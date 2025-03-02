Вашингтон — Оттава, 4 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Кэпиталз» уступили в трех последних матчах регулярки, трижды проиграв на своем льду. Это не мешает «Вашингтону» оставаться на первой строчке турнирной таблице Восточной конференции. Вопрос выхода в плей-офф перед хозяевами льда не стоит, а вот капитан «столичных» все ближе к рекорду Гретцки.

Овечкин набрал хороший ход, В четырех последних играх на его счету пять голов, правда, выиграть на этом временном отрезке «Вашингтону» удалось лишь однажды. Россиянин всего на 10 шайб отстает в списке лучших снайперов НХЛ всех времен от Уэйна Гретцки. От нового рекорда Ови отделяют 11 точных бросков.

«Сенаторы» ведут борьбу за место в плей-офф и лучше мотивированы. Статистика личных встреч соперников говорит, что «Оттаву» нельзя назвать удобным соперником для «Кэпиталз». Но сделаем выбор не в пользу исхода, а результативности Ови. Предположим, что и в этот раз опытный россиянин не уйдет с площадки без голов.