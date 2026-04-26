Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит – Ахмат, 26 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Букмекеры зря настолько не верят в гостей?
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

Санкт-петербургский «Зенит» пролидировал один тур, но вновь опустился на вторую позицию в Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда продолжает борьбу за титул, и каждая потеря очков очень чувствительно. Получится ли у «Зенита» выжать максимум из матча с грозненским «Ахматом»? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

26.04.2026, Вс

19:30 МСК

«Ахмат» (Грозный) 

П1 - 1,28

Х - 5,50

П2 - 12,00

Турнир: чемпионат России по футболу, 27-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: Евгений Буланов (главный), Дмитрий Сафьян, Денис Березнов (оба – ассистенты), Антон Фролов (резервный), Сергей Иванов (VAR), Анатолий Жабченко (AVAR)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит» 2512980-39
«Ахмат»9122539-80

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

11.04.2026«Крылья Советов»

2:2

«Ахмат»

РПЛ

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 26-го тура «Зенит» опустился с первой на вторую позицию, а «Ахмат» остался на девятой строчке.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар26176353-2057
2Зенит26168245-1756
3Локомотив261310351-3349
4Балтика261113237-1646
5Спартак26136742-3545
6ЦСКА26135838-2844
7Рубин26108825-2638
8Динамо Москва2698944-3735
9Ахмат26881031-3532
10Ростов26691120-2827
11Акрон26591232-4524
12Динамо Махачкала26591216-3224
13Оренбург26581326-3823
14Крылья Советов26581327-4723
15Пари НН26641622-4222
16Сочи26531824-5418

Прогноз на матч

Свернуть

Коэффициенты букмекеров разгромны, и это кажется перебором. Понятно, что «Зенит» ведет борьбу за титул, и для её продолжения необходимо побеждать «Ахмат». Но грозненцы – неуступчивый соперник, который умеет прекрасно готовиться именно к матчам с грандами. Вдобавок петербуржцы лишились Глушенкова – при всем атакующем потенциале именно этот футболист играет ключевую роль во многих эпизодах. Да и в целом Семак регулярно говорит о микротравмах и накопленной усталости под конец сезона.

Неслучайно «Зенит» делает всё более очевидный акцент на эффективность, жертвуя эффектностью. Четыре последних матча команды с учетом Кубка России были низовыми, причем в трех из них петербуржцы не пропустили. Резюмируя, рискнем предположить, что «Зенит» не проиграет, но фестивального футбола мы не увидим, а на двоих команды забьют не более трех мячей.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 руб. в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Зенит»: Шилов (травма), Глушенков (дисквалификация), Мантуан (под вопросом)

«Ахмат»: Ндонг (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Ахмат»:

Позиция«Зенит»«Ахмат»Позиция
Вратарь16. Адамов1. УльяновВратарь
Защитник6. Дркушич82. ХлусевичЗащитник
Защитник33. Нино4. ИбишевЗащитник
Защитник78. Дивеев5. ЦакеЗащитник
Защитник3. Сантос8. БогосавацЗащитник
Полузащитник5. Барриос7. СадулаевПолузащитник
Полузащитник8. Вендел11. СилваПолузащитник
Полузащитник20. Педро17. КасинтураПолузащитник
Нападающий17. Мостовой20. СамородовПолузащитник
Нападающий11. Энрике19. ПряхинПолузащитник
Нападающий7. Соболев77. МелкадзеНападающий
Главный тренерСергей СемакСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков PARI, шансы петербуржцев на победу значительно выше – коэффициент 1,28 на такой исход. Котировка на выигрыш сочинской команды – 12,00, а на ничью – 5,50.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer65 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer249 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading