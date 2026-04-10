Зенит — Краснодар, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» - исторически неудобный соперник для «Краснодара». Питерцы в этой паре побеждают в четыре раза чаще «быков» (20-5). Но к очередному противостоянию южане подходят в более позитивном настроении, чем соперник. Во-первых, они на неделе не проиграли в Кубке. А во-вторых, имеют какое-никакое преимущество над преследователем в таблице. Ничья на Крестовском острове гостей устроит, хозяев - нет.

Формально «Зенит» тоже не проиграл в среду, но для него ничья со «Спартаком» трансформировалась в поражение через серию пенальти. Из турнира команда Семака выбыла, а значит, «золотого дубля» в мае уже точно не сделает. Эта неудача должна удвоить, если не утроить мотивацию сине-бело-голубых в воскресной битве.

Колоссальная цена очков скажется на характере встречи. Обе команды постараются свести к минимуму риски в обороне. Если что, на последнем рубеже за защитниками «подчистят» Адамов и Агкацев, одни из сильнейших вратарей России сегодня. Поэтому не стали бы надеяться на сверхрезультативное шоу на «Газпром Арене».

