашингтона» предлагается коэффициент 2,45. Успех «Далласа» оценивается немногим меньше – 2,40. Котировка на ничейный результат составляет 4,30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Форвард «Вашингтона» присутствовал на последних тренировках команды и должен выйти на лед в этой встрече.

Сколько голов у Овечкина?

В текущем регулярном чемпионате капитан «столичных» забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач. В списке лучших бомбардиров команды Овечкин идет на втором месте.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Эксперты PARI выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.50 

«Каролина» - 8.50

«Тампа-Бэй» - 8.50

