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Вход в личный кабинет БК «Олимп» – пошаговая инструкция

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Рассказываем, как войти и пользоваться с удовольствием

Полное содержание

  • Как выполнить вход в БК «Олимп»
  • Что доступно в личном кабинете «Олимпа»
  • Как оформить ставку в личном кабинете
  • Как удалить личный кабинет – подробно
  • Заключение
  • Часто задаваемые вопросы

При использовании официального сайта или мобильного приложения букмекерской конторы «Олимп» без входа в персональный профиль можно быть лишь гостем без доступа к основному функционалу. Чтобы начать игру на ставках и получить другие возможности, необходимо зарегистрироваться, идентифицироваться и тем самым стать полноправным клиентом компании. Уже после этого можно совершить вход в личный кабинет «Олимпа», о котором мы и расскажем в данном материале.

Как выполнить вход в БК «Олимп»

Есть несколько способов войти в профиль и начать игру с той или иной букмекерской конторой. Вот универсальный алгоритм для того, чтобы попасть в личный кабинет БК «Олимп»:

  1. Зайдите на официальный сайт (olimp.bet) или в мобильное приложение.
  2. Нажмите кнопку «Вход / Регистрация» в правом верхнем углу экрана.
  3. Введите номер телефона, нажмите «Продолжить».
  4. Укажите пароль, подтвердите вход в «Олимпбет».

Как войти в личный кабинет на компьютере

Закрепим порядок действий для компьютеров и ноутбуков. Рекомендуем перед входом в БК «Олимп» убедиться в надёжности интернет-соединения и отсутствии блокировок со стороны провайдера.

  1. Откройте официальный сайт букмекерской конторы.
  2. Нажмите на кнопку «Вход / Регистрация», которая сопровождается иконкой в виде стрелочки в прямоугольнике.
  3. Заполните все поля с учётными данными.
Вход Олимп

Вход в личный кабинет БК «Олимп» через мобильную версию

Со смартфонов и планшетов в профиль можно попасть как через официальный сайт, так и с помощью приложения (предварительно понадобится скачать «Олимп бет»). Вход через мобильный сайт происходит по знакомому алгоритму:

  1. Зайдите на главную страницу букмекерской конторы «Олимп».
  2. Выполните вход в аккаунт с помощью соответствующей кнопки в правой верхней части экрана.

Будьте внимательны – если возникли проблемы с паролем, лучше восстановить его либо обратиться в службу поддержки.

Вход в личный кабинет через мобильное приложение

Здесь тоже ничего сложного. Главное отличие в том, что это самое мобильное приложение должно быть на вашем устройстве. О процедуре его скачивания для разных операционных систем мы подробнее рассказали в отдельном материале. 

Итак, вход в систему БК «Олимп»:

  1. Зайдите в мобильное приложение через иконку букмекерской конторы.
  2. Нажмите кнопку входа в личный кабинет.
  3. Введите учётные данные и подтвердите своё решение.

Какие еще БК в России успешно реализовали онлайн ставки на спорт через телефон, мы рассказали в отдельном материале. 

Что доступно в личном кабинете «Олимпа»

Регистрация аккаунта вкупе с процедурой верификации открывает полный доступ к функционалу букмекерской конторы «Олимп». Совершив вход в личный кабинет, пользователь может:

  • совершать денежные операции – пополнение баланса и вывод средств;
  • оформлять ставки в лайве и прематче;
  • участвовать в акциях «Олимпбет» и розыгрышах призов;
  • применять промокод Олимпбет.
  • изменять системные и визуальные настройки профиля;
  • участвовать в «Быстрых играх»;
  • сохранять события в избранное;
  • получать информацию о результатах и статистике;
  • знакомиться с нормативными документами и историей букмекерской конторы «Олимп»;
  • смотреть видеотрансляции;
  • общаться с технической поддержкой БК.

Как оформить ставку в личном кабинете

Заключать пари могут зарегистрированные и верифицированные пользователи, у которых положительный баланс лицевого счёта. Минимальная сумма ставки в букмекерской конторе «Олимп» – 10 рублей, максимальная зависит от конкретного события. Также для пари можно использовать фрибеты, если таковые у пользователя имеются.

Для выбора событий есть два крупных раздела – «Линия» и «Лайв». Также на главной странице букмекер с помощью баннеров предлагает ознакомиться с главными соревнованиями ближайшего времени. Для поиска матчей можно воспользоваться и функцией поиска.

Когда найден подходящий исход, нужно кликнуть на него. Автоматически сформируется купон, который можно редактировать. Там же указывается номинал и подтверждается оформление пари. Их можно отслеживать в разделе «Мои ставки».

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Как удалить личный кабинет – подробно

Самостоятельно удалить профиль в конторе «Олимп» не получится. Для этого букмекер предлагает обратиться в службу технической поддержки. Попросить деактивировать аккаунт, подробно изложив причины такого решения, можно по номеру телефона, через лайв-чат или по электронной почте. 

Помните, что восстановить личный кабинет после его удаления не получится. Разумеется, аннулируются и все бонусные предложения букмекерской конторы «Олимп», связанные с вашим аккаунтом.

Заключение

Для игры на ставках в БК «Олимп» необходимо зарегистрироваться в системе. Для этого потребуется либо вход на сайт букмекерской конторы, либо скачивание мобильного приложения. Процедура подразумевает указание персональных данных, которые стоит заполнять правильно во избежание конфликтов с компанией.

После регистрации аккаунта можно выполнить вход в систему через логин (фактически его заменяет номер телефона) и пароль. Далее стоит идентифицировать личность, чтобы получить доступ к полному функционалу букмекерской конторы. В личном кабинете «Олимп» предлагает не только очевидные опции вроде заключения пари, но и выбор видеотрансляций, насыщенную бонусную программу.

Удалить профиль также можно через любую версию сайта и мобильное приложение. Однако не самостоятельно, а обратившись в службу поддержки. В таком случае личный кабинет замораживается навсегда.

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Часто задаваемые вопросы

Почему выводится ошибка при входе в личный кабинет «Олимпбет»?

Это может объясняться проблемами с интернетом или техническими работами на сервере. Самый радикальный вариант – блокировка личного кабинета за нарушение правил букмекерской конторы «Олимп».

Как войти в личный кабинет по номеру телефона?

Данный материал полностью посвящён данной процедуре. Рекомендуем изучить его – подробно описаны варианты входа в личный кабинет через обе версии сайта и мобильное приложение БК «Олимп».

Как восстановить логин и пароль к своей странице?

При входе в систему конторы «Олимп» номер телефона заменяет логин. Если же вы забыли пароль, то букмекер предлагает воспользоваться классическим виджетом для его восстановления (тоже понадобится контактный телефон).

Можно ли авторизоваться в БК «Олимп» с помощью социальных сетей?

Нет, такая процедура не обеспечивает должного уровня безопасности по правилам букмекерской конторы.

Можно ли войти в личный кабинет через ЦУПИС?

Аккаунт в Центре учёта приёма интерактивных ставок не используется для входа в систему букмекерской конторы, но обязательно нужен для регистрации и верификации профиля. Оба личных кабинета легко синхронизируются.

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