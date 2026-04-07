Зенит — Спартак, 8 апреля: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Обновлено:
Зрелище, которое нельзя пропустить!
Валентин Васильев

На этой неделе в нижней половине сетки Кубка России по футболу (Путь регионов) определятся финалисты. В Санкт-Петербурге второй раз за весну сойдутся «Зенит» со «Спартаком». В чемпионате питерцы всухую обыграли красно-белых. Как будет в матче на вылет? Рассмотрим линии легальных букмекеров на предстоящее противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

08.04.2026, Ср

20:45 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 1.82

Х - 3.70

П2 - 4.40

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/2 финала

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»565068231-273
«Спартак»685056273-231

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Зенит»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

28.03.2026«Зенит»

2:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

22.03.2026«Динамо» М

1:3

«Зенит»

РПЛ

18.03.2026«Зенит»

1:0

«Динамо» Мх

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» Москва

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

Календарь матчей

1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)

07.04.2026, 18:00. «Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА (Москва)

08.04.2026, 20:45. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва)

Финал (Путь РПЛ)

08.04.2026, 18:15. «Динамо» (Москва) – «Краснодар» 

05.05.2026, 18:00. «Краснодар» – «Динамо М» (Москва)

Прогноз на матч

В середине марта «Зенит» со «Спартаком» соперничали на Крестовском острове Петербурга рамках чемпионата страны. Голов с игры зрители не дождались, но все равно большинство из них покидало «Газпром Арену» в приподнятом настроении. Победу хозяевам принесли два точных удара с 11-метровой отметки - в исполнении Соболева и Дурана.  

Градус напряжения в новом столкновении топов обещает быть еще выше - ведь на кону путевка в финал Пути регионов. И обе команды подходят к игре в приличном игровом и психоэмоциональном состоянии. Спартаковцы после неудачи в Северной столице выиграли три матча подряд, причем в дерби против «Локомотива» - с камбэком. 

У парней Семака серия побед насчитывает уже пять матчей подряд с учетом спарринга против «Кайрата» и четыре - в официальных турнирах. Александр Соболев переживает лучшее время в «Зените», забивая чуть ли не в каждом матче. Лидеры «Спартака», и прежде всего Барко и Солари, тоже на ходу. Отдохнув в чемпионате, с новыми силами вернется в игру неистовый Маркиньос. Все это в комплексе обещает яркое зрелище на «Газпром Арене». Ждем голов от обеих сторон! 

Свернуть
Трансляции

В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Спартаком» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера Кубка России.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

«Спартак»: Бабич, Самошников, Саусь (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Спартак»:

Позиция«Зенит»«Спартак»Позиция
Вратарь16. Д. Адамов1. ПомазунВратарь
Защитник31. Мантуан97. ДенисовЗащитник
Защитник6. Дркушич68. ЛитвиновЗащитник
Защитник33. Нино3. ВуЗащитник
Защитник3. Дуглас2. РябчукЗащитник
Полузащитник5. Барриос83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник17. Мостовой5. БаркоПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике7. СолариПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий7. Соболев9. УгальдеНападающий
Главный тренерСергей СемакХуан КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокий коэффициент на победу «Спартака». Поставить на П2 можно с котировкой 4.40. Ничья идет в линии букмекера за 3.70, а выигрыш «Зенита» - за 1.82.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Спартак»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. 

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Спартак»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Спартак»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Паспорт болельщика в Кубке не требуется.

С кем сыграет победитель пары «Зенит» - «Спартак»?

В финале Пути регионов (это последний этап перед Суперфиналом) победитель питерского противостояния сыграет с «Крыльями Советов» или ЦСКА.

