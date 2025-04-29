Александр Зверев — Андрей Рублев, 27 октября: прогноз на матч турнира в Вене

Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 14 титулов ATP, в том числе девять - на харде. В 2023 году выиграл грунтовые соревнования в Монте-Карло и Бостаде, уступил в финалах в Дубае и Шанхае (оба - хард), Баня-Луке (грунт) и Галле (трава). На Australian Open, Уимблдоне и US Open Рублёв вылетел в четвертьфинале, на «Ролан Гаррос» - в третьем круге. Всего в сезоне на его счету 52 победы при 21 поражении. Турнир в Вене россиянин выигрывал в 2020 году.