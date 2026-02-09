Зенит - ЦСКА, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 10 февраля, на Winline Зимнем Кубке РПЛ по футболу пройдут заключительные матчи. В первой встрече игрового дня встретятся «Зенит» и ЦСКА. Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на противостояние отечественных топов. Рассказываем о шансах сторон.
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 3-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия)
ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|49
|55
|71
|191-253
|ЦСКА
|71
|55
|49
|253-191
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2026
|«Краснодар»
3:0
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|26.01.2026
|«Зенит»
6:0
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
|22.01.2026
|«Зенит»
4:1
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
|06.12.2025
|«Зенит»
2:0
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.02.2026
|ЦСКА
1:1, пен. 3:5
«Динамо»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|ЦСКА
2:2, пен. 5:4
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|25.01.2026
|ЦСКА
3:4
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
|22.01.2026
|«Акрон»
1:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|07.12.2025
|«Краснодар»
3:2
ЦСКА
РПЛ
Winline Зимний Кубок РПЛ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|5-2
|4
|2. ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3. Зенит
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|4. Динамо
|2
|1
|0
|1
|2-3
|2
«Зенит» успешно начал защиту титула на Зимнем Кубке РПЛ, но во втором туре неожиданно провалился. Питерцы не просто уступили «Краснодару», но проиграли крупно - 0:3. Причем второй и третий мячи в ворота сине-бело-голубых забили резервисты «быков» - Хмарин и Гусейнов. Это значит, что даже победы в третьем туре команде Сергея Семака может не хватить для второго подряд триумфа в Эмиратах. В любом случае после такого провала вице-чемпион должен быть максимально мотивирован.
ЦСКА дважды в ОАЭ доводил дело до послематчевых пенальти. В первом случае армейцы в этой «лотерее» преуспели, во втором - уступили. Поэтому к очной встрече команды набрали поровну очков.
Отметим, что на ноль на турнире еще не играли ни одни, ни другие. Если выбирать вариант для пари на матч, перспективным выглядит вариант с обменом голами. БК Winline оценила вероятность такого исхода коэффициентом 1.48.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Прямую трансляцию из ОАЭ проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
ЦСКА: нет
Эксперты Winline оценили вероятность победы команды Семака коэффициентом 1.96. Коэффициент на успех ЦСКА почти в два раза выше - 3.78. Ничья в основное время идет в линии за 3.62.
Эксперты отдают предпочтение вице-чемпиону России. Обратим внимание, что из семи предыдущих встреч команд четыре закончились вничью.
В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и БК Winline.
На зимнем межсезонном турнире велика вероятность смены победителя. «Краснодару» достаточно победить «Динамо», чтобы впервые выиграть Winline Зимний Кубок РПЛ.