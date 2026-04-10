Зенит — Краснодар, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Сразу два важнейших матча выпало «Зениту» в течение одной недели. «Спартаку» в Кубке России вице-чемпион страны уступил. Впереди не менее, а может быть, даже более значимая игра для сине-бело-голубых - в лиге с «Краснодаром». Победитель получит огромное моральное и стратегическое преимущество перед конкурентом в золотой гонке сезона. Изучаем линии легальных букмекеров на воскресный суперматч.
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|20
|7
|5
|63-34
|«Краснодар»
|5
|7
|20
|34-63
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0, пен. 6:7
«Спартак»
Кубок России
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|22.03.2026
|«Динамо» М
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» Мх
Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2026
|«Динамо» М
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|28.03.2026
|«Краснодар»
4:0
«Амкал»
Товарищеский матч
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
|17.03.2026
|«Краснодар»
4:0
ЦСКА
Кубок России
Перед очной встречей кандидатов в чемпионы разделяет в таблице одно очко.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
«Зенит» - исторически неудобный соперник для «Краснодара». Питерцы в этой паре побеждают в четыре раза чаще «быков» (20-5). Но к очередному противостоянию южане подходят в более позитивном настроении, чем соперник. Во-первых, они на неделе не проиграли в Кубке. А во-вторых, имеют какое-никакое преимущество над преследователем в таблице. Ничья на Крестовском острове гостей устроит, хозяев - нет.
Формально «Зенит» тоже не проиграл в среду, но для него ничья со «Спартаком» трансформировалась в поражение через серию пенальти. Из турнира команда Семака выбыла, а значит, «золотого дубля» в мае уже точно не сделает. Эта неудача должна удвоить, если не утроить мотивацию сине-бело-голубых в воскресной битве.
Колоссальная цена очков скажется на характере встречи. Обе команды постараются свести к минимуму риски в обороне. Если что, на последнем рубеже за защитниками «подчистят» Адамов и Агкацев, одни из сильнейших вратарей России сегодня. Поэтому не стали бы надеяться на сверхрезультативное шоу на «Газпром Арене».
В «БЕТСИТИ» поставить на тотал меньше 2.5 можно по котировке 1.80.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Краснодаром» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Краснодар»: Стежко, Петров (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Краснодар»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|16. Д. Адамов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|5. Жубал
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|3. Тормена
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|15. Оласа
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|88. Кривцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|11. Батчи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|7. Виктор Са
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокий коэффициент на победу «Зенита» (1.98), но на чемпиона он в два раза выше! Ничья идет в линии букмекера за 3.50.
Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта».
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. В два предыдущих приезда в Северную столицу «Краснодар» неизменно пропускал по четыре мяча (4:2, 4:1).
Федеральный «Матч ТВ» покажет игру лидеров РПЛ в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Стоимость начинается от 900 рублей. Помимо футбольного матча зрителей ожидает выступление певицы Mary Gu.