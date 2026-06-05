Южная Корея - Чехия, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Чехи с боями, через стыковые матчи, прорывались на ЧМ-2026. Причем обе преграды - сначала ирландскую, а затем и датскую - они устранили по одной и той же схеме: ничья 2:2 по итогам 120 минут игры и победа по пенальти. Больше такого стресса в плей-офф не пережил никто. Но зато после таких испытаний ребят Мирослава Коубека ничем и никем не испугать.

Корейцы значительно увереннее решили задачу-максимум на отборочный этап. За де групповые стадии - а это 16 матчей в сумме - они не потерпели ни одного поражения и напрямую квалифицировались в финал.

В матчах сборной Южной Кореи четко прослеживается один тренд: в них почти не бывает обмена голами. За 10 последних игр парней Хон Мен Бо ставка на «обе забьют - нет» зашла девять раз. Считайте это прогнозом на матч.