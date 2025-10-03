Ведомости
Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов, 3 октября: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Чемпионский реванш
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Соглавным событием ближайшего турнира PFL станет титульный бой в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцем Кори Андерсоном и туркменистанцем Довлетджаном Ягшимурадовым. Сумеет ли представитель США защитить чемпионский пояс?

Статистика

Свернуть

Андерсон

 

Ягшимурадов

США

Страна

Туркменистан

36

Возраст

36

26

Бои

33

19 (9 / 0 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (14 / 4 / 7)

6 (4 / 0 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 3 / 2)

0

Ничьи

1

1

Без результата

0

191

Рост (см)

180

201

Размах рук (см)

183

109

Размах ног (см)

104

Кори Андерсон

Свернуть

В третьем классе школы начал заниматься вольной борьбой, добился в этом виде спорта множества достижений на региональном и студенческом уровнях. Также владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. С 2013 года выступает в профессиональных MMA, с 2014-го бился в UFC после победы в шоу The Ultimate Fighter. Входил в число топовых бойцов промоушена в полутяжелом весе, но в 2020 году перешел в Bellator. 

В новой организации выиграл три поединка подряд, после чего бился в финале Гран-при с Вадимом Немковым, на кону также стоял чемпионский пояс. Первый бой между ними был признан несостоявшимся из-за столкновения головами, второй (в ноябре 2022-го) завершился победой россиянина единогласным решением судей. Затем Андерсон вышел на серию из трех побед. В марте прошлого года одолел Карла Мура единогласным решением судей и выиграл пояс Bellator в полутяжелом весе. В последнем поединке в июле нокаутировал Дениса Гольцова во втором раунде в рамках тяжелого дивизиона.

Довлетджан Ягшимурадов

Свернуть

Уроженец Туркменабада. В шестилетнем возрасте начал заниматься карате, в седьмом классе перешел в кикбоксинг. Вскоре после демобилизации из армии переехал в Харьков (Украина), где в 2012 году начал карьеру в профессиональных MMA. В 2018-м стал чемпионом ACB (ныне — ACA) в полутяжелом весе. Дважды защитил пояс, после чего перешел в Bellator. В американском промоушене проиграл первые два боя, но затем вышел на серию из семи побед (три из них — в PFL). В последнем поединке в ноябре за минуту нокаутировал Импу Касанганая и стал чемпионом Гран-при в полутяжелом весе.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа АндерсонаПобеда ЯгшимурадоваДосрочное завершениеПолный бой
PARI1,532,501,432,70

Прогноз на бой

Свернуть

Первый поединок спортсменов прошел в апреле 2021 года и завершился победой Андерсона техническим нокаутом в третьем раунде. С того момента оба спортсмена, пожалуй, стали сильнее. И базово американец действительно выглядит фаворитом, как и рисуют букмекеры.

Андерсон чуть вариативнее и универсальнее, имеет преимущество в габаритах. Да и опыта топовых боев у него всё же больше. Безусловно, Ягшимурадова не стоит недооценивать — его мощные удары могут загнать в тупик любого. Но если американец найдет ключи к взрывному стилю соперника, то наверняка добьется положительного результата. 

Плюс к представителю США меньше вопросов по части выносливости на длинной дистанции. Вполне возможно, что если бой не завершится быстро, то ближе к экватору у Ягшимурадова останется всё меньше сил для конкурентной борьбы, что повысит вероятность позднего финиша.

В любом случае у данного поединка хорошие шансы на досрочное окончание — причем на любом этаже. Рискнем предположить, что финиш мы увидим, а соперники проведут в клетке не более четырех раундов.

Полный кард, где смотреть бой Андерсон — Ягшимурадов II

Свернуть

Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в пятницу, 3 октября, в 19:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:30 мск, поэтому соглавный бой Андерсон — Ягшимурадов стоит ожидать около 23:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Поуя Рахмани (ОАЭ) Итан Госс (США). Полулегкий вес;
  • Омар Эль-Дафрави (Египет) Флорим Зендели (Албания). Полусредний вес;
  • Луанн Сардинья (Бразилия) Мирафзал Ахтамов (Узбекистан). Легкий вес;
  • Такеси Изуми (Япония) Винисиус Сенси (Бразилия). Легкий вес;
  • Маккашарип Зайнуков (Россия) Джон Митчелл (Ирландия). Легкий вес;
  • Джарра Аль-Силави (Иордания) Грегори Бабен (Франция). Средний вес.

