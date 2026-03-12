Зенит — Спартак, 14 марта: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Зенит» не слишком убедительно начал 2026 год: две минимальные победы со счетом 1:0 над «Балтикой» (в чемпионате в Петербурге и в Кубке - в Калининграде) и неожиданное поражение в Оренбурге. В последнем туре вице-чемпион умудрился не набрать ни одного очка, открыв счет и получив за 90 минут два пенальти (первый не реализовал Мантуан, второй - Мостовой). Но «дерби двух столиц» - прекрасная возможность поднять настроение себе и своим многочисленным поклонникам.

К «Спартаку» Карседо мы пока только присматриваемся. Первые матчи весны-2026 красно-белые проводят веселее всех в России: за три игры (с учетом Кубка) девять мячей забито, 10 - пропущено. Разумеется, второй показатель испанского тренера москвичей не может устраивать, но идеально отрегулировать оборону к игре в Петербурге он вряд ли успеет. Тем более гостям придется обойтись без дисквалифицированного Джику.

Так что «сухими» завершить игру вряд ли удастся обеим сторонам.

В «БЕТСИТИ» поставить на обмен голами в Петербурге предлагается по котировке 1.90.