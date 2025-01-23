Зенит — Ахмат, 6 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

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На этой неделе в Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу начинается стадия плей-офф. Чемпион страны и действующий обладатель трофея “Зенит” продолжает защиту титула. В среду, 6 ноября, питерцы примут “Ахмат”. Выбираем ставку на эту игру.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
28.10.2023, Сб
19:00 МСК
«Ахмат» (Грозный)
|П1 - 1.22
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, 1/4 финала (Путь РПЛ), 1-й матч
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|19
|12
|8
|66-34
|«Ахмат»
|8
|12
|19
|34-66
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|27.10.2024
|«Зенит»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.10.2024
|«Факел»
0:1
«Зенит»
FONBET Кубок России
|18.10.2024
|«Акрон»
0:5
«Зенит»
РПЛ
|05.10.2024
|«Зенит»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2024
|«Ахмат»
0:2
«Пари НН»
РПЛ
|26.10.2024
|«Ростов»
2:3
«Ахмат»
РПЛ
|22.10.2024
|ЦСКА
1:0
«Ахмат»
FONBET Кубок России
|18.10.2024
|«Ахмат»
2:3
«Факел»
РПЛ
|05.10.2024
|«Рубин»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
Чемпион России шести последних лет не выглядит непобедимым и неуязвимым в последнее время. Из четырех предыдущих побед три были одержаны с преимуществом в один гол. Лишь “Акрон” получил от “Зенита” пятерку безответных мячей. “Ахмату”, безусловно, по силам если не выиграть в Северной столице, то как минимум выступить достойно. Другой вопрос, вписывается ли Кубок в планы грозненцев. Очевидно, что сохранить прописку в РПЛ для них важнее, чем побороться за второй по престижности трофей страны. В столице Чечни наверняка учли опыт “Балтики”, которая весной погналась за двумя турнирными “зайцами” - и упустила обоих.
Турнирная таблица Премьер-лиги.
В игре команды Сергея Ташуева не прослеживается четких тенденций. “Ахмат” может обыграть лидера РПЛ в Кубке или вывезти три очка из Ростова-на-Дону, а затем всухую уступить дома нижегородскому середняку. Команда крайне непредсказуема. Можно предположить, что гости постараются показать себя в наилучшем свете чемпиону, тем более у хозяев наверняка произойдет широкая ротация состава. При таких вводных вариант для ставки “обе забьют” выглядит весьма соблазнительно. В FONBET взять его можно по котировке 2.08.
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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и ресурсах БК «Фонбет». Текстовую трансляцию встречи можно найти на спортивных сайтах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Нино, Латышонок, Кержаков, Глушенков, Волков (все - травмы)
«Ахмат»: Харин, Бериша, Богосавац (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|15. Караваев
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|15. Родригао
|36. Ловат
|Защитник
|Защитник
|2. Чистяков
|75. Гандри
|Защитник
|Полузащитник
|4. Горшков
|95. Адамов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Ерохин
|55. Тодорович
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Клаудиньо
|15. Камило
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Ахметов
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Артур
|23. Швец
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|30. Кардосо
|Нападающий
|Нападающий
|30. Кассьерра
|10. Садулаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Сергей Ташуев
|Главный тренер
В БК «Фонбет» поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.22. Предложение на “Ахмат” - почти в 10 раз выше! Ничья котируется за 6.70.
Согласно расчетам экспертов, вероятность победы чемпиона составляет около 82%. Даже ничья в Петербурге станет сенсацией.
Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру «Зенит» - «Ахмат» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или онлайн - на официальном сайте «Зенита». Минимальная стоимость - всего 300 рублей. FAN ID для прохода на матч не нужен.
Победителя питерско-грозненского противостояния в полуфинале Пути РПЛ ждет лучшая команда из пары “Рубин” - ЦСКА.
“Зенит” был и остается главным фаворитом состязания в глазах экспертов. Вероятность успешной защиты им титула оценивается котировкой 2.75. Далее в топе фаворитов от FONBET идут “Локомотив” (6.80) и ЦСКА (6.80).
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