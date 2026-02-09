Зенит - ЦСКА, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» успешно начал защиту титула на Зимнем Кубке РПЛ, но во втором туре неожиданно провалился. Питерцы не просто уступили «Краснодару», но проиграли крупно - 0:3. Причем второй и третий мячи в ворота сине-бело-голубых забили резервисты «быков» - Хмарин и Гусейнов. Это значит, что даже победы в третьем туре команде Сергея Семака может не хватить для второго подряд триумфа в Эмиратах. В любом случае после такого провала вице-чемпион должен быть максимально мотивирован.

ЦСКА дважды в ОАЭ доводил дело до послематчевых пенальти. В первом случае армейцы в этой «лотерее» преуспели, во втором - уступили. Поэтому к очной встрече команды набрали поровну очков.

Отметим, что на ноль на турнире еще не играли ни одни, ни другие. Если выбирать вариант для пари на матч, перспективным выглядит вариант с обменом голами. БК Winline оценила вероятность такого исхода коэффициентом 1.48.