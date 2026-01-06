Вашингтон – Даллас, 8 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

На льду «Капитал Уан Арены» сыграют одни из самых результативных команд нынешнего регулярного чемпионата – по среднему показателю больше «Вашингтона» и «Далласа» в лиге забивает лишь «Колорадо». «Столичные», безусловно, поймали определенный заряд уверенности после эффектной победы над «Анахаймом» (7:4). В частности, капитан команды Александр Овечкин прервал затянувшуюся голевую засуху, оформив дубль впервые с начала декабря прошлого года.

Тем не менее, «Даллас» имеет свои планы. Одна из лучших команд Западной конференции рискует уступить позиции в таблице из-за серии поражений. Высока вероятность, что игроки «Старз» с первых минут завладеют игровым преимуществом. Примечательно, что «Даллас» не боится играть на территории «Вашингтона» – в крайних пяти встречах команда одержала четыре победы, две из них – в основное время.

Вероятнее всего, нас ждет веселая и результативная игра. Обе команды делают ставку на атакующие действия и иногда забывают о надежности сзади. Предположим, что в игре будет забито не менее шести шайб.