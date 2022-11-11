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Вход в личный кабинет БК Pari — пошаговая инструкция

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В БК ПАРИ вход доступен по привязанному номеру телефона, адресу электронной почты или присвоенному при регистрации идентификационному номеру. Зайти в свой личный кабинет можно в приложении или на сайте букмекера. Далее мы рассмотрим все доступные способы авторизации, проблемы, которые могут возникнуть при входе и способы их решения.

Личный кабинет ПАРИ

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Войти в легальный БК можно через:

  • мобильную версию сайта;
  • приложение для iOS и Android;
  • полную версию сайта.

У официального сайта и приложения букмекерской конторы PARI разное оформление личного кабинета. Если вы привыкли пользоваться одним ресурсом, переход на другой может вызвать неудобство. 

Способы авторизации

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Контора предлагает 3 способа авторизации:

  • ☎️ По телефону. Осуществляется по привязанному при регистрации номеру.
  • 📧 По почте. Вариант входа возможен, если клиент ранее написал и подтвердил электронный адрес.
  • 🔢 По идентификационному номеру. Новому аккаунту присваивается уникальный электронный счет, который используется в качестве логина.

Перечисленные методы входа действуют на всех площадках БК.  

ВХОД В ПАРИ

Как создать аккаунт в БК ПАРИ

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Если у вас еще нет аккаунта, нужно зарегистрироваться в «ПАРИ» на любой из платформ БК. Например, для регистрации в приложении беттору необходимо:

  1. Установить PARI.
  2. Запустить приложение и нажать на «Зарегистрироваться».
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3. Написать телефон и пароль, согласиться с обработкой персональных данных.

4. Нажать на «У меня есть промокод» и написать одну из кодовых комбинаций для подключения к приветственному бонусу.

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5. Ввести проверочный код.

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После регистрации потребуется пройти идентификацию. Ее уровень устанавливает доступные лимиты снятия/пополнения.

Бонусы за регистрацию

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Введенный промокод определяет условия приветственной акции. Использование нашего рейтинга по сумме бонуса поможет проанализировать предложения букмекера и сделать максимально взвешенный выбор:

Особенность акционной программы в том, что букмекер разрешает активировать один промокод. Лучше заранее ознакомиться с условиями и выбрать подходящий бонус.

Как войти в личный кабинет БК PARI

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Для авторизации в личном кабинете БК PARI беттору следует:

  1. Открыть сайт или приложение букмекера.
  2. Нажать на кнопку для входа.
  3. Написать логин и пароль.
  4. Подтвердить действие.

Рассмотрим прохождение процедуры на десктопе, мобильном сайте и в приложении отдельно.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРИ

Вход в ПАРИ через мобильную версию сайта

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Вход осуществляется за 5 этапов. Игроку следует:

  1. Открыть PARI.
  2. Нажать на «Войти».
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3. Выбрать способ входа.

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4. Написать номер телефона, адрес электронной почты или ID и пароль.

5. Нажать на «Войти».

6. Перейти в «Профиль».

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Переход в «Профиль» открывает главное меню, через которое осуществляется управление аккаунтом.

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Личный кабинет БК ПАРИ в мобильном приложении

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В мобильном приложении реализована похожая схема входа. Для авторизации и перехода в меню нужно выполнить 6 действий:

  1. Открыть приложение.
  2. Нажать на «Войти».
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3. Выбрать метод авторизации.

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4. Написать номер телефона, счета или e-mail и подтвердить авторизацию.

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5. Ввести код с картинки (проверка капчи подключается опционально).

6. Перейти в «Аккаунт» или нажать на «Меню».

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Перед игроком откроется общее меню приложения. Там можно посмотреть текущую версию системы или, например, ввести промокод.

ВХОД В БК PARI

Часто это вызывает дополнительную путаницу. Например, в приложении сложнее заказать выплату. Подробнее об этом мы рассказали в отдельной статье. 

Авторизация в приложении по биометрии и PIN-коду

Для пользователей мобильного приложения предложены 2 дополнительных варианта входа: по отпечатку пальца и PIN-коду. Они подключаются отдельно:

  1. Авторизуйтесь в приложении, перейдите в «Меню» или «Аккаунт».
  2. Откройте «Настройки» и зайдите в раздел PIN-код во вкладке «Безопасность».
  3. Выберите Вход по PIN-коду, придумайте и подтвердите пароль.
  4. Активируйте «Вход по биометрии» и коснитесь пальцем сканера отпечатков на вашем телефоне.

Настройки биометрии и ПИН-кода повышают безопасность и упрощают игру. После завершения игровой сессии вам не придется каждый раз выходить из личного кабинета, а потом авторизовываться повторно. Достаточно просто закрыть приложение. При новом запуске нужно коснуться сканера отпечатка пальцев или ввести актуальный PIN. Система распознает игрока и выполнит вход.

Настроить только биометрию не получится. Возможности приложения позволяют включить либо PIN, либо PIN и сканер отпечатка пальцев. 

Если 3 раза ввести неправильный пинкод, приложение автоматически выйдет из аккаунта. Вам придется выполнять вход по номеру телефона, ID или привязанной электронной почте. 

БК PARI вход в личный кабинет с компьютера

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Для выполнения входа также можно использовать десктопную версию сайта букмекера. Пользователю следует:

  1. Открыть БК «ПАРИ» на компьютере.
  2. Нажать на «Войти».
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3. Выбрать метод авторизации.

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4. Написать номер телефона, адрес e-mail или ID и нажать на «Войти».

5. Навести курсор на иконку профиля.

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6. Выбрать «Мой профиль».

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После перехода в «Мой профиль» откроется меню.

Альтернативный вход через Passkey

Для мобильной и полной версии сайта букмекерская контора добавила вход через систему Passkey. Это отдельный ключ доступа к аккаунту в PARI. Сначала вам нужно подключить эту функцию:

  1. Авторизуйтесь на сайте любым удобным способом.
  2. Откройте меню, перейдите в «Мой профиль» и выберите «Ключи доступа».
  3. Нажмите на «Добавить ключ доступа».
  4. Кликните на «Создать».
  5. Введите шестизначный резервный пин-код.

В дальнейшем для входа на странице авторизации нужно нажать на Passkey, вы сразу попадете в личный кабинет. Лучше всего система работает в браузере Google Chrome. При входе на сайт с Opera предложения авторизоваться через Passkey мы не увидели. 

Обзор функционала

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Личный кабинет (ЛК) — это ваш аккаунт на сайте, через который можно вносить средства, делать ставки и забирать выигрыши. На десктопе доступно 8 разделов: 

  • «Мой профиль»— основная информация об аккаунте. Через него можно сменить привязанный номер телефона для входа, почту, настроить рассылки, установить ключ доступа.
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  • «Пополнения и выплаты» — финансовые операции (снятие, внесение денег) и текущий статус заявок.
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  • «История операций»— информация о прошлых пари и выводах.
  • «Запросы»— обращения за помощью в службу поддержки.
  • «Идентификация»— текущий статус верификации, возможность увеличить лимиты.
  • «Ответственная игра»— установка самоограничений на продолжительность игровой сессии, лимитов пополнения.
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  • «Кешбэк»— статус в программе лояльности.
  • «Выйти»— завершение игровой сессии.

Как сделать ставку

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Чтобы поставить деньги, беттору требуется:

  1. Выполнить вход в аккаунт.
  2. Перейти во «Все матчи».
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3. Выбрать вид пари «Live» или «Прематч».

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4. Нажать на иконку подходящей дисциплины.

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5. Пролистнуть страницу до нужного чемпионата и нажать на него.

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6. Выбрать игру.

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7. Ознакомиться с рынками и коэффициентами.

8. Нажать на кэф прогноза.

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9. Ввести сумму и нажать на «Заключить пари».

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Если планируется сделать множественную ставку, нужно вернуться в раздел «Все матчи» и добавить в купон новые исходы. 

Мнение бетторов

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«Условия входа везде одинаковые, но нюансы открываются после авторизации. В приложении оформление очень неудобное. Создается впечатление, что букмекер намеренно спрятал раздел для вывода выигрыша. Заказать выплату трудно, поэтому общее впечатление скорее негативное. При игре через ПК или мобилку таких проблем не испытываю, там все интуитивно. Сервис на высоте».

