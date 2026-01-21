Вашингтон – Флорида, 18 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 18 января, хоккеисты «Вашингтона» сыграют на своем льду с действующими обладателями Кубка Стэнли – «Флоридой». В нынешнем сезоне «пантеры» хоть и не демонстрируют впечатляющих показателей, но все равно остаются крайне неудобными соперниками для любой команды. Какую ставку выбрать на это противостояние?
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|33
|0
|29
|213:190
|«Флорида»
|29
|0
|33
|190:213
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|16.01.2026
|«Вашингтон»
2:3
«Сан-Хосе»
|14.01.2026
|«Вашингтон»
3:2 (ОТ)
«Монреаль»
|12.01.2026
|«Нэшвилл»
3:2
«Вашингтон»
|10.01.2026
|«Чикаго»
1:5
«Вашингтон»
|08.01.2026
|«Вашингтон»
1:4
«Даллас»
Последние пять матчей «Флориды»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|17.01.2026
|«Каролина»
9:1
«Флорида»
|13.01.2026
|«Баффало»
3:4
«Флорида»
|11.01.2026
|«Оттава»
2:3
«Флорида»
|09.01.2026
|«Монреаль»
6:2
«Флорида»
|07.01.2026
|«Торонто»
4:1
«Флорида»
«Флорида» завершает длительную гостевую серию в североамериканском чемпионате. В рамках непростого турне «пантеры» одержали две победы в пяти матчах. Игра с «Вашингтоном» станет еще одной проверкой на прочность.
Сложность для «Флориды» заключается, прежде всего, в факторе back-to-back. Команда Пола Мориса сыграет второй матч за прошедшие сутки. Вдвойне неприятно тем, что придется выходить на лед после унизительного поражения от «Каролины» (1:9). Российский голкипер Бобровский провел, вероятно, худший матч в сезоне.
«Вашингтон» имеет все шансы одержать победу против одной из худших команд Восточной конференции по количеству набранных очков в гостях – «Флорида» занимает предпоследнее место. Кроме того, на коллектив давит большое количество травмированных игроков. Две последние очные встречи в Вашингтоне завершились победой хозяев с одинаковым счетом 6:3. Пожалуй, есть все шансы у банды Овечкина на этот раз также взять верх в основное время.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты PARI котируют «Вашингтон» фаворитами предстоящей игры. На победу «столичных» в основное время можно поставить за коэффициент 2,10. Успех гостей увеличит банк почти в три раза - 2,95. Ничейный результат оценивается в 4,20.
Форвард «Вашингтона» должен принять участие в предстоящем матче, поскольку не имеет серьезных повреждений.
Россиянин является вторым лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне. На счету 40-летнего хоккеиста 20 голов и 21 результативная передача в 48 проведенных встречах.
