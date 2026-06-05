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ГлавнаяПрогнозыЮжная Корея - Чехия, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Южная Корея - Чехия, 12 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
После стресса стыковых матчей чехам уже ничего не страшно
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

На 12 июня на чемпионате мира по футболу запланировано два матча. Ранним утром по московскому времени в турнире стартуют сборные Южной Кореи и Чехии. Ведущие букмекеры России уже представили широкие линии на предстоящую игру. Подсветим самые интересные предложения для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Южная Корея

Место в рейтинге ФИФА: 25

12.06.2026, Пт

05:00 МСК

Чехия

Место в рейтинге ФИФА: 41

П1 - 2.70

Х - 3.10

П2 - 3.80

Турнир: чемпионат мира по футболу, групповой этап

Стадион:  «Акрон» (Гвадалахара, Мексика)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Южная Корея1002-1
Чехия0011-2

Последние пять матчей  сборной Южной Кореи:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.06.2026Южная Корея

1:0

Сальвадор

Товарищеский матч

31.05.2026Южная Корея

5:0

Тринидад и Тобаго

Товарищеский матч

31.03.2026Австрия

1:0

Южная Корея

Товарищеский матч

28.03.2026Южная Корея

0:4

Кот-д'Ивуар

Товарищеский матч

18.11.2025Южная Корея

1:0

Гана

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Чехии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2026Чехия

2:1

Косово

Товарищеский матч

31.03.2026Чехия

2:2, пен. 3:1

Дания

Стыковой матч ЧМ-2026

26.03.2026Чехия

2:2, пен. 4:3

Ирландия

Стыковой матч ЧМ-2026

17.11.2025Чехия

6:0

Гибралтар

Отбор ЧМ-2026

13.11.2025Чехия

1:0

Сан-Марино

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Чехи с боями, через стыковые матчи, прорывались на ЧМ-2026. Причем обе преграды - сначала ирландскую, а затем и датскую - они устранили по одной и той же схеме: ничья 2:2 по итогам 120 минут игры и победа по пенальти. Больше такого стресса в плей-офф не пережил никто. Но зато после таких испытаний ребят Мирослава Коубека ничем и никем не испугать.

Корейцы значительно увереннее решили задачу-максимум на отборочный этап. За де групповые стадии - а это 16 матчей в сумме - они не потерпели ни одного поражения и напрямую квалифицировались в финал.

В матчах сборной Южной Кореи четко прослеживается один тренд: в них почти не бывает обмена голами. За 10 последних игр парней Хон Мен Бо ставка на «обе забьют - нет» зашла девять раз. Считайте это прогнозом на матч.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру бесплатно онлайн, помимо «Матч ТВ», можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-

Составы команд

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Состав сборной Южной Кореи на ЧМ-2026

Вратари: Чжо Хен У («Ульсан Хендэ»), Ким Сын Гю («Токио»), Сон Бом Гын («Чонбук Хендай Моторс»).

Защитники: Ким Мин Джэ («Бавария»), Чо Ю Мин («Аль-Шарджа»), Ли Хан Бом («Мидтьюлланн»), Ким Тхэ Хен («Касима Антлерс»), Пак Джин Сеоб («Чжэцзян»), Ли Ки Хек («Канвон»), Ли Тэ Сок («Аустрия» Вена), Соль Ен У («Црвена Звезда»), Йенс Кастроп («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ким Мун Хван («Тэчжон Ситизен»).

Полузащитники: Ян Хен Чжун («Селтик»), Пайк Сын Хо («Бирмингем»), Хван Ин Бом («Фейеноорд»), Ким Чжин Гю («Чонбук Хендай Моторс»), Пэ Чжу Хо («Сток Сити»), Ом Чжи Сун («Суонси»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), Ли Дон Ген («Ульсан»), Ли Чжэ Сон («Майнц»), Ли Кан Ин («ПСЖ»).

Нападающие: О Хен Гю («Бешикташ»), Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»), Чжо Гю Сон («Мидтьюлланн»).

Состав сборной Чехии на ЧМ-2026

Вратари: Лукаш Горничек («Брага»), Матей Коварж (ПСВ), Индржих Станек («Славия»).

Защитники: Владимир Цоуфал («Хоффенхайм»), Давид Доудера («Славия»), Томаш Голеш («Славия»), Робин Гранач («Хоффенхайм»), Штепан Халоупек («Славия»), Давид Юрасек («Славия»), Ладислав Крейчи («Вулверхэмптон»), Ярослав Зелены («Спарта»), Давид Зима («Славия»).

Полузащитники: Лукаш Черв («Виктория»), Владимир Дарида («Градец Кралове»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Славия»), Хьюго Сохурек («Спарта»), Александр Сойка («Виктория»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шульц («Лион»), Денис Вишински («Виктория»).

Нападающие: Адам Гложек («Хоффенхайм»), Томаш Хоры («Славия»), Моймир Хитил («Славия»), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

Коэффициенты букмекеров

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PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы главного маркета. Победа азиатов котируется за 2.70, европейцев - за 3.80. В случае ничьей букмекер умножит сумму соответствующей  ставки на 3.10.

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