«Хочу отметить достоинства сайта «ПАРИ». Нравится четкая структура разделов без лишнего визуального шума. Играть со смартфона через приложение неудобно. Там сплошная чехарда, это раздражает».

Как восстановить доступ к аккаунту в букмекерской конторе

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Если вы забыли пароль и не можете выполнить вход, воспользуйтесь формой восстановления доступа. Вам следует:

  1. Зайти в приложение или на сайт «ПАРИ».
  2. Запросить форму для входа.
  3. Нажать на «Забыли пароль?» («Забыл пароль?» для приложения).
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4. Выбрать вариант восстановления учетной записи.

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5. Написать запрашиваемые контактные данные и нажать на «Продолжить» («Далее» для приложения).

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6. Ввести код с картинки.

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7. Написать одноразовый пароль из СМС.

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8. Придумать новый пароль и подтвердить его повторным вводом.

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Если у вас нет доступа к почте или телефону, нужно обращаться в техподдержку «ПАРИ». Восстановление пароля по электронной почте возможно только при верификации e-mail.

Как удалить аккаунт в БК ПАРИ

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Удалить аккаунт в «ПАРИ» напрямую невозможно. Для закрытия учетной записи нужно выполнить вход и написать в поддержку через форму обратной связи или по электронной почте. В сообщении достаточно указать причину такого решения. После с вами свяжутся представители конторы и расскажут о дальнейших действиях.

Почему не заходит в аккаунт PARI

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Обычно проблемы со входом возникают по 3 причинам:

  • ❌ Неправильный логин или пароль. Попробуйте авторизоваться еще раз, заранее проверив ошибки. Если снова не получилось, воспользуйтесь формой восстановления.
  • ❌ Блокировка аккаунта. «ПАРИ» может ограничивать пользователей. Свяжитесь со службой поддержки для прояснения ситуации.
  • ❌ Технические работы. Обслуживание сайта или приложения может вызвать сбои. Нужно дождаться их окончания.

Букмекерская контора предлагает 3 канала для связи.

💬 Онлайн-чат

Доступен на всех ресурсах ПАРИ

📧 Адрес электронной почты

support@pari.tech

📞 Горячая линия

8-800-770-73-71

Чтобы получить быстрый ответ, нужно писать в чат или звонить на горячую линию. Следует представиться, назвать привязанный телефон и последние 4 цифры номера паспорта.

Заключение

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Вход в аккаунт — обязательный шаг, без которого вы не сможете управлять профилем, оформлять ставки, пополнять счет, выводить выигрыш или использовать бонусные деньги. Большинство игроков использует для авторизации привязанный номер телефона. Через него также вы можете быстро поменять пароль. Если вам не удается выполнить вход из-за блокировки, свяжитесь со службой поддержки «ПАРИ». 

FAQ

Как войти на сайт PARI?

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Откройте сайт БК, запустите форму для входа, напишите телефон (почту или ID) и пароль. Нужно указывать привязанные к аккаунту контактные данные.

ПАРИ вход запрещен — что это значит?

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Запрет на вход в аккаунт Парибет означает введение ограничений. Для решения проблемы нужно обратиться в службу поддержки «ПАРИ».

Как войти в личный кабинет через ЕЦУПИС?

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Через ЕЦУПИС нельзя авторизоваться в БК. Однако через Единый центр вы можете попасть на официальный сайт конторы. 

Дает ли ПАРИ бонус за вход в личный кабинет?

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Нет, «ПАРИ» не предоставляет бонусов за авторизацию. Однако без нее вы не сможете использовать промокоды PARI для зарегистрированных игроков.

Как восстановить пароль?

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Откройте форму восстановления, введите телефон (почту) и подтверждающий код от букмекерской конторы PARI. После этого придумайте новый пароль.

Как удалить аккаунт?

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Для этого напишите в поддержку через форму запросов или по привязанной электронной почте. Поясните причины удаления и выполните дальнейшие инструкции. Удалить аккаунт в PARI из личного кабинета самостоятельно не получится.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

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