Абдул-Рахман Яхьяев – Брендсон Рибейро, 5 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Непобежденный уроженец Чечни попал в основной кард
Александр Бокулёв
Уроженец Чечни Абдул-Рахман Яхьяев громко дебютировал в UFC, а на ближайшем турнире попробует укрепить свои позиции в лиге. В рамках полутяжелого веса (до 93 кг) представитель Турции встретится с бразильцем Брендсоном Рибейро. Какую ставку выбрать на это противостояние?

Статистика

Яхьяев

 

Рибейро

Турция

Страна

Бразилия

25

Возраст

29

8

Бои

27

8 (4 / 4 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (9 / 7 / 1)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (5 / 2 / 2)

0

Без результата

1

188

Рост (см)

190,5

198

Размах рук (см)

206

112

Размах ног (см)

103

Абдул-Рахман Яхьяев

Уроженец Грозного. Занимался самбо и смешанными единоборствами. В профессиональных MMA выступает с 2021 г. Был чемпионом Ares FC и Khan Fight в полутяжелом весе. В прошлом августе победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В последнем поединке в ноябре дебютировал в лиге и одолел Рафаэля Серкейру удушающим приемом за 33 секунды.

Брендсон Рибейро

В профессиональных MMA выступает с 2015 г. Бился преимущественно в южноамериканских лигах, но появлялся и в российских промоушенах – M-1 Global и AMC Fight Nights. В 2023 г. победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшей лиге выиграл дважды и уступил в четырех боях. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в сентябре проиграл Омару Си техническим нокаутом в первом раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЯхьяеваПобеда РибейроДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,0412,501,059,00

Прогноз на бой

Абсолютно разгромные котировки. Букмекеры ждут не просто победу Яхьяева, а еще и досрочную. Понять их можно, ведь Рибейро выглядит гораздо более ограниченным бойцом, особенно по меркам UFC. Опасность бразильца в стойке во многом определяется лишь габаритами (чуть ли не аномальным размахом рук), а в партере он силен только с беспомощными соперниками, в число которых точно не входит представитель Турции.

Яхьяев универсален и хорош на всех этажах. Разумеется, ему не хватает опыта боев с топовой оппозицией, но в поединке с Рибейро это едва ли помешает. По мнению аналитиков, все решится уже в первом раунде. И для приятного коэффициента приходится рискнуть аж способом победы. Остановимся на нокауте, ведь челюсть Рибейро крепкой назвать точно нельзя.

Полный кард, где смотреть бой Яхьяев – Рибейро

Турнир UFC Fight Night 272 пройдет на арене «Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 4 на 5 апреля по московскому времени. Основной кард начнется в 03:00 мск, поэтому бой Яхьяев – Рибейро стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Гильерме Пат (Бразилия) – Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) – Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Ландо Ванната (США) – Дарриус Флауэрс (США). Легкий вес;
  • Элис Перейра (Бразилия) – Хайли Кован (США). Женский легчайший вес;
  • Азамат Бекоев (Россия) – Трейшон Гор (США). Средний вес;
  • Дионе Барбоса (Бразилия) – Мелисса Гатто (Бразилия). Женский наилегчайший вес;
  • Каи Камака-третий (США) – Дакота Хоуп (США). Легкий вес.

