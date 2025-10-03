Магомед Магомедов — Серхио Петтис, 3 октября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Магомедов проигрывал только топовым соперникам и сам подтверждает высокий уровень уже много лет. Но стабильности ему не всегда хватает — чего стоит, например, последний бой, победа в котором получилась крайне трудовой. И вряд ли в предстоящем поединке будет легче, ведь напротив окажется не менее опытный и качественный спортсмен.

Петтис — универсальный боец, который может конкурировать с Магомедовым на любом этаже. Но вряд ли больше — ведь и в стойке, и в партере россиянин на бумаге лучше. Так что ждем рабочий поединок и непростую победу Магомедова. Вполне возможно, это вновь будет судейское решение.