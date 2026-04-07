Зенит — Спартак, 8 апреля: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В середине марта «Зенит» со «Спартаком» соперничали на Крестовском острове Петербурга рамках чемпионата страны. Голов с игры зрители не дождались, но все равно большинство из них покидало «Газпром Арену» в приподнятом настроении. Победу хозяевам принесли два точных удара с 11-метровой отметки - в исполнении Соболева и Дурана.

Градус напряжения в новом столкновении топов обещает быть еще выше - ведь на кону путевка в финал Пути регионов. И обе команды подходят к игре в приличном игровом и психоэмоциональном состоянии. Спартаковцы после неудачи в Северной столице выиграли три матча подряд, причем в дерби против «Локомотива» - с камбэком.

У парней Семака серия побед насчитывает уже пять матчей подряд с учетом спарринга против «Кайрата» и четыре - в официальных турнирах. Александр Соболев переживает лучшее время в «Зените», забивая чуть ли не в каждом матче. Лидеры «Спартака», и прежде всего Барко и Солари, тоже на ходу. Отдохнув в чемпионате, с новыми силами вернется в игру неистовый Маркиньос. Все это в комплексе обещает яркое зрелище на «Газпром Арене». Ждем голов от обеих сторон!

