Вашингтон – Даллас, 8 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
«Вашингтон» порадовал высокой результативностью в прошлом матче с «Анахаймом». Следующим соперником станет один из лидеров Западной конференции «Даллас», который погряз в кризисе и идет на серии из пяти поражений подряд. Успеет ли «Вашингтон» восстановиться и оказать достойное сопротивление голодному до побед сопернику?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|6
|0
|20
|63:81
|«Даллас»
|20
|0
|6
|81:63
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|06.01.2026
|«Вашингтон»
7:4
«Анахайм»
|04.01.2026
|«Вашингтон»
2:3 (Б)
«Чикаго»
|01.01.2026
|«Оттава»
4:3
«Вашингтон»
|31.12.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Рейнджерс»
|30.12.2025
|«Флорида»
5:3
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Далласа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|04.01.2026
|«Даллас»
3:4 (ОТ)
«Монреаль»
|02.01.2026
|«Чикаго»
4:3
«Даллас»
|01.01.2026
|«Даллас»
1:4
«Баффало»
|28.12.2025
|«Даллас»
3:4 (Б)
«Чикаго»
|24.12.2025
|«Детройт»
4:3 (ОТ)
«Даллас»
На льду «Капитал Уан Арены» сыграют одни из самых результативных команд нынешнего регулярного чемпионата – по среднему показателю больше «Вашингтона» и «Далласа» в лиге забивает лишь «Колорадо». «Столичные», безусловно, поймали определенный заряд уверенности после эффектной победы над «Анахаймом» (7:4). В частности, капитан команды Александр Овечкин прервал затянувшуюся голевую засуху, оформив дубль впервые с начала декабря прошлого года.
Тем не менее, «Даллас» имеет свои планы. Одна из лучших команд Западной конференции рискует уступить позиции в таблице из-за серии поражений. Высока вероятность, что игроки «Старз» с первых минут завладеют игровым преимуществом. Примечательно, что «Даллас» не боится играть на территории «Вашингтона» – в крайних пяти встречах команда одержала четыре победы, две из них – в основное время.
Вероятнее всего, нас ждет веселая и результативная игра. Обе команды делают ставку на атакующие действия и иногда забывают о надежности сзади. Предположим, что в игре будет забито не менее шести шайб.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты PARI не сумели выявить фаворита в данном матче. На победу «Вашингтона» предлагается коэффициент 2,45. Успех «Далласа» оценивается немногим меньше – 2,40. Котировка на ничейный результат составляет 4,30.
Форвард «Вашингтона» присутствовал на последних тренировках команды и должен выйти на лед в этой встрече.
В текущем регулярном чемпионате капитан «столичных» забросил 17 шайб и отдал 19 результативных передач. В списке лучших бомбардиров команды Овечкин идет на втором месте.
Эксперты PARI выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:
«Колорадо» - 3.50
«Каролина» - 8.50
«Тампа-Бэй» - 8.50