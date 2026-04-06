Абдул-Рахман Яхьяев – Брендсон Рибейро, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Уроженец Чечни Абдул-Рахман Яхьяев громко дебютировал в UFC, а на ближайшем турнире попробует укрепить свои позиции в лиге. В рамках полутяжелого веса (до 93 кг) представитель Турции встретится с бразильцем Брендсоном Рибейро. Какую ставку выбрать на это противостояние?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Яхьяев
Рибейро
|Турция
Страна
Бразилия
|25
Возраст
29
|8
Бои
27
|8 (4 / 4 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (9 / 7 / 1)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (5 / 2 / 2)
|0
Без результата
1
|188
Рост (см)
190,5
|198
Размах рук (см)
206
|112
Размах ног (см)
103
Уроженец Грозного. Занимался самбо и смешанными единоборствами. В профессиональных MMA выступает с 2021 г. Был чемпионом Ares FC и Khan Fight в полутяжелом весе. В прошлом августе победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в ноябре дебютировал в лиге и одолел Рафаэля Серкейру удушающим приемом за 33 секунды.
В профессиональных MMA выступает с 2015 г. Бился преимущественно в южноамериканских лигах, но появлялся и в российских промоушенах – M-1 Global и AMC Fight Nights. В 2023 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл дважды и уступил в четырех боях. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в сентябре проиграл Омару Си техническим нокаутом в первом раунде.
Абсолютно разгромные котировки. Букмекеры ждут не просто победу Яхьяева, а еще и досрочную. Понять их можно, ведь Рибейро выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Опасность бразильца в стойке во многом определяется лишь габаритами (чуть ли не аномальным размахом рук), а в партере он силен только с беспомощными соперниками, в число которых точно не входит представитель Турции.
Яхьяев универсален и хорош на всех этажах. Разумеется, ему не хватает опыта боев с топовой оппозицией, но в поединке с Рибейро это едва ли помешает. По мнению аналитиков, все решится уже в первом раунде. И для приятного коэффициента приходится рискнуть аж способом победы. Остановимся на нокауте, ведь челюсть Рибейро крепкой назвать точно нельзя.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 272 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Яхьяев – Рибейро стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы