Александр Зверев — Андрей Рублев, 27 октября: прогноз на матч турнира в Вене

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В пятницу, 27 октября, Андрей Рублёв поборется за выход в полуфинал хардовых соревнований ATP 500 в австрийской вене с немцем русского происхождения Александром Зверевым. Пройдет ли вторая ракетка России опытного соперника?
Дата / Время: 27.10.2023, время определится позднее
Арена: Винер Штадтхалле, Центральный корт (Вена, Австрия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Александр Зверев (26 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Андрей Рублёв (26 лет, 5-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Бывшая вторая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде, победитель 21 турнира ATP, в том числе 14 хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на грунте в Гамбурге и на харде в Чэнду, на «Ролан Гаррос» вылетел в полуфинале, на US Open - в четвертьфинале, на Уимблдоне - в третьем круге, на Australian Open - во втором. Всего в 2023 году на счету Зверева 51 победа при 24 поражениях. Турнир в Вене он уже выигрывал - в 2021-м.
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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 14 титулов ATP, в том числе девять - на харде. В 2023 году выиграл грунтовые соревнования в Монте-Карло и Бостаде, уступил в финалах в Дубае и Шанхае (оба - хард), Баня-Луке (грунт) и Галле (трава). На Australian Open, Уимблдоне и US Open Рублёв вылетел в четвертьфинале, на «Ролан Гаррос» - в третьем круге. Всего в сезоне на его счету 52 победы при 21 поражении. Турнир в Вене россиянин выигрывал в 2020 году.
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На уровне ATP спортсмены встречались семь раз. Зверев одержал четыре победы на харде и одну - на грунте. Рублёв по разу выиграл на каждом покрытии. Примечательно, что после пяти подряд поражений от немца россиянин победил в обоих матчах нынешнего сезона.
Букмекеры ожидают максимально конкурентный матч. Например, «Мелбет» предлагает одинаковый коэффициент 1,90 на победу и Зверева, и Рублёва.
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Единственный очный матч соперников на харде в нынешнем сезоне продлился 22 гейма. Сейчас «Бетсити» дает коэффициенты 1,72 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).
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Зверев набрал отличную форму к турниру в Вене и выглядит на нем несколько солиднее, чем Рублев. При этом оба спортсмена не отдали соперникам ни сета на стартовых стадиях, так что борьбу стоит ожидать упорную. Полагаем, уже в первом сете мы увидим минимум 10 геймов. Такая ставка зашла в обоих матчах россиянина на турнире и в одной из дух встреч с участием Зверева.
Рублёв выиграл со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.
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