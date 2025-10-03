Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов, 3 октября: прогноз на титульный бой PFL, трансляция и полный кард

Первый поединок спортсменов прошел в апреле 2021 года и завершился победой Андерсона техническим нокаутом в третьем раунде. С того момента оба спортсмена, пожалуй, стали сильнее. И базово американец действительно выглядит фаворитом, как и рисуют букмекеры.

Андерсон чуть вариативнее и универсальнее, имеет преимущество в габаритах. Да и опыта топовых боев у него всё же больше. Безусловно, Ягшимурадова не стоит недооценивать — его мощные удары могут загнать в тупик любого. Но если американец найдет ключи к взрывному стилю соперника, то наверняка добьется положительного результата.

Плюс к представителю США меньше вопросов по части выносливости на длинной дистанции. Вполне возможно, что если бой не завершится быстро, то ближе к экватору у Ягшимурадова останется всё меньше сил для конкурентной борьбы, что повысит вероятность позднего финиша.

В любом случае у данного поединка хорошие шансы на досрочное окончание — причем на любом этаже. Рискнем предположить, что финиш мы увидим, а соперники проведут в клетке не более четырех раундов.