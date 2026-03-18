Партнерский проект

Зенит — Динамо Махачкала, 18 марта: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Чем удивит Евсеев Семака?
Валентин Васильев

На этой неделе определятся финалисты Пути РПЛ и полуфиналисты Пути регионов в Кубке России по футболу. В нижней половине сетки сойдутся «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Еще недавно такое сочетание брендов в паре не вызвало бы сильных эмоций у болельщиков и больших сомнений в исходе матча. Но здесь и сейчас фактор тренера меняет если не все, то многое. Вадим Евсеев так просто старому знакомому Семаку не уступит - однозначно поборется!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

18.03.2026, Ср

18:15 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 1.38

Х - 4.85

П2 - 9.50

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»4009-1
«Динамо» (Махачкала)0041-9

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.03.2026«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Оренбург»

РПЛ

04.03.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

28.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Рубин»

РПЛ

17.02.2026«Динамо» (Махачкала)

2:1

«Андижан»

Товарищеский матч

15.02.2026«Енисей»

0:0

«Динамо» (Махачкала)

Товарищеский матч

Календарь и результаты матчей

1/2 финала (Путь РПЛ)

Первые матчи

04.03.2026, 20:45. ЦСКА – «Краснодар» - 3:1
05.03.2026, 20:45. «Динамо» М – «Спартак» - 5:2

Ответные матчи 

17.03.2026, 20:45. «Краснодар» – ЦСКА
18.03.2026, 20:45. «Спартак» – «Динамо» М

1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)

18.03.2026, 18:15. «Зенит» – «Динамо» Мх

19.03.2026, 18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

Прогноз на матч

«Зенит» не выиграл ни одного трофея к 100-летнему юбилею клуба и теперь изо всех сил старается наверстать это упущение. Шансы на победу питерцев в главных национальных турнирах весьма высоки, поэтому делить их на главный и второстепенный они точно не станут - постараются выиграть оба. 

После зимней перезагрузки - ухода двух нападающих-легионеров, прихода одного Дивеева и пары бразильских Джонов - «Зениту» тяжело даются голы. Больше одного в этом году он забил только «Спартаку», но оба - с пенальти. 

У махачкалинцев в этом плане дела после замены Биджиева на Евсеева пошли значительно лучше: в четырех матчах 2026 года динамовцы пять раз поразили чужие ворота и добыли три победы. 

Так что в среду на «Газпром Арене» не предвидится голевого шоу. Гости будут биться за каждый метр газона, а хозяевам даже после широкой ротации вряд ли удастся полностью избежать недооценки середняка. 

«МАРАФОН» оценил вероятность «низа» на Крестовском острове котировкой 1.80.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 2 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Динамо» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера Кубка.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Зенит»«Динамо» (Махачкала)Позиция
Вратарь1. Латышонок39. Т. МагомедовВратарь
Защитник15. Караваев4. ШумаховЗащитник
Защитник28. Алип43. АхмедовЗащитник
Защитник78. Дивеев43. АлибековЗащитник
Защитник4. Горшков71. ДжапоЗащитник
Полузащитник61. Кондаков77. СундуковПолузащитник
Полузащитник 21. Ерохин16. МрезигПолузащитник 
Полузащитник17. Мостовой47. ГлушковПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике9. МагомедовПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков28. СердеровПолузащитник
Нападающий9. Дуран25. АгаларовНападающий
Главный тренерСергей СемакВадим ЕвсеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

На основном рынке FONBET предсказуемо широкий разброс коэффициентов - от 1.38 на хозяев поля до 9.50 на гостей. Ничья котируется за 4.85.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. 

С кем сыграет победитель пары «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

В Пути регионов полуфинал состоит из двух этапов. Победитель питерского противостояния сыграет в следующем раунде с неудачниками полуфинальных матчей в Пути РПЛ.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

Федеральный «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Динамо» Махачкала?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Стоимость билетов начинается от 300 рублей.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer288 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer104 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer288 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer288 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer288 дней 11 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer288 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer288 дней 11 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё