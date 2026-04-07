Зенит — Спартак, 8 апреля: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе в нижней половине сетки Кубка России по футболу (Путь регионов) определятся финалисты. В Санкт-Петербурге второй раз за весну сойдутся «Зенит» со «Спартаком». В чемпионате питерцы всухую обыграли красно-белых. Как будет в матче на вылет? Рассмотрим линии легальных букмекеров на предстоящее противостояние.
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/2 финала
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|56
|50
|68
|231-273
|«Спартак»
|68
|50
|56
|273-231
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Зенит»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|28.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
|22.03.2026
|«Динамо» М
1:3
«Зенит»
РПЛ
|18.03.2026
|«Зенит»
1:0
«Динамо» Мх
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Москва
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
07.04.2026, 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)
08.04.2026, 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)
Финал (Путь РПЛ)
08.04.2026, 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар»
05.05.2026, 18:00. «Краснодар» – «Динамо М» (Москва)
В середине марта «Зенит» со «Спартаком» соперничали на Крестовском острове Петербурга рамках чемпионата страны. Голов с игры зрители не дождались, но все равно большинство из них покидало «Газпром Арену» в приподнятом настроении. Победу хозяевам принесли два точных удара с 11-метровой отметки - в исполнении Соболева и Дурана.
Градус напряжения в новом столкновении топов обещает быть еще выше - ведь на кону путевка в финал Пути регионов. И обе команды подходят к игре в приличном игровом и психоэмоциональном состоянии. Спартаковцы после неудачи в Северной столице выиграли три матча подряд, причем в дерби против «Локомотива» - с камбэком.
У парней Семака серия побед насчитывает уже пять матчей подряд с учетом спарринга против «Кайрата» и четыре - в официальных турнирах. Александр Соболев переживает лучшее время в «Зените», забивая чуть ли не в каждом матче. Лидеры «Спартака», и прежде всего Барко и Солари, тоже на ходу. Отдохнув в чемпионате, с новыми силами вернется в игру неистовый Маркиньос. Все это в комплексе обещает яркое зрелище на «Газпром Арене». Ждем голов от обеих сторон!
В «БЕТСИТИ» поставить на такой исход можно по котировке 1.85.
В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Спартаком» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера Кубка России.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Спартак»: Бабич, Самошников, Саусь (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Спартак»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|16. Д. Адамов
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Хуан Карседо
|Главный тренер
Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокий коэффициент на победу «Спартака». Поставить на П2 можно с котировкой 4.40. Ничья идет в линии букмекера за 3.70, а выигрыш «Зенита» - за 1.82.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи.
Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Паспорт болельщика в Кубке не требуется.
В финале Пути регионов (это последний этап перед Суперфиналом) победитель питерского противостояния сыграет с «Крыльями Советов» или ЦСКА.