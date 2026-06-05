Южная Корея - Чехия, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Партнерский проект
На 12 июня на чемпионате мира по футболу запланировано два матча. Ранним утром по московскому времени в турнире стартуют сборные Южной Кореи и Чехии. Ведущие букмекеры России уже представили широкие линии на предстоящую игру. Подсветим самые интересные предложения для пари.
Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап
Стадион: «Акрон» (Гвадалахара, Мексика)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Южная Корея
|1
|0
|0
|2-1
|Чехия
|0
|0
|1
|1-2
Последние пять матчей сборной Южной Кореи:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.06.2026
|Южная Корея
1:0
Сальвадор
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Южная Корея
5:0
Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Южная Корея
0:4
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|18.11.2025
|Южная Корея
1:0
Гана
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Чехии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.05.2026
|Чехия
2:1
Косово
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Чехия
2:2, пен. 3:1
Дания
Стыковой матч ЧМ-2026
|26.03.2026
|Чехия
2:2, пен. 4:3
Ирландия
Стыковой матч ЧМ-2026
|17.11.2025
|Чехия
6:0
Гибралтар
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Чехия
1:0
Сан-Марино
Отбор ЧМ-2026
Чехи с боями, через стыковые матчи, прорывались на ЧМ-2026. Причем обе преграды - сначала ирландскую, а затем и датскую - они устранили по одной и той же схеме: ничья 2:2 по итогам 120 минут игры и победа по пенальти. Больше такого стресса в плей-офф не пережил никто. Но зато после таких испытаний ребят Мирослава Коубека ничем и никем не испугать.
Корейцы значительно увереннее решили задачу-максимум на отборочный этап. За де групповые стадии - а это 16 матчей в сумме - они не потерпели ни одного поражения и напрямую квалифицировались в финал.
В матчах сборной Южной Кореи четко прослеживается один тренд: в них почти не бывает обмена голами. За 10 последних игр парней Хон Мен Бо ставка на «обе забьют - нет» зашла девять раз. Считайте это прогнозом на матч.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Вратари: Чжо Хен У («Ульсан Хендэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).
Защитники: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»).
Полузащитники: Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»).
Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланн»).
Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).
Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).
Полузащитники: Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»).
Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).
PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета. Победа азиатов котируется за 2.70, европейцев - за 3.80. В случае ничьей букмекер умножит сумму соответствующей ставки на 3.10.
Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».
Получить до 25 000 рублей от PARI