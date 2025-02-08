Зенит - Спартак, 12 февраля: где смотреть финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Наверное, не будет преувеличением сказать, что именно ради такого финала и переформатировался Зимний кубок (при всем уважении к остальным участникам). Очевидно, что российское «класико» привлечет больше зрителей, чем любая другая встреча российских команд. Дополнительно интерес к финалу подогревает соперничество клубов в чемпионате России - давно «Спартак» не навязывал такой жесткой конкуренции «Зениту». Конечно, «умирать» на поле во вторник футболисты не станут, но высокий накал борьбы игре гарантирован. Победить в таком матче - значит получить определенное моральное превосходство над конкурентом перед возобновлением официального сезона.

«Спартак» единственным из шести участников набрал максимальное количество очков на групповой стадии - шесть из шести. У «Зенита» на одно меньше - следствие серии пенальти в игре с ЦСКА. Москвичи идут на третий подряд триумф на турнире. Питерцы не прочь с первого же захода привезти в клубный музей недостающую чашу. В том, что игра будет равно и упорной, нет никаких сомнений. Есть надежда, что и голы в финале будут. В четырех последних играх СБГ заходила ставка на «обе забьют». Не видим причин, чтобы во вторник тенденция нарушилась.