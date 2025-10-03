Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл, 3 октября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Зайнуков действительно выглядит фаворитом — во многом за счет борцовской базы. Но разница в котировках кажется чересчур большой. Все-таки Митчелл — довольно крепкий боец с качественным боксом. Он вполне может доставить россиянину проблем в стойке.

Но в партере Зайнуков, конечно, способен добиться значительного преимущества. Форсировать события он не любит, поэтому ждем от россиянина аккуратный поединок с частыми попытками тейкдаунов и контролем на нижнем этаже. Вероятно, в итоге это затянет бой как минимум до третьего раунда.