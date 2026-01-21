Вашингтон – Монреаль, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
«Вашингтон» начнет домашнюю серию матчем с «Монреалем». Канадский коллектив выдал отличный старт нового года, одержав пять побед в семи встречах. Чем ответит Овечкин и компания? Подбираем наиболее оптимальную ставку на эту встречу.
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Капитал Уан Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|39
|0
|22
|216-156
|«Монреаль»
|22
|0
|39
|156-216
Последние пять матчей «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|12.01.2026
|«Нэшвилл»
3:2
«Вашингтон»
|10.01.2026
|«Чикаго»
1:5
«Вашингтон»
|08.01.2026
|«Вашингтон»
1:4
«Даллас»
|06.01.2026
|«Вашингтон»
7:4
«Анахайм»
|04.01.2026
|«Вашингтон»
2:3 (Б)
«Чикаго»
Последние пять матчей «Монреаля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.01.2026
|«Монреаль»
6:3
«Ванкувер»
|11.01.2026
|«Монреаль»
0:4
«Детройт»
|09.01.2026
|«Монреаль»
6:2
«Флорида»
|08.01.2026
|«Монреаль»
4:1
«Калгари»
|04.01.2026
|«Даллас»
3:4 (ОТ)
«Монреаль»
Хоккеисты «Кэпиталз» столкнулись с небольшим игровым кризисом в начале нового года. Команда Спенсера Карбери в последних пяти встречах регулярного чемпионата чередует победы с поражениями. На это не могли повлиять травмы основных игроков. Так, в заявке «столичных» на матч с «Монреалем» по-прежнему не будет Тома Уилсона – одного из лучших бомбардиров команды.
«Монреаль» подходит к очередному матчу регулярки в роли одной из лучших «выездных» команд нынешнего сезона. По сумме набранных очков на чужом льду «Канадиенс» располагаются на третьей строчке, уступая лишь «Рейнджерс» и «Тампе».
«Столичные» пока не обрели баланс между защитой и нападением. «Вашингтон» допускает 3.21 xGA голов соперника в столице США. Полагаем, есть смысл присмотреться к победе «Монреаля» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 2,25.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты PARI выбрали хозяев льда фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Вашингтона» составляет 2,03. Успех гостей котируется за 3,05. На ничью можно поставить за 4,30.
Форвард «Вашингтона» участвовал в последних тренировках команды и должен выйти на лед в предстоящем матче.
В текущем регулярном чемпионате капитан «столичных» забросил 20 шайб и отдал столько же результативных передач в 46 матчах.
