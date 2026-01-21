Вашингтон – Монреаль, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Хоккеисты «Кэпиталз» столкнулись с небольшим игровым кризисом в начале нового года. Команда Спенсера Карбери в последних пяти встречах регулярного чемпионата чередует победы с поражениями. На это не могли повлиять травмы основных игроков. Так, в заявке «столичных» на матч с «Монреалем» по-прежнему не будет Тома Уилсона – одного из лучших бомбардиров команды.

«Монреаль» подходит к очередному матчу регулярки в роли одной из лучших «выездных» команд нынешнего сезона. По сумме набранных очков на чужом льду «Канадиенс» располагаются на третьей строчке, уступая лишь «Рейнджерс» и «Тампе».

«Столичные» пока не обрели баланс между защитой и нападением. «Вашингтон» допускает 3.21 xGA голов соперника в столице США. Полагаем, есть смысл присмотреться к победе «Монреаля» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 2,25.