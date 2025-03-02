Вашингтон — Оттава, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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В ночь на вторник, 4 марта, «Вашингтон» примет на своей площадке «Оттаву». В столице США в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги лидер Восточной конференции встретится с командой, которая пока не входит в первую восьмерку на Востоке.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
28.02.2025, Пт
02:30 МСК
«Оттава Сенаторз»
|П1 - 1.75
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|29
|21
|156-133
|«Оттава»
|21
|29
|133-156
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.03.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Тампа-Бэй»
|28.02.2025
|«Вашингтон»
2:5
«Серт-Луис»
|26.02.2025
|«Вашингтон»
1:3
«Калгари»
|23.02.2025
|«Вашингтон»
7:3
«Эдмонтон»
|22.02.2025
|«Питтсбург»
3:8
«Вашингтон»
Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|02.03.2025
|«Оттава»
5:3
«Сан-Хосе»
|27.02.2025
|«Оттава»
1:4
«Виннипег»
|23.02.2025
|«Оттава»
2:5
«Монреаль»
|09.02.2025
|«Флорида»
5:1
«Оттава»
|07.02.2025
|«Тампа-Бэй»
5:1
«Оттава»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Оттавы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|31.01.2025
|«Оттава»
5:4 ОТ
«Вашингтон»
|17.01.2025
|«Оттава»
0:1 ОТ
«Вашингтон»
|08.04.2024
|«Вашингтон»
2:3 ОТ
«Оттава»
|27.02.2024
|«Вашингтон»
6:3
«Оттава»
|19.10.2023
|«Оттава»
6:1
«Вашингтон»
«Оттава»
|Показатель
«Вашингтон»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Штюцле
|61
Строум
59
|Снайпер (голы)
|Ткачак
|22
Овечкин
31
|Ассистент (передачи)
|Штюцле
|42
Строум
41
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Улльмарк
|2.67
Томпсон
2.27
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|60
|33
|5
|0
|3
|5
|14
|215-157
|84
|2. Флорида
|61
|31
|2
|4
|0
|3
|21
|204-171
|77
|3. Торонто
|59
|31
|6
|0
|0
|2
|20
|188-167
|76
|4. Тампа-Бэй
|59
|30
|4
|1
|1
|3
|20
|211-156
|74
|5. Каролина
|60
|30
|4
|0
|2
|2
|22
|193-169
|72
|6. Нью-Джерси
|61
|29
|3
|1
|1
|5
|22
|186-152
|72
|7. Коламбус
|60
|22
|4
|4
|1
|7
|22
|205-196
|68
|8. Детройт
|60
|22
|5
|3
|0
|6
|24
|176-191
|66
|9. Оттава
|59
|23
|6
|1
|1
|3
|25
|166-168
|64
|10. Бостон
|61
|21
|7
|0
|1
|7
|25
|167-194
|64
|11. Монреаль
|60
|21
|6
|2
|2
|3
|26
|180-201
|63
|12. Рейнджерс
|59
|27
|1
|1
|0
|4
|26
|179-183
|62
|13. Филадельфия
|61
|17
|6
|4
|3
|5
|26
|179-202
|62
|14. Айлендерс
|59
|21
|4
|2
|1
|6
|25
|165-176
|61
|15. Питтсбург
|62
|16
|7
|1
|5
|4
|29
|178-227
|57
|16. Баффало
|58
|20
|2
|2
|1
|4
|29
|186-198
|53
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Оттава»: Мериляйнен, Клевен, Бернард-Докер, Казинс (все - травма)
«Кэпиталз» уступили в трех последних матчах регулярки, трижды проиграв на своем льду. Это не мешает «Вашингтону» оставаться на первой строчке турнирной таблице Восточной конференции. Вопрос выхода в плей-офф перед хозяевами льда не стоит, а вот капитан «столичных» все ближе к рекорду Гретцки.
Овечкин набрал хороший ход, В четырех последних играх на его счету пять голов, правда, выиграть на этом временном отрезке «Вашингтону» удалось лишь однажды. Россиянин всего на 10 шайб отстает в списке лучших снайперов НХЛ всех времен от Уэйна Гретцки. От нового рекорда Ови отделяют 11 точных бросков.
«Сенаторы» ведут борьбу за место в плей-офф и лучше мотивированы. Статистика личных встреч соперников говорит, что «Оттаву» нельзя назвать удобным соперником для «Кэпиталз». Но сделаем выбор не в пользу исхода, а результативности Ови. Предположим, что и в этот раз опытный россиянин не уйдет с площадки без голов.
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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.75. Вероятность успеха гостей котируется за 3.65. На ничью можно заключить пари за 4.90.
Капитан «Вашингтона» обязательно появится на льду. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» уступили дома «Тампе-Бэй» (1:3), россиянин забил единственный гол своей команды.
Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. «Оттаву» на финише регулярного первенства ждет борьба за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент клуб не входит в восьмерку лучших команд Востока, а его перспективы принять участие в кубковой стадии сезона букмекеры оценивают весьма оптимистичным коэффициентом 1.72.
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