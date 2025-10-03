Магомед Магомедов — Серхио Петтис, 3 октября: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В основном карде ближайшего турнира PFL выступит россиянин Магомед Магомедов. Известному спортсмену предстоит поединок с американцем Серхио Петтисом в рамках легчайшего веса (до 61,2 кг). Кто одержит вторую подряд победу?
Магомедов
Петтис
Россия
Страна
США
33
Возраст
32
25
Бои
31
21 (4 / 10 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
24 (4 / 4 / 16)
4 (0 / 1 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (1 / 2 / 4)
168
Рост (см)
168
175
Размах рук (см)
175
98
Размах ног (см)
95
Уроженец Хасавюрта. Боевыми искусствами занимается с 14 лет, активно осваивал ушу-саньда. В профессиональных MMA выступает с 2011 года, имеет опыт боев в легчайшей, полулегкой, легкой и полусредней весовых категориях. В 2016-м стал первым чемпионом ACB (сейчас — ACA) в легчайшем дивизионе, победив Петра Яна. Один раз защитил титул, после чего проиграл Яну в реванше. С 2020 года выступал в Bellator, где одержал четыре победы при трех поражениях. В последнем бою в июне дебютировал в PFL и одолел Сарварджона Хамидова единогласным решением судей.
Американский боец смешанного стиля мексиканского и пуэрториканского происхождения, младший брат бывшего чемпиона UFC Энтони Петтиса. Обладатель черных поясов по бразильскому джиу-джитсу, кикбоксингу и тхэквондо (второй дан). В профессиональных MMA выступает с 2011 года, становился чемпионом RFA в наилегчайшем весе и NAFC — в легчайшем, после чего перешел в UFC, где дебютировал в 2013-м. Через шесть лет покинул промоушен и подписал контракт с Bellator. Под эгидой этой организации выиграл два боя, после чего забрал титул в легчайшем дивизионе у Хуана Арчулета и дважды его защитил. Уступил пояс Патчи Миксу. В последнем поединке в июне дебютировал в PFL и победил Рауфьона Стотса единогласным решением судей.
Магомедов проигрывал только топовым соперникам и сам подтверждает высокий уровень уже много лет. Но стабильности ему не всегда хватает — чего стоит, например, последний бой, победа в котором получилась крайне трудовой. И вряд ли в предстоящем поединке будет легче, ведь напротив окажется не менее опытный и качественный спортсмен.
Петтис — универсальный боец, который может конкурировать с Магомедовым на любом этаже. Но вряд ли больше — ведь и в стойке, и в партере россиянин на бумаге лучше. Так что ждем рабочий поединок и непростую победу Магомедова. Вполне возможно, это вновь будет судейское решение.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 3 октября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:30 мск, поэтому бой Магомедов — Петтис стоит ожидать около 23:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард