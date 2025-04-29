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26 октября 15:31ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры ATP

Александр Зверев — Андрей Рублев, 27 октября: прогноз на матч турнира в Вене

Россиянин выиграл у немца обе встречи в нынешнем сезоне
Александр Бокулёв

В пятницу, 27 октября, Андрей Рублёв поборется за выход в полуфинал хардовых соревнований ATP 500 в австрийской вене с немцем русского происхождения Александром Зверевым. Пройдет ли вторая ракетка России опытного соперника?

Дата / Время: 27.10.2023, время определится позднее

Арена: Винер Штадтхалле, Центральный корт (Вена, Австрия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

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Александр Зверев (26 лет, 10-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Себастьян Офнер (Австрия) - 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Кэмерон Норри (Великобритания) - 6:2, 6:4

Андрей Рублёв (26 лет, 5-я ракетка мира, 3-й номер посева)

  • 1-й круг: Алексей Попырин (Австралия) - 7:6 (7:5), 6:4
  • 2-й круг: Маттео Арнальди (Италия) - 7:5, 6:3

Александр Зверев

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Бывшая вторая ракетка мира. Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде, победитель 21 турнира ATP, в том числе 14 хардовых. В нынешнем сезоне взял титулы на грунте в Гамбурге и на харде в Чэнду, на «Ролан Гаррос» вылетел в полуфинале, на US Open - в четвертьфинале, на Уимблдоне - в третьем круге, на Australian Open - во втором. Всего в 2023 году на счету Зверева 51 победа при 24 поражениях. Турнир в Вене он уже выигрывал - в 2021-м.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Андрей Рублёв

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в миксте. За карьеру взял 14 титулов ATP, в том числе девять - на харде. В 2023 году выиграл грунтовые соревнования в Монте-Карло и Бостаде, уступил в финалах в Дубае и Шанхае (оба - хард), Баня-Луке (грунт) и Галле (трава). На Australian Open, Уимблдоне и US Open Рублёв вылетел в четвертьфинале, на «Ролан Гаррос» - в третьем круге. Всего в сезоне на его счету 52 победы при 21 поражении. Турнир в Вене россиянин выигрывал в 2020 году.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Личные встречи

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На уровне ATP спортсмены встречались семь раз. Зверев одержал четыре победы на харде и одну - на грунте. Рублёв по разу выиграл на каждом покрытии. Примечательно, что после пяти подряд поражений от немца россиянин победил в обоих матчах нынешнего сезона.

Ставки на исход

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Букмекеры ожидают максимально конкурентный матч. Например, «Мелбет» предлагает одинаковый коэффициент 1,90 на победу и Зверева, и Рублёва.

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Ставки на тоталы

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Единственный очный матч соперников на харде в нынешнем сезоне продлился 22 гейма. Сейчас «Бетсити» дает коэффициенты 1,72 на ТБ (22,5) и 2,00 на ТМ (22,5).

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «БЕТСИТИ» С ИДЕАЛЬНЫМ КЭШБЕКОМ

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ЗвереваПобеда РублёваТБ (22,5)ТМ (22,5)
«Мелбет»1,901,901,762,04
«Бетсити»1,901,901,722,00
«Фонбет»1,901,901,722,00

Прогноз и ставка

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Зверев набрал отличную форму к турниру в Вене и выглядит на нем несколько солиднее, чем Рублев. При этом оба спортсмена не отдали соперникам ни сета на стартовых стадиях, так что борьбу стоит ожидать упорную. Полагаем, уже в первом сете мы увидим минимум 10 геймов. Такая ставка зашла в обоих матчах россиянина на турнире и в одной из дух встреч с участием Зверева.

UPD: результат

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Рублёв выиграл со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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