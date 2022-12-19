Вход в личный кабинет БК «Олимп» – пошаговая инструкция

Есть несколько способов войти в профиль и начать игру с той или иной букмекерской конторой. Вот универсальный алгоритм для того, чтобы попасть в личный кабинет БК «Олимп»:

Зайдите на официальный сайт (olimp.bet) или в мобильное приложение. Нажмите кнопку «Вход / Регистрация» в правом верхнем углу экрана. Введите номер телефона, нажмите «Продолжить». Укажите пароль, подтвердите вход в «Олимпбет» .

Как войти в личный кабинет на компьютере

Закрепим порядок действий для компьютеров и ноутбуков. Рекомендуем перед входом в БК «Олимп» убедиться в надёжности интернет-соединения и отсутствии блокировок со стороны провайдера.

Откройте официальный сайт букмекерской конторы. Нажмите на кнопку «Вход / Регистрация», которая сопровождается иконкой в виде