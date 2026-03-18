Зенит — Динамо Махачкала, 18 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

На этой неделе определятся финалисты Пути РПЛ и полуфиналисты Пути регионов в Кубке России по футболу. В нижней половине сетки сойдутся «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Еще недавно такое сочетание брендов в паре не вызвало бы сильных эмоций у болельщиков и больших сомнений в исходе матча. Но здесь и сейчас фактор тренера меняет если не все, то многое. Вадим Евсеев так просто старому знакомому Семаку не уступит - однозначно поборется!
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|4
|0
|0
|9-1
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|0
|4
|1-9
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.03.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|04.03.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
|28.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Рубин»
РПЛ
|17.02.2026
|«Динамо» (Махачкала)
2:1
«Андижан»
Товарищеский матч
|15.02.2026
|«Енисей»
0:0
«Динамо» (Махачкала)
Товарищеский матч
1/2 финала (Путь РПЛ)
Первые матчи
04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2
Ответные матчи
17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо» Мх
19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»
«Зенит» не выиграл ни одного трофея к 100-летнему юбилею клуба и теперь изо всех сил старается наверстать это упущение. Шансы на победу питерцев в главных национальных турнирах весьма высоки, поэтому делить их на главный и второстепенный они точно не станут - постараются выиграть оба.
После зимней перезагрузки - ухода двух нападающих-легионеров, прихода одного Дивеева и пары бразильских Джонов - «Зениту» тяжело даются голы. Больше одного в этом году он забил только «Спартаку», но оба - с пенальти.
У махачкалинцев в этом плане дела после замены Биджиева на Евсеева пошли значительно лучше: в четырех матчах 2026 года динамовцы пять раз поразили чужие ворота и добыли три победы.
Так что в среду на «Газпром Арене» не предвидится голевого шоу. Гости будут биться за каждый метр газона, а хозяевам даже после широкой ротации вряд ли удастся полностью избежать недооценки середняка.
«МАРАФОН» оценил вероятность «низа» на Крестовском острове котировкой 1.80.
В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Динамо» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера Кубка.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Зенит»
|«Динамо» (Махачкала)
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|39. Т. Магомедов
|Вратарь
|Защитник
|15. Караваев
|4. Шумахов
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|43. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|4. Горшков
|71. Джапо
|Защитник
|Полузащитник
|61. Кондаков
|77. Сундуков
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Ерохин
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|47. Глушков
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|28. Сердеров
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Дуран
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
На основном рынке FONBET предсказуемо широкий разброс коэффициентов - от 1.38 на хозяев поля до 9.50 на гостей. Ничья котируется за 4.85.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.
В Пути регионов полуфинал состоит из двух этапов. Победитель питерского противостояния сыграет в следующем раунде с неудачниками полуфинальных матчей в Пути РПЛ.
Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Стоимость билетов начинается от 300 рублей.