Абдул-Рахман Яхьяев – Брендсон Рибейро, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Абсолютно разгромные котировки. Букмекеры ждут не просто победу Яхьяева, а еще и досрочную. Понять их можно, ведь Рибейро выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Опасность бразильца в стойке во многом определяется лишь габаритами (чуть ли не аномальным размахом рук), а в партере он силен только с беспомощными соперниками, в число которых точно не входит представитель Турции.

Яхьяев универсален и хорош на всех этажах. Разумеется, ему не хватает опыта боев с топовой оппозицией, но в поединке с Рибейро это едва ли помешает. По мнению аналитиков, все решится уже в первом раунде. И для приятного коэффициента приходится рискнуть аж способом победы. Остановимся на нокауте, ведь челюсть Рибейро крепкой назвать точно нельзя.