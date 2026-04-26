Зенит – Ахмат, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Коэффициенты букмекеров разгромны, и это кажется перебором. Понятно, что «Зенит» ведет борьбу за титул, и для её продолжения необходимо побеждать «Ахмат». Но грозненцы – неуступчивый соперник, который умеет прекрасно готовиться именно к матчам с грандами. Вдобавок петербуржцы лишились Глушенкова – при всем атакующем потенциале именно этот футболист играет ключевую роль во многих эпизодах. Да и в целом Семак регулярно говорит о микротравмах и накопленной усталости под конец сезона.

Неслучайно «Зенит» делает всё более очевидный акцент на эффективность, жертвуя эффектностью. Четыре последних матча команды с учетом Кубка России были низовыми, причем в трех из них петербуржцы не пропустили. Резюмируя, рискнем предположить, что «Зенит» не проиграет, но фестивального футбола мы не увидим, а на двоих команды забьют не более трех мячей.