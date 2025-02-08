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8 февраля 6:48ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

Зенит - Спартак, 12 февраля: где смотреть финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Финал мечты» для организаторов и зрителей!
Валентин Васильев

Во вторник, 12 февраля, завершится третий розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. Кульминацией турнира, словно по заказу организаторов, станет противостояние самых популярных клубов страны - «Спартака» и «Зенита». Удастся ли чемпиону России с первой попытки забрать зимний трофей или красно-белые выиграют третий раз подряд? Анализируем предматчевые расклады.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

12.02.2025, Dт

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.18

Х - 3.17

П2 - 3.12

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, финал

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»664853262-217
«Спартак»534866217-262

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

27.01.2025«Зенит»

1:2

«Ноа»

Товарищеский матч

27.01.2025«Зенит»

1:3

«Динамо»

Товарищеский матч

24.01.2025«Зенит»

1:0

сборная Иордании

Товарищеский матч

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Динамо» 

0:1

«Спартак»

Winline Зимний Кубок РПЛ

30.02.2025«Спартак»

3:2

«Краснодар» 

Winline Зимний Кубок РПЛ

20.01.2025«Спартак»

3:3

«Черноморец» 

Товарищеский матч

07.12.2024«Спартак»

3:0

«Пари НН» 

РПЛ

01.12.2024«Краснодар» 

0:3

«Спартак»

РПЛ

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар» - 3:2
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов» - 1:0
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо» - 1:0
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:2, пен. - 4:1
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит» - 1:2
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак» - 0:1
  • 10.02.2025.  15:00. За пятое место. «Ростов» - «Динамо»
  • 10.02.2025.  19:00. За третье место. ЦСКА - «Краснодар»
  • 11.02.2025.  19:30. Финал. «Зенит» - «Спартак»

Турнирные таблицы

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Группа A

Команды

И

В

Н

П

М

О

1. Спартак

2

2

0

0

4-2

6

2. Краснодар

2

1

0

1

3-3

3

3. Динамо

2

0

0

2

0-2

0

Группа B

Клуб

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

2

2

0

0

4-1

5

2. ЦСКА

2

1

0

1

3-2

4

3. Ростов

2

0

0

2

1-3

0

Прогноз на матч

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Наверное, не будет преувеличением сказать, что именно ради такого финала и переформатировался Зимний кубок (при всем уважении к остальным участникам). Очевидно, что российское «класико» привлечет больше зрителей, чем любая другая встреча российских команд. Дополнительно интерес к финалу подогревает соперничество клубов в чемпионате России - давно «Спартак» не навязывал такой жесткой конкуренции «Зениту». Конечно, «умирать» на поле во вторник футболисты не станут, но высокий накал борьбы игре гарантирован. Победить в таком матче - значит получить определенное моральное превосходство над конкурентом перед возобновлением официального сезона.

«Спартак» единственным из шести участников набрал максимальное количество очков на групповой стадии - шесть из шести. У «Зенита» на одно меньше - следствие серии пенальти в игре с ЦСКА. Москвичи идут на третий подряд триумф на турнире. Питерцы не прочь с первого же захода привезти в клубный музей недостающую чашу. В том, что игра будет равно и упорной, нет никаких сомнений. Есть надежда, что и голы в финале будут. В четырех последних играх СБГ заходила ставка на «обе забьют». Не видим причин, чтобы во вторник тенденция нарушилась.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Финал турнира в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Следить за игрой также можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)

«Спартак»: Бабич (травма) 

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Спартак»:

Позиция«Зенит»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Латышонок98. МаксименкоВратарь
Защитник31. Мантуан97. ДенисовЗащитник
Защитник25. Эракович23. ЧерновЗащитник
Защитник27. Нино4. ДуартеЗащитник
Защитник3. Сантос 2. РябчукПолузащитник
Полузащитник5. Барриос68. ЛитвиновПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел18. УмяровПолузащитник 
Полузащитник17. Мостовой19. МединаПолузащитник
Полузащитник67. Глушенков5. БаркоНападающий
Нападающий32. Гонду77. БонгондаНападающий
Нападающий7. Соболев9. УгальдеНападающий
Главный тренерСергей СемакДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Решающий матч - высокие коэффициенты. Аналитики Winline оценили вероятность победы чемпиона России в Абу-Даби котировкой 2.18. Успех «Спартака» котируется за 3.12. Предложение на ничью чуть выше - 3.17.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Зенит» - «Спартак»?

0:0 - самый популярный счет в противостоянии российских топов в последнее время (три случая за четыре матча). В последний раз москвичи побеждали питерцев еще в сентябре 2022 года (3:0). Логично, что в предстоящей встрече эксперты отдают небольшое преимущество чемпиону.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Спартак»?

Все игры турнира транслируются на «Матч ТВ». 

Будут ли пенальти?

В случае ничьей сразу назначается серия одиннадцатиметровых штрафных ударов.

Кто выиграл Winline Зимний Кубок РПЛ

Два предыдущих розыгрыша увенчались победами спартаковцев. Правда, в них не участвовал «Зенит».

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