Зенит - ЦСКА, 10 февраля: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Как вице-чемпион России отреагирует на болезненное поражение?
Валентин Васильев

Во вторник, 10 февраля, на Winline Зимнем Кубке РПЛ по футболу пройдут заключительные матчи. В первой встрече игрового дня встретятся «Зенит» и ЦСКА.  Крупнейшие легальные букмекеры представили широкие линии на противостояние отечественных топов. Рассказываем о шансах сторон.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

10.02.2026, Вт

10:00МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.96

Х - 3.62

П2 - 3.78

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 3-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»495571191-253
ЦСКА715549253-191

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2026«Краснодар»

3:0

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

26.01.2026«Зенит»

6:0

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

22.01.2026«Зенит»

4:1

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

06.12.2025«Зенит»

2:0

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.02.2026ЦСКА

1:1, пен. 3:5

«Динамо»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026ЦСКА

2:2, пен. 5:4

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

25.01.2026ЦСКА

3:4

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

22.01.2026«Акрон»

1:3

ЦСКА

Товарищеский матч

07.12.2025«Краснодар»

3:2

ЦСКА

РПЛ

Расписание и результаты матчей

Winline Зимний Кубок РПЛ

  • 03.02.2026, 15:00. «Зенит» – «Динамо» - 2:1
  • 03.02.2026, 19:15. ЦСКА – «Краснодар» - 2:2, пен. 5:4
  • 06.02.2026, 15:00. ЦСКА – «Динамо» - 2:2, пен. 3:5
  • 06.02.2026, 19:15. «Краснодар» – «Зенит» - 3:0
  • 10.02.2026, 10:00. «Зенит» – ЦСКА
  • 10.02.2026, 16:00. «Динамо» – «Краснодар»

Турнирная таблица

КомандаИВНПМО
1. Краснодар21015-24
2. ЦСКА21013-33
3. Зенит21012-43
4. Динамо21012-32

Прогноз на матч

«Зенит» успешно начал защиту титула на Зимнем Кубке РПЛ, но во втором туре неожиданно провалился. Питерцы не просто уступили «Краснодару», но проиграли крупно - 0:3. Причем второй и третий мячи в ворота сине-бело-голубых забили резервисты «быков» - Хмарин и Гусейнов. Это значит, что даже победы в третьем туре команде Сергея Семака может не хватить для второго подряд триумфа в Эмиратах. В любом случае после такого провала вице-чемпион должен быть максимально мотивирован.

ЦСКА дважды в ОАЭ доводил дело до послематчевых пенальти. В первом случае армейцы в этой «лотерее» преуспели, во втором - уступили. Поэтому к очной встрече команды набрали поровну очков.

Отметим, что на ноль на турнире еще не играли ни одни, ни другие.  Если выбирать вариант для пари на матч, перспективным выглядит вариант с обменом голами.  БК Winline оценила вероятность такого исхода коэффициентом 1.48. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию из ОАЭ проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также Winline. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

ЦСКА: нет

Коэффициенты букмекеров

Эксперты Winline оценили вероятность победы команды Семака коэффициентом 1.96. Коэффициент на успех ЦСКА почти в два раза выше - 3.78. Ничья в основное время идет в линии за 3.62.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - ЦСКА?

Эксперты отдают предпочтение вице-чемпиону России. Обратим внимание, что из семи предыдущих встреч команд четыре закончились вничью.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - ЦСКА?

В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и БК Winline.

Кто выиграет Winline Зимний Кубок РПЛ?

На зимнем межсезонном турнире велика вероятность смены победителя. «Краснодару» достаточно победить «Динамо», чтобы впервые выиграть Winline Зимний Кубок РПЛ.

