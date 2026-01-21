Ведомости
13 января 12:35

Вашингтон – Монреаль, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Вашингтон – Монреаль, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Смогут ли «столичные» вернуться в кубковую восьмерку на Востоке?
Валентин Васильев

«Вашингтон» начнет домашнюю серию матчем с «Монреалем». Канадский коллектив выдал отличный старт нового года, одержав пять побед в семи встречах. Чем ответит Овечкин и компания? Подбираем наиболее оптимальную ставку на эту встречу.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

14.01.2026, Ср

03:00 МСК

«Монреаль Канадиенз»

П1 - 2.03

Х - 4.30

П2 - 3.05

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Вашингтон»39022216-156
«Монреаль»22039156-216

Последние пять матчей «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

12.01.2026«Нэшвилл»

3:2

«Вашингтон»

10.01.2026«Чикаго»

1:5

«Вашингтон»

08.01.2026«Вашингтон»

1:4

«Даллас»

06.01.2026«Вашингтон»

7:4

«Анахайм»

04.01.2026«Вашингтон»

2:3 (Б)

«Чикаго»

Последние пять матчей «Монреаля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.01.2026«Монреаль»

6:3

«Ванкувер»

11.01.2026«Монреаль»

0:4

«Детройт»

09.01.2026«Монреаль»

6:2

«Флорида»

08.01.2026«Монреаль»

4:1

«Калгари»

04.01.2026«Даллас»

3:4 (ОТ)

«Монреаль»

Прогноз на матч

Свернуть

Хоккеисты «Кэпиталз» столкнулись с небольшим игровым кризисом в начале нового года. Команда Спенсера Карбери в последних пяти встречах регулярного чемпионата чередует победы с поражениями. На это не могли повлиять травмы основных игроков. Так, в заявке «столичных» на матч с «Монреалем» по-прежнему не будет Тома Уилсона – одного из лучших бомбардиров команды.

«Монреаль» подходит к очередному матчу регулярки в роли одной из лучших «выездных» команд нынешнего сезона. По сумме набранных очков на чужом льду «Канадиенс» располагаются на третьей строчке, уступая лишь «Рейнджерс» и «Тампе».

«Столичные» пока не обрели баланс между защитой и нападением. «Вашингтон» допускает 3.21 xGA голов соперника в столице США. Полагаем, есть смысл присмотреться к победе «Монреаля» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 2,25.

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты PARI выбрали хозяев льда фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Вашингтона» составляет 2,03. Успех гостей котируется за 3,05. На ничью можно поставить за 4,30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

Свернуть

Форвард «Вашингтона» участвовал в последних тренировках команды и должен выйти на лед в предстоящем матче.

Сколько голов у Овечкина?

Свернуть

В текущем регулярном чемпионате капитан «столичных» забросил 20 шайб и отдал столько же результативных передач в 46 матчах. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

Эксперты PARI выделили тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.50 

«Тампа-Бэй» - 7.50

«Каролина» - 9.00

