Зенит — Ахмат, 6 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

Чемпион России шести последних лет не выглядит непобедимым и неуязвимым в последнее время. Из четырех предыдущих побед три были одержаны с преимуществом в один гол. Лишь “Акрон” получил от “Зенита” пятерку безответных мячей. “Ахмату”, безусловно, по силам если не выиграть в Северной столице, то как минимум выступить достойно. Другой вопрос, вписывается ли Кубок в планы грозненцев. Очевидно, что сохранить прописку в РПЛ для них важнее, чем побороться за второй по престижности трофей страны. В столице Чечни наверняка учли опыт “Балтики”, которая весной погналась за двумя турнирными “зайцами” - и упустила обоих.

Турнирная таблица Премьер-лиги.

В игре команды Сергея Ташуева не прослеживается четких тенденций. “Ахмат” может обыграть лидера РПЛ в Кубке или вывезти три очка из Ростова-на-Дону, а затем всухую уступить дома нижегородскому середняку. Команда крайне непредсказуема. Можно предположить, что гости постараются показать себя в наилучшем свете чемпиону, тем более у хозяев наверняка произойдет широкая ротация состава. При таких вводных вариант для ставки “обе забьют” выглядит весьма соблазнительно. В FONBET взять его можно по котировке 2.08.