Зенит – Ахмат, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Санкт-петербургский «Зенит» пролидировал один тур, но вновь опустился на вторую позицию в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда продолжает борьбу за титул, и каждая потеря очков очень чувствительно. Получится ли у «Зенита» выжать максимум из матча с грозненским «Ахматом»?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
26.04.2026, Вс
19:30 МСК
«Ахмат» (Грозный)
Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: Евгений Буланов (главный), Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (оба – ассистенты), Антон Фролов (резервный), Сергей Иванов (VAR), Анатолий Жабченко (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|25
|12
|9
|80-39
|«Ахмат»
|9
|12
|25
|39-80
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|11.04.2026
|«Крылья Советов»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
После 26-го тура «Зенит» опустился с первой на вторую позицию, а «Ахмат» остался на девятой строчке.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|26
|17
|6
|3
|53-20
|57
|2
|Зенит
|26
|16
|8
|2
|45-17
|56
|3
|Локомотив
|26
|13
|10
|3
|51-33
|49
|4
|Балтика
|26
|11
|13
|2
|37-16
|46
|5
|Спартак
|26
|13
|6
|7
|42-35
|45
|6
|ЦСКА
|26
|13
|5
|8
|38-28
|44
|7
|Рубин
|26
|10
|8
|8
|25-26
|38
|8
|Динамо Москва
|26
|9
|8
|9
|44-37
|35
|9
|Ахмат
|26
|8
|8
|10
|31-35
|32
|10
|Ростов
|26
|6
|9
|11
|20-28
|27
|11
|Акрон
|26
|5
|9
|12
|32-45
|24
|12
|Динамо Махачкала
|26
|5
|9
|12
|16-32
|24
|13
|Оренбург
|26
|5
|8
|13
|26-38
|23
|14
|Крылья Советов
|26
|5
|8
|13
|27-47
|23
|15
|Пари НН
|26
|6
|4
|16
|22-42
|22
|16
|Сочи
|26
|5
|3
|18
|24-54
|18
Коэффициенты букмекеров разгромны, и это кажется перебором. Понятно, что «Зенит» ведет борьбу за титул, и для её продолжения необходимо побеждать «Ахмат». Но грозненцы – неуступчивый соперник, который умеет прекрасно готовиться именно к матчам с грандами. Вдобавок петербуржцы лишились Глушенкова – при всем атакующем потенциале именно этот футболист играет ключевую роль во многих эпизодах. Да и в целом Семак регулярно говорит о микротравмах и накопленной усталости под конец сезона.
Неслучайно «Зенит» делает всё более очевидный акцент на эффективность, жертвуя эффектностью. Четыре последних матча команды с учетом Кубка России были низовыми, причем в трех из них петербуржцы не пропустили. Резюмируя, рискнем предположить, что «Зенит» не проиграет, но фестивального футбола мы не увидим, а на двоих команды забьют не более трех мячей.
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 руб. в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма), Глушенков (дисквалификация), Мантуан (под вопросом)
«Ахмат»: Ндонг (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|1. Ульянов
|Вратарь
|Защитник
|6. Дркушич
|82. Хлусевич
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|5. Цаке
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|7. Садулаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|11. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|17. Касинтура
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Мостовой
|20. Самородов
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Энрике
|19. Пряхин
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы петербуржцев на победу значительно выше – коэффициент 1,28 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 12,00, а на ничью – 5,50.