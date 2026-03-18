Зенит — Динамо Махачкала, 18 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

«Зенит» не выиграл ни одного трофея к 100-летнему юбилею клуба и теперь изо всех сил старается наверстать это упущение. Шансы на победу питерцев в главных национальных турнирах весьма высоки, поэтому делить их на главный и второстепенный они точно не станут - постараются выиграть оба.

После зимней перезагрузки - ухода двух нападающих-легионеров, прихода одного Дивеева и пары бразильских Джонов - «Зениту» тяжело даются голы. Больше одного в этом году он забил только «Спартаку», но оба - с пенальти.

У махачкалинцев в этом плане дела после замены Биджиева на Евсеева пошли значительно лучше: в четырех матчах 2026 года динамовцы пять раз поразили чужие ворота и добыли три победы.

Так что в среду на «Газпром Арене» не предвидится голевого шоу. Гости будут биться за каждый метр газона, а хозяевам даже после широкой ротации вряд ли удастся полностью избежать недооценки середняка.

«МАРАФОН» оценил вероятность «низа» на Крестовском острове котировкой 1.80.