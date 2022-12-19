Вход в личный кабинет БК «Олимп» – пошаговая инструкция

Партнерский проект
При использовании официального сайта или мобильного приложения букмекерской конторы «Олимп» без входа в персональный профиль можно быть лишь гостем без доступа к основному функционалу. Чтобы начать игру на ставках и получить другие возможности, необходимо зарегистрироваться, идентифицироваться и тем самым стать полноправным клиентом компании. Уже после этого можно совершить вход в личный кабинет «Олимпа», о котором мы и расскажем в данном материале.
Есть несколько способов войти в профиль и начать игру с той или иной букмекерской конторой. Вот универсальный алгоритм для того, чтобы попасть в личный кабинет БК «Олимп»:
Закрепим порядок действий для компьютеров и ноутбуков. Рекомендуем перед входом в БК «Олимп» убедиться в надёжности интернет-соединения и отсутствии блокировок со стороны провайдера.
Со смартфонов и планшетов в профиль можно попасть как через официальный сайт, так и с помощью приложения (предварительно понадобится скачать «Олимп бет»). Вход через мобильный сайт происходит по знакомому алгоритму:
Будьте внимательны – если возникли проблемы с паролем, лучше восстановить его либо обратиться в службу поддержки.
Здесь тоже ничего сложного. Главное отличие в том, что это самое мобильное приложение должно быть на вашем устройстве. О процедуре его скачивания для разных операционных систем мы подробнее рассказали в отдельном материале.
Итак, вход в систему БК «Олимп»:
Какие еще БК в России успешно реализовали онлайн ставки на спорт через телефон, мы рассказали в отдельном материале.
Регистрация аккаунта вкупе с процедурой верификации открывает полный доступ к функционалу букмекерской конторы «Олимп». Совершив вход в личный кабинет, пользователь может:
Заключать пари могут зарегистрированные и верифицированные пользователи, у которых положительный баланс лицевого счёта. Минимальная сумма ставки в букмекерской конторе «Олимп» – 10 рублей, максимальная зависит от конкретного события. Также для пари можно использовать фрибеты, если таковые у пользователя имеются.
Для выбора событий есть два крупных раздела – «Линия» и «Лайв». Также на главной странице букмекер с помощью баннеров предлагает ознакомиться с главными соревнованиями ближайшего времени. Для поиска матчей можно воспользоваться и функцией поиска.
Когда найден подходящий исход, нужно кликнуть на него. Автоматически сформируется купон, который можно редактировать. Там же указывается номинал и подтверждается оформление пари. Их можно отслеживать в разделе «Мои ставки».
Самостоятельно удалить профиль в конторе «Олимп» не получится. Для этого букмекер предлагает обратиться в службу технической поддержки. Попросить деактивировать аккаунт, подробно изложив причины такого решения, можно по номеру телефона, через лайв-чат или по электронной почте.
Помните, что восстановить личный кабинет после его удаления не получится. Разумеется, аннулируются и все бонусные предложения букмекерской конторы «Олимп», связанные с вашим аккаунтом.
Для игры на ставках в БК «Олимп» необходимо зарегистрироваться в системе. Для этого потребуется либо вход на сайт букмекерской конторы, либо скачивание мобильного приложения. Процедура подразумевает указание персональных данных, которые стоит заполнять правильно во избежание конфликтов с компанией.
После регистрации аккаунта можно выполнить вход в систему через логин (фактически его заменяет номер телефона) и пароль. Далее стоит идентифицировать личность, чтобы получить доступ к полному функционалу букмекерской конторы. В личном кабинете «Олимп» предлагает не только очевидные опции вроде заключения пари, но и выбор видеотрансляций, насыщенную бонусную программу.
Удалить профиль также можно через любую версию сайта и мобильное приложение. Однако не самостоятельно, а обратившись в службу поддержки. В таком случае личный кабинет замораживается навсегда.
Это может объясняться проблемами с интернетом или техническими работами на сервере. Самый радикальный вариант – блокировка личного кабинета за нарушение правил букмекерской конторы «Олимп».
Данный материал полностью посвящён данной процедуре. Рекомендуем изучить его – подробно описаны варианты входа в личный кабинет через обе версии сайта и мобильное приложение БК «Олимп».
При входе в систему конторы «Олимп» номер телефона заменяет логин. Если же вы забыли пароль, то букмекер предлагает воспользоваться классическим виджетом для его восстановления (тоже понадобится контактный телефон).
Нет, такая процедура не обеспечивает должного уровня безопасности по правилам букмекерской конторы.
Аккаунт в Центре учёта приёма интерактивных ставок не используется для входа в систему букмекерской конторы, но обязательно нужен для регистрации и верификации профиля. Оба личных кабинета легко синхронизируются.