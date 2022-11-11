Вход в личный кабинет БК Pari — пошаговая инструкция

В мобильном приложении реализована похожая схема входа. Для авторизации и перехода в меню нужно выполнить 6 действий:

Открыть приложение. Нажать на «Войти».

3. Выбрать метод авторизации.

4. Написать номер телефона, счета или e-mail и подтвердить авторизацию.

5. Ввести код с картинки (проверка капчи подключается опционально).

6. Перейти в «Аккаунт» или нажать на «Меню».

Перед игроком откроется общее меню приложения. Там можно посмотреть текущую версию системы или, например, ввести промокод.

Часто это вызывает дополнительную путаницу. Например, в приложении сложнее заказать выплату. Подробнее об этом мы рассказали в отдельной статье.

Авторизация в приложении по биометрии и PIN-коду

Для пользователей мобильного приложения предложены 2 дополнительных варианта входа: по отпечатку пальца и PIN-коду. Они подключаются отдельно:

Авторизуйтесь в приложении, перейдите в «Меню» или «Аккаунт». Откройте «Настройки» и зайдите в раздел PIN-код во вкладке «Безопасность». Выберите Вход по PIN-коду, придумайте и подтвердите пароль. Активируйте «Вход по биометрии» и коснитесь пальцем сканера отпечатков на вашем телефоне.

Настройки биометрии и ПИН-кода повышают безопасность и упрощают игру. После завершения игровой сессии вам не придется каждый раз выходить из личного кабинета, а потом авторизовываться повторно. Достаточно просто закрыть приложение. При новом запуске нужно коснуться сканера отпечатка пальцев или ввести актуальный PIN. Система распознает игрока и выполнит вход.

Настроить только биометрию не получится. Возможности приложения позволяют включить либо PIN, либо PIN и сканер отпечатка пальцев.