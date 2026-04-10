Партнерский проект

Зенит — Краснодар, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Битва претендентов на золото
Валентин Васильев

Сразу два важнейших матча выпало  «Зениту» в течение одной недели.  «Спартаку» в Кубке России вице-чемпион страны уступил. Впереди не менее, а может быть, даже более значимая игра для сине-бело-голубых - в лиге с «Краснодаром». Победитель получит огромное моральное и стратегическое преимущество перед конкурентом в золотой гонке сезона.  Изучаем линии легальных букмекеров на воскресный суперматч.

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

12.04.2026, Вс

19:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 1.98

Х - 3.50

П2 - 4.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»207563-34
«Краснодар»572034-63

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2026«Зенит»

0:0, пен. 6:7

«Спартак»

Кубок России

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

28.03.2026«Зенит»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

22.03.2026«Динамо» М

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» Мх

Кубок России

Последние пять матчей  «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2026«Динамо» М

0:0

«Краснодар»

Кубок России 

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

28.03.2026«Краснодар»

4:0

«Амкал»

Товарищеский матч

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

17.03.2026«Краснодар»

4:0

ЦСКА

Кубок России 

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей кандидатов в чемпионы разделяет в таблице одно очко.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

«Зенит» - исторически неудобный соперник для «Краснодара». Питерцы в этой паре побеждают в четыре раза чаще «быков» (20-5). Но к очередному противостоянию южане подходят в более позитивном настроении, чем соперник. Во-первых, они на неделе не проиграли в Кубке. А во-вторых, имеют какое-никакое преимущество над преследователем в таблице. Ничья на Крестовском острове гостей устроит, хозяев - нет.

Формально «Зенит» тоже не проиграл в среду, но для него ничья со «Спартаком» трансформировалась в поражение через серию пенальти. Из турнира команда Семака выбыла, а значит, «золотого дубля» в мае уже точно не сделает. Эта неудача должна удвоить, если не утроить мотивацию сине-бело-голубых в воскресной битве.

Колоссальная цена очков скажется на характере встречи. Обе команды постараются свести к минимуму риски в обороне. Если что, на последнем рубеже за защитниками «подчистят» Адамов и Агкацев, одни из сильнейших вратарей России сегодня. Поэтому не стали бы надеяться на сверхрезультативное шоу на «Газпром Арене».

В «БЕТСИТИ» поставить на тотал меньше 2.5 можно по котировке 1.80.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ

Трансляции

В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Краснодаром» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Краснодар»:

Позиция«Зенит»«Краснодар»Позиция
Вратарь16. Д. Адамов1. АгкацевВратарь
Защитник31. Мантуан20. ГонсалесЗащитник
Защитник78. Дивеев5. ЖубалЗащитник
Защитник33. Нино3. ТорменаЗащитник
Защитник3. Дуглас15. ОласаЗащитник
Полузащитник5. Барриос53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел88. КривцовПолузащитник 
Полузащитник17. Мостовой10. СперцянПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике11. БатчиПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков7. Виктор СаПолузащитник
Нападающий7. Соболев9. КордобаНападающий
Главный тренерСергей СемакМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокий коэффициент на победу «Зенита» (1.98), но на чемпиона он в два раза выше! Ничья идет в линии букмекера за 3.50.

Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Краснодар»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. В два предыдущих приезда в Северную столицу «Краснодар» неизменно пропускал по четыре мяча (4:2, 4:1).

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Краснодар»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет игру лидеров РПЛ в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Краснодар»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Стоимость начинается от 900 рублей. Помимо футбольного матча зрителей ожидает выступление певицы Mary Gu.

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer81 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 1 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 1 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё