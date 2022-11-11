Вход в личный кабинет БК Pari — пошаговая инструкция

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Войти в легальный БК можно через:
У официального сайта и приложения букмекерской конторы PARI разное оформление личного кабинета. Если вы привыкли пользоваться одним ресурсом, переход на другой может вызвать неудобство.
Контора предлагает 3 способа авторизации:
Перечисленные методы входа действуют на всех площадках БК.
ВХОД В ПАРИ
Если у вас еще нет аккаунта, нужно зарегистрироваться в «ПАРИ» на любой из платформ БК. Например, для регистрации в приложении беттору необходимо:
3. Написать телефон и пароль, согласиться с обработкой персональных данных.
4. Нажать на «У меня есть промокод» и написать одну из кодовых комбинаций для подключения к приветственному бонусу.
5. Ввести проверочный код.
После регистрации потребуется пройти идентификацию. Ее уровень устанавливает доступные лимиты снятия/пополнения.
Введенный промокод определяет условия приветственной акции. Использование нашего рейтинга по сумме бонуса поможет проанализировать предложения букмекера и сделать максимально взвешенный выбор:
Особенность акционной программы в том, что букмекер разрешает активировать один промокод. Лучше заранее ознакомиться с условиями и выбрать подходящий бонус.
Для авторизации в личном кабинете БК PARI беттору следует:
Рассмотрим прохождение процедуры на десктопе, мобильном сайте и в приложении отдельно.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПАРИ
Вход осуществляется за 5 этапов. Игроку следует:
3. Выбрать способ входа.
4. Написать номер телефона, адрес электронной почты или ID и пароль.
5. Нажать на «Войти».
6. Перейти в «Профиль».
Переход в «Профиль» открывает главное меню, через которое осуществляется управление аккаунтом.
В мобильном приложении реализована похожая схема входа. Для авторизации и перехода в меню нужно выполнить 6 действий:
3. Выбрать метод авторизации.
4. Написать номер телефона, счета или e-mail и подтвердить авторизацию.
5. Ввести код с картинки (проверка капчи подключается опционально).
6. Перейти в «Аккаунт» или нажать на «Меню».
Перед игроком откроется общее меню приложения. Там можно посмотреть текущую версию системы или, например, ввести промокод.
ВХОД В БК PARI
Часто это вызывает дополнительную путаницу. Например, в приложении сложнее заказать выплату. Подробнее об этом мы рассказали в отдельной статье.
Для пользователей мобильного приложения предложены 2 дополнительных варианта входа: по отпечатку пальца и PIN-коду. Они подключаются отдельно:
Настройки биометрии и ПИН-кода повышают безопасность и упрощают игру. После завершения игровой сессии вам не придется каждый раз выходить из личного кабинета, а потом авторизовываться повторно. Достаточно просто закрыть приложение. При новом запуске нужно коснуться сканера отпечатка пальцев или ввести актуальный PIN. Система распознает игрока и выполнит вход.
Настроить только биометрию не получится. Возможности приложения позволяют включить либо PIN, либо PIN и сканер отпечатка пальцев.
Если 3 раза ввести неправильный пинкод, приложение автоматически выйдет из аккаунта. Вам придется выполнять вход по номеру телефона, ID или привязанной электронной почте.
Для выполнения входа также можно использовать десктопную версию сайта букмекера. Пользователю следует:
3. Выбрать метод авторизации.
4. Написать номер телефона, адрес e-mail или ID и нажать на «Войти».
5. Навести курсор на иконку профиля.
6. Выбрать «Мой профиль».
После перехода в «Мой профиль» откроется меню.
Для мобильной и полной версии сайта букмекерская контора добавила вход через систему Passkey. Это отдельный ключ доступа к аккаунту в PARI. Сначала вам нужно подключить эту функцию:
В дальнейшем для входа на странице авторизации нужно нажать на Passkey, вы сразу попадете в личный кабинет. Лучше всего система работает в браузере Google Chrome. При входе на сайт с Opera предложения авторизоваться через Passkey мы не увидели.
Личный кабинет (ЛК) — это ваш аккаунт на сайте, через который можно вносить средства, делать ставки и забирать выигрыши. На десктопе доступно 8 разделов:
Чтобы поставить деньги, беттору требуется:
3. Выбрать вид пари «Live» или «Прематч».
4. Нажать на иконку подходящей дисциплины.
5. Пролистнуть страницу до нужного чемпионата и нажать на него.
6. Выбрать игру.
7. Ознакомиться с рынками и коэффициентами.
8. Нажать на кэф прогноза.
9. Ввести сумму и нажать на «Заключить пари».
Если планируется сделать множественную ставку, нужно вернуться в раздел «Все матчи» и добавить в купон новые исходы.
«Условия входа везде одинаковые, но нюансы открываются после авторизации. В приложении оформление очень неудобное. Создается впечатление, что букмекер намеренно спрятал раздел для вывода выигрыша. Заказать выплату трудно, поэтому общее впечатление скорее негативное. При игре через ПК или мобилку таких проблем не испытываю, там все интуитивно. Сервис на высоте».
«Хочу отметить достоинства сайта «ПАРИ». Нравится четкая структура разделов без лишнего визуального шума. Играть со смартфона через приложение неудобно. Там сплошная чехарда, это раздражает».
Если вы забыли пароль и не можете выполнить вход, воспользуйтесь формой восстановления доступа. Вам следует:
4. Выбрать вариант восстановления учетной записи.
5. Написать запрашиваемые контактные данные и нажать на «Продолжить» («Далее» для приложения).
6. Ввести код с картинки.
7. Написать одноразовый пароль из СМС.
8. Придумать новый пароль и подтвердить его повторным вводом.
Если у вас нет доступа к почте или телефону, нужно обращаться в техподдержку «ПАРИ». Восстановление пароля по электронной почте возможно только при верификации e-mail.
Удалить аккаунт в «ПАРИ» напрямую невозможно. Для закрытия учетной записи нужно выполнить вход и написать в поддержку через форму обратной связи или по электронной почте. В сообщении достаточно указать причину такого решения. После с вами свяжутся представители конторы и расскажут о дальнейших действиях.
Обычно проблемы со входом возникают по 3 причинам:
Букмекерская контора предлагает 3 канала для связи.
💬 Онлайн-чат
Доступен на всех ресурсах ПАРИ
📧 Адрес электронной почты
support@pari.tech
📞 Горячая линия
8-800-770-73-71
Чтобы получить быстрый ответ, нужно писать в чат или звонить на горячую линию. Следует представиться, назвать привязанный телефон и последние 4 цифры номера паспорта.
Вход в аккаунт — обязательный шаг, без которого вы не сможете управлять профилем, оформлять ставки, пополнять счет, выводить выигрыш или использовать бонусные деньги. Большинство игроков использует для авторизации привязанный номер телефона. Через него также вы можете быстро поменять пароль. Если вам не удается выполнить вход из-за блокировки, свяжитесь со службой поддержки «ПАРИ».
Откройте сайт БК, запустите форму для входа, напишите телефон (почту или ID) и пароль. Нужно указывать привязанные к аккаунту контактные данные.
Запрет на вход в аккаунт Парибет означает введение ограничений. Для решения проблемы нужно обратиться в службу поддержки «ПАРИ».
Через ЕЦУПИС нельзя авторизоваться в БК. Однако через Единый центр вы можете попасть на официальный сайт конторы.
Нет, «ПАРИ» не предоставляет бонусов за авторизацию. Однако без нее вы не сможете использовать промокоды PARI для зарегистрированных игроков.
Откройте форму восстановления, введите телефон (почту) и подтверждающий код от букмекерской конторы PARI. После этого придумайте новый пароль.
Для этого напишите в поддержку через форму запросов или по привязанной электронной почте. Поясните причины удаления и выполните дальнейшие инструкции. Удалить аккаунт в PARI из личного кабинета самостоятельно не получится.
Валентин ВасильевАвтор
В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.
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