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2 марта 9:47ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Оттава, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Александру Овечкину остается 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки
Руслан Ипполитов
Вашингтон - Оттава.jpg
Вашингтон - Оттава.jpg

 

В ночь на вторник, 4 марта, «Вашингтон» примет на своей площадке «Оттаву». В столице США в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги лидер Восточной конференции встретится с командой, которая пока не входит в первую восьмерку на Востоке.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

28.02.2025, Пт

02:30 МСК

«Оттава Сенаторз»

П1 - 1.75

Х - 4.90

П2 - 3.65

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»2921156-133
«Оттава»2129133-156

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.03.2025«Вашингтон»

1:3

«Тампа-Бэй»

28.02.2025«Вашингтон»

2:5

«Серт-Луис»

26.02.2025«Вашингтон»

1:3

«Калгари»

23.02.2025«Вашингтон»

7:3

«Эдмонтон»

22.02.2025«Питтсбург»

 3:8

«Вашингтон»

Последние пять матчей «Оттавы» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

02.03.2025«Оттава»

5:3

«Сан-Хосе»

27.02.2025«Оттава»

1:4

«Виннипег»

23.02.2025«Оттава»

2:5

«Монреаль»

09.02.2025«Флорида»

5:1

«Оттава»

07.02.2025«Тампа-Бэй»

5:1

«Оттава»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Оттавы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

31.01.2025«Оттава»

5:4 ОТ

«Вашингтон»

17.01.2025«Оттава»

0:1 ОТ

«Вашингтон»

08.04.2024«Вашингтон»

2:3 ОТ

«Оттава»

27.02.2024«Вашингтон»

6:3

«Оттава»

19.10.2023«Оттава»

6:1

«Вашингтон»

Лидеры

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«Оттава»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель

Бомбардир (очки)Штюцле61

Строум

59

Снайпер (голы)Ткачак22

Овечкин

31

Ассистент (передачи)Штюцле42

Строум

41

Вратарь (коэфф. надежности)Улльмарк2.67

Томпсон

2.27

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6033503514215-15784
2. Флорида6131240321204-17177
3. Торонто5931600220188-16776
4. Тампа-Бэй5930411320211-15674
5. Каролина6030402222193-16972
6. Нью-Джерси6129311522186-15272
7. Коламбус6022441722205-19668
8. Детройт6022530624176-19166
9. Оттава5923611325166-16864
10. Бостон6121701725167-19464
11. Монреаль6021622326180-20163
12. Рейнджерс5927110426179-18362
13. Филадельфия6117643526179-20262
14. Айлендерс5921421625165-17661
15. Питтсбург6216715429178-22757
16. Баффало5820221429186-19853

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Оттава»: Мериляйнен, Клевен, Бернард-Докер, Казинс (все - травма)

Прогноз на матч

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«Кэпиталз» уступили в трех последних матчах регулярки, трижды проиграв на своем льду. Это не мешает «Вашингтону» оставаться на первой строчке турнирной таблице Восточной конференции. Вопрос выхода в плей-офф перед хозяевами льда не стоит, а вот капитан «столичных» все ближе к рекорду Гретцки.

Овечкин набрал хороший ход, В четырех последних играх на его счету пять голов, правда, выиграть на этом временном отрезке «Вашингтону» удалось лишь однажды. Россиянин всего на 10 шайб отстает в списке лучших снайперов НХЛ всех времен от Уэйна Гретцки. От нового рекорда Ови отделяют 11 точных бросков.

«Сенаторы» ведут борьбу за место в плей-офф и лучше мотивированы. Статистика личных встреч соперников говорит, что «Оттаву» нельзя назвать удобным соперником для «Кэпиталз». Но сделаем выбор не в пользу исхода, а результативности Ови. Предположим, что и в этот раз опытный россиянин не уйдет с площадки без голов. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI оценивают шансы «Вашингтона» на победу коэффициентом 1.75. Вероятность успеха гостей котируется за 3.65. На ничью можно заключить пари за 4.90.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Капитан «Вашингтона» обязательно появится на льду. В предыдущем матче регулярки, в котором «Кэпиталз» уступили дома «Тампе-Бэй» (1:3), россиянин забил единственный гол своей команды.  

Выйдут ли «Оттава» и «Вашингтон» в плей-офф?

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Ставки на выход «Вашингтона» в плей-офф не принимаются. «Оттаву» на финише регулярного первенства ждет борьба за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент  клуб не входит в восьмерку лучших команд Востока, а его перспективы принять участие в кубковой стадии сезона букмекеры оценивают весьма оптимистичным коэффициентом 1.72. 

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 8.00

«Виннипег Джетс» - 9.00 

«Вашингтона», «Каролина», «Торонто» - по 10.00.

На победу в плей-офф «Оттавы» можно поставить с коэффициентом 55.00.

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