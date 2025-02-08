Зенит - Спартак, 12 февраля: где смотреть финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
Во вторник, 12 февраля, завершится третий розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. Кульминацией турнира, словно по заказу организаторов, станет противостояние самых популярных клубов страны - «Спартака» и «Зенита». Удастся ли чемпиону России с первой попытки забрать зимний трофей или красно-белые выиграют третий раз подряд? Анализируем предматчевые расклады.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
12.02.2025, Dт
19:30 МСК
«Спартак» (Москва)
|П1 - 2.18
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, финал
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|66
|48
|53
|262-217
|«Спартак»
|53
|48
|66
|217-262
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|27.01.2025
|«Зенит»
1:2
«Ноа»
Товарищеский матч
|27.01.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо»
Товарищеский матч
|24.01.2025
|«Зенит»
1:0
сборная Иордании
Товарищеский матч
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Динамо»
0:1
«Спартак»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|30.02.2025
|«Спартак»
3:2
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|20.01.2025
|«Спартак»
3:3
«Черноморец»
Товарищеский матч
|07.12.2024
|«Спартак»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
Группа A
|Команды
И
В
Н
П
М
О
|1. Спартак
2
2
0
0
4-2
6
|2. Краснодар
2
1
0
1
3-3
3
|3. Динамо
2
0
0
2
0-2
0
Группа B
|Клуб
И
В
Н
П
М
О
|1. Зенит
2
2
0
0
4-1
5
|2. ЦСКА
2
1
0
1
3-2
4
|3. Ростов
2
0
0
2
1-3
0
Наверное, не будет преувеличением сказать, что именно ради такого финала и переформатировался Зимний кубок (при всем уважении к остальным участникам). Очевидно, что российское «класико» привлечет больше зрителей, чем любая другая встреча российских команд. Дополнительно интерес к финалу подогревает соперничество клубов в чемпионате России - давно «Спартак» не навязывал такой жесткой конкуренции «Зениту». Конечно, «умирать» на поле во вторник футболисты не станут, но высокий накал борьбы игре гарантирован. Победить в таком матче - значит получить определенное моральное превосходство над конкурентом перед возобновлением официального сезона.
«Спартак» единственным из шести участников набрал максимальное количество очков на групповой стадии - шесть из шести. У «Зенита» на одно меньше - следствие серии пенальти в игре с ЦСКА. Москвичи идут на третий подряд триумф на турнире. Питерцы не прочь с первого же захода привезти в клубный музей недостающую чашу. В том, что игра будет равно и упорной, нет никаких сомнений. Есть надежда, что и голы в финале будут. В четырех последних играх СБГ заходила ставка на «обе забьют». Не видим причин, чтобы во вторник тенденция нарушилась.
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Финал турнира в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Следить за игрой также можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Караваев (оба - травмы)
«Спартак»: Бабич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Спартак»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|27. Нино
|4. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|2. Рябчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|68. Литвинов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|19. Медина
|Полузащитник
|Полузащитник
|67. Глушенков
|5. Барко
|Нападающий
|Нападающий
|32. Гонду
|77. Бонгонда
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Деян Станкович
|Главный тренер
Решающий матч - высокие коэффициенты. Аналитики Winline оценили вероятность победы чемпиона России в Абу-Даби котировкой 2.18. Успех «Спартака» котируется за 3.12. Предложение на ничью чуть выше - 3.17.
0:0 - самый популярный счет в противостоянии российских топов в последнее время (три случая за четыре матча). В последний раз москвичи побеждали питерцев еще в сентябре 2022 года (3:0). Логично, что в предстоящей встрече эксперты отдают небольшое преимущество чемпиону.
Все игры турнира транслируются на «Матч ТВ».
В случае ничьей сразу назначается серия одиннадцатиметровых штрафных ударов.
Два предыдущих розыгрыша увенчались победами спартаковцев. Правда, в них не участвовал «Зенит».
Партнерский проект