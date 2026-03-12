Ведомости
Зенит — Спартак, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
С командой Карседо не соскучишься!
Александр Бокулёв

Когда играют «Зенит» со «Спартаком», все остальные события в российском футболе отходят на второй план. Очередной эпизод отечественной «классики» запланирован на субботу, 14 марта. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на грядущее противостояние. Рассмотрим их в поиске перспективных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

14.03.2026, Сб

16:00 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 1.71

Х - 3.80

П2 - 5.20

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 21-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»555068229-273
«Спартак»685055273-229

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2026«Оренбург»

2:1

«Зенит»

РПЛ

03.03.2026«Балтика»

0:1

«Зенит»

Кубок России

27.02.2026«Зенит»

1:0

«Балтика»

РПЛ

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

10.02.2026«Зенит»

2:2, пен. 3:4

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.03.2026«Спартак»

4:3

«Акрон»

РПЛ

05.03.2026«Динамо» Москва

5:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

02.03.2026«Сочи»

2:3

«Спартак»

РПЛ

23.02.2026«Спартак»

2:1

«Елимай»

Товарищеский матч

21.02.2026«Спартак»

5:2

«Ростов»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

После двух третей дистанции ситуация в РПЛ такова:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар20134340-1543
2Зенит20126236-1442
3Локомотив20118143-2641
4ЦСКА20113631-2236
5Балтика2099225-936
6Спартак20105533-2835
7Динамо2076735-2727
8Рубин2075819-2526
9Ахмат2075825-2726
10Ростов2057817-2322
11Акрон2056925-3221
12Крылья Советов20551022-3720
13Оренбург20461021-3018
14Динамо-Махачкала20461010-2418
15Пари НН20521315-3117
16Сочи20231519-469

Прогноз на матч

«Зенит» не слишком убедительно начал 2026 год: две минимальные победы со счетом 1:0 над «Балтикой» (в чемпионате в Петербурге и в Кубке - в Калининграде) и неожиданное поражение в Оренбурге. В последнем туре вице-чемпион умудрился не набрать ни одного очка, открыв счет и получив за 90 минут два пенальти (первый не реализовал Мантуан, второй - Мостовой). Но «дерби двух столиц» - прекрасная возможность поднять настроение себе и своим многочисленным поклонникам.

К «Спартаку» Карседо мы пока только присматриваемся. Первые матчи весны-2026 красно-белые проводят веселее всех в России: за три игры (с учетом Кубка) девять мячей забито, 10 - пропущено. Разумеется, второй показатель испанского тренера москвичей не может устраивать, но идеально отрегулировать оборону к игре в Петербурге он вряд ли успеет. Тем более гостям придется обойтись без дисквалифицированного Джику. 

Так что «сухими» завершить игру вряд ли удастся обеим сторонам.    

В «БЕТСИТИ» поставить на обмен голами в Петербурге предлагается по котировке 1.90.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Спартаком» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

«Спартак»: Бабич, Самошников (оба - травмы), Джику (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Спартак»:

Позиция«Зенит»«Спартак»Позиция
Вратарь16. Д. Адамов1. ПомазунВратарь
Защитник31. Мантуан97. ДенисовЗащитник
Защитник78. Дивеев68. ЛитвиновЗащитник
Защитник33. Нино3. ВуЗащитник
Защитник3. Дуглас2. РябчукЗащитник
Полузащитник5. Барриос83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник17. Мостовой5. БаркоПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике7. СолариПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков10. Маркиньос Полузащитник
Нападающий9. Дуран9. УгальдеНападающий
Главный тренерСергей СемакХуан КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» дают высокий коэффициент на победу «Спартака». Поставить на такой исход можно с котировкой 5.20. Ничья там же идет за 3.80, а выигрыш «Зенита» - за 1.71.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Спартак»?

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. При этом три последних матча команд в Петербурге завершились нулевой ничьей.

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Спартак»?

Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Спартак»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Перед игрой состоится концерт группы «Биртман». Стоимость билетов начинается от 1 100 рублей.

