Зенит — Спартак, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Когда играют «Зенит» со «Спартаком», все остальные события в российском футболе отходят на второй план. Очередной эпизод отечественной «классики» запланирован на субботу, 14 марта. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на грядущее противостояние. Рассмотрим их в поиске перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 21-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|55
|50
|68
|229-273
|«Спартак»
|68
|50
|55
|273-229
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2026
|«Оренбург»
2:1
«Зенит»
РПЛ
|03.03.2026
|«Балтика»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|27.02.2026
|«Зенит»
1:0
«Балтика»
РПЛ
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Зенит»
2:2, пен. 3:4
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.03.2026
|«Спартак»
4:3
«Акрон»
РПЛ
|05.03.2026
|«Динамо» Москва
5:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|02.03.2026
|«Сочи»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|23.02.2026
|«Спартак»
2:1
«Елимай»
Товарищеский матч
|21.02.2026
|«Спартак»
5:2
«Ростов»
Товарищеский матч
После двух третей дистанции ситуация в РПЛ такова:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|20
|13
|4
|3
|40-15
|43
|2
|Зенит
|20
|12
|6
|2
|36-14
|42
|3
|Локомотив
|20
|11
|8
|1
|43-26
|41
|4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|31-22
|36
|5
|Балтика
|20
|9
|9
|2
|25-9
|36
|6
|Спартак
|20
|10
|5
|5
|33-28
|35
|7
|Динамо
|20
|7
|6
|7
|35-27
|27
|8
|Рубин
|20
|7
|5
|8
|19-25
|26
|9
|Ахмат
|20
|7
|5
|8
|25-27
|26
|10
|Ростов
|20
|5
|7
|8
|17-23
|22
|11
|Акрон
|20
|5
|6
|9
|25-32
|21
|12
|Крылья Советов
|20
|5
|5
|10
|22-37
|20
|13
|Оренбург
|20
|4
|6
|10
|21-30
|18
|14
|Динамо-Махачкала
|20
|4
|6
|10
|10-24
|18
|15
|Пари НН
|20
|5
|2
|13
|15-31
|17
|16
|Сочи
|20
|2
|3
|15
|19-46
|9
«Зенит» не слишком убедительно начал 2026 год: две минимальные победы со счетом 1:0 над «Балтикой» (в чемпионате в Петербурге и в Кубке - в Калининграде) и неожиданное поражение в Оренбурге. В последнем туре вице-чемпион умудрился не набрать ни одного очка, открыв счет и получив за 90 минут два пенальти (первый не реализовал Мантуан, второй - Мостовой). Но «дерби двух столиц» - прекрасная возможность поднять настроение себе и своим многочисленным поклонникам.
К «Спартаку» Карседо мы пока только присматриваемся. Первые матчи весны-2026 красно-белые проводят веселее всех в России: за три игры (с учетом Кубка) девять мячей забито, 10 - пропущено. Разумеется, второй показатель испанского тренера москвичей не может устраивать, но идеально отрегулировать оборону к игре в Петербурге он вряд ли успеет. Тем более гостям придется обойтись без дисквалифицированного Джику.
Так что «сухими» завершить игру вряд ли удастся обеим сторонам.
В «БЕТСИТИ» поставить на обмен голами в Петербурге предлагается по котировке 1.90.
В прямом эфире встречу между «Зенитом» и «Спартаком» покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Спартак»: Бабич, Самошников (оба - травмы), Джику (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Спартак»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|16. Д. Адамов
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|3. Ву
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|7. Солари
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|10. Маркиньос
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Дуран
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Хуан Карседо
|Главный тренер
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами встречи. При этом три последних матча команд в Петербурге завершились нулевой ничьей.
Федеральный «Матч ТВ» покажет эту игру в прямом эфире.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Газпром Арена» или на официальном сайте петербуржцев. Перед игрой состоится концерт группы «Биртман». Стоимость билетов начинается от 1 100 рублей.