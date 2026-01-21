Вашингтон – Флорида, 18 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Флорида» завершает длительную гостевую серию в североамериканском чемпионате. В рамках непростого турне «пантеры» одержали две победы в пяти матчах. Игра с «Вашингтоном» станет еще одной проверкой на прочность.

Сложность для «Флориды» заключается, прежде всего, в факторе back-to-back. Команда Пола Мориса сыграет второй матч за прошедшие сутки. Вдвойне неприятно тем, что придется выходить на лед после унизительного поражения от «Каролины» (1:9). Российский голкипер Бобровский провел, вероятно, худший матч в сезоне.

«Вашингтон» имеет все шансы одержать победу против одной из худших команд Восточной конференции по количеству набранных очков в гостях – «Флорида» занимает предпоследнее место. Кроме того, на коллектив давит большое количество травмированных игроков. Две последние очные встречи в Вашингтоне завершились победой хозяев с одинаковым счетом 6:3. Пожалуй, есть все шансы у банды Овечкина на этот раз также взять верх в основное время.