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4 ноября 10:43ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Зенит — Ахмат, 6 ноября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

Широкая ротация добавит интриги матчу
Валентин Васильев

На этой неделе в Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу начинается стадия плей-офф. Чемпион страны и действующий обладатель трофея “Зенит” продолжает защиту титула. В среду, 6 ноября, питерцы примут “Ахмат”. Выбираем ставку на эту игру. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

28.10.2023, Сб

19:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.22

Х - 6.70

П2 - 12.00

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, 1/4 финала (Путь РПЛ), 1-й матч

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»1912866-34
«Ахмат»8121934-66

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Зенит»

2:1

«Динамо» Махачкала

РПЛ

27.10.2024«Зенит»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

22.10.2024«Факел»

0:1

«Зенит»

FONBET Кубок России

18.10.2024«Акрон»

0:5

«Зенит»

РПЛ

05.10.2024«Зенит»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2024«Ахмат»

0:2

«Пари НН»

РПЛ

26.10.2024«Ростов»

2:3

«Ахмат»

РПЛ

22.10.2024ЦСКА

1:0

«Ахмат»

FONBET Кубок России

18.10.2024«Ахмат»

2:3

«Факел»

РПЛ

05.10.2024«Рубин»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

Прогноз на матч

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Чемпион России шести последних лет не выглядит непобедимым и неуязвимым в последнее время. Из четырех предыдущих побед три были одержаны с преимуществом в один гол. Лишь “Акрон” получил от “Зенита” пятерку безответных мячей. “Ахмату”, безусловно, по силам если не выиграть в Северной столице, то как минимум выступить достойно. Другой вопрос, вписывается ли Кубок в планы грозненцев. Очевидно, что сохранить прописку в РПЛ для них важнее, чем побороться за второй по престижности трофей страны. В столице Чечни наверняка учли опыт “Балтики”, которая весной погналась за двумя турнирными “зайцами” - и упустила обоих.

Турнирная таблица Премьер-лиги.

В игре команды Сергея Ташуева не прослеживается четких тенденций. “Ахмат” может обыграть лидера РПЛ в Кубке или вывезти три очка из Ростова-на-Дону, а затем всухую уступить дома нижегородскому середняку. Команда крайне непредсказуема. Можно предположить, что гости постараются показать себя в наилучшем свете чемпиону, тем более у хозяев наверняка произойдет широкая ротация состава. При таких вводных вариант для ставки “обе забьют” выглядит весьма соблазнительно. В FONBET взять его можно по котировке 2.08. 

Бонусы на матч

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«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
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Трансляции

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Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ»  и ресурсах БК «Фонбет».  Текстовую трансляцию встречи можно найти на спортивных сайтах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Нино, Латышонок, Кержаков, Глушенков, Волков (все - травмы)

«Ахмат»: Харин, Бериша, Богосавац (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ахмат»:

Позиция«Зенит»«Ахмат»Позиция
Вратарь16. Адамов88. ШелияВратарь
Защитник15. Караваев4. ИбишевЗащитник
Защитник15. Родригао36. ЛоватЗащитник
Защитник2. Чистяков75. ГандриЗащитник
Полузащитник4. Горшков95. Адамов Полузащитник
Полузащитник21. Ерохин55. ТодоровичПолузащитник
Полузащитник 11. Клаудиньо15. КамилоПолузащитник 
Полузащитник77. Ахметов18. КамиловПолузащитник
Полузащитник9. Артур23. ШвецПолузащитник
Нападающий32. Гонду30. КардосоНападающий
Нападающий30. Кассьерра10. СадулаевНападающий
Главный тренерСергей СемакСергей ТашуевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В БК «Фонбет» поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.22. Предложение на “Ахмат” - почти в 10 раз выше! Ничья котируется за 6.70.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Зенит» - «Ахмат»?

Согласно расчетам экспертов, вероятность победы чемпиона составляет около 82%. Даже ничья в Петербурге станет сенсацией.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Ахмат»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру «Зенит» - «Ахмат» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или онлайн - на официальном сайте «Зенита». Минимальная стоимость - всего 300 рублей. FAN ID для прохода на матч не нужен.

С кем сыграет победитель пары «Зенит» - «Ахмат»

Победителя питерско-грозненского противостояния в полуфинале Пути РПЛ ждет лучшая команда из пары “Рубин” - ЦСКА.

Кто выиграет Кубок России в сезоне-2024/25?

“Зенит” был и остается главным фаворитом состязания в глазах экспертов. Вероятность успешной защиты им титула оценивается котировкой 2.75. Далее в топе фаворитов от FONBET идут “Локомотив” (6.80) и ЦСКА (6.80).

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