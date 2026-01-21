Ведомости
Вашингтон – Флорида, 18 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Очередной непростой матч для «столичных»
Валентин Васильев

В ночь на воскресенье, 18 января, хоккеисты «Вашингтона» сыграют на своем льду с действующими обладателями Кубка Стэнли – «Флоридой». В нынешнем сезоне «пантеры» хоть и не демонстрируют впечатляющих показателей, но все равно остаются крайне неудобными соперниками для любой команды. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

18.01.2026, Вс

03:00 МСК

«Флорида Пантерз»

П1 - 2.10

Х - 4.20

П2 - 2.95

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вашингтон»33029213:190
«Флорида»29033190:213

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

16.01.2026«Вашингтон»

2:3

«Сан-Хосе»

14.01.2026«Вашингтон»

3:2 (ОТ)

«Монреаль»

12.01.2026«Нэшвилл»

3:2

«Вашингтон»

10.01.2026«Чикаго»

1:5

«Вашингтон»

08.01.2026«Вашингтон»

1:4

«Даллас»

Последние пять матчей «Флориды»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

17.01.2026«Каролина»

9:1

«Флорида»

13.01.2026«Баффало»

3:4

«Флорида»

11.01.2026«Оттава»

2:3

«Флорида»

09.01.2026«Монреаль»

6:2

«Флорида»

07.01.2026«Торонто»

4:1

«Флорида»

Прогноз на матч

Свернуть

«Флорида» завершает длительную гостевую серию в североамериканском чемпионате. В рамках непростого турне «пантеры» одержали две победы в пяти матчах. Игра с «Вашингтоном» станет еще одной проверкой на прочность.

Сложность для «Флориды» заключается, прежде всего, в факторе back-to-back. Команда Пола Мориса сыграет второй матч за прошедшие сутки. Вдвойне неприятно тем, что придется выходить на лед после унизительного поражения от «Каролины» (1:9). Российский голкипер Бобровский провел, вероятно, худший матч в сезоне.

«Вашингтон» имеет все шансы одержать победу против одной из худших команд Восточной конференции по количеству набранных очков в гостях – «Флорида» занимает предпоследнее место. Кроме того, на коллектив давит большое количество травмированных игроков. Две последние очные встречи в Вашингтоне завершились победой хозяев с одинаковым счетом 6:3. Пожалуй, есть все шансы у банды Овечкина на этот раз также взять верх в основное время.

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI котируют «Вашингтон» фаворитами предстоящей игры. На победу «столичных» в основное время можно поставить за коэффициент 2,10. Успех гостей увеличит банк почти в три раза - 2,95. Ничейный результат оценивается в 4,20.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Форвард «Вашингтона» должен принять участие в предстоящем матче, поскольку не имеет серьезных повреждений.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

Россиянин является вторым лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне. На счету 40-летнего хоккеиста 20 голов и 21 результативная передача в 48 проведенных встречах.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Эксперты PARI выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.60

«Тампа-Бэй» - 7.50

«Каролина» - 8.50

