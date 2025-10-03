Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл, 3 октября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В предварительном ближайшего турнира PFL выступит россиянин Маккашарип (Артур) Зайнуков. В рамках легкого веса (до 70,3 кг) ему будет противостоять ирландец Джон Митчелл. Чья победная серия длится?
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Зайнуков
Митчелл
Россия
Страна
Ирландия
34
Возраст
30
21
Бои
12
17 (5 / 2 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
10 (3 / 2 / 5)
4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (1 / 1 / 0)
178
Рост (см)
183
183
Размах рук (см)
190,5
104
Размах ног (см)
99
Уроженец Махачкалы, тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Бился преимущественно в российских промоушенах. На данный момент идет на серии из шести побед. В PFL дебютировал в прошлом октябре, под эгидой промоушена выиграл оба боя. В последнем поединке в июле победил Такеси Изуми единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2023-м дебютировал в PFL, где одержал выиграл три раза при одном поражении. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в январе одолел Сухиля Таири единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Зайнуков действительно выглядит фаворитом — во многом за счет борцовской базы. Но разница в котировках кажется чересчур большой. Все-таки Митчелл — довольно крепкий боец с качественным боксом. Он вполне может доставить россиянину проблем в стойке.
Но в партере Зайнуков, конечно, способен добиться значительного преимущества. Форсировать события он не любит, поэтому ждем от россиянина аккуратный поединок с частыми попытками тейкдаунов и контролем на нижнем этаже. Вероятно, в итоге это затянет бой как минимум до третьего раунда.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 3 октября, в 19:00 по московскому времени. Бой Зайнуков — Митчелл стоит ожидать около 19:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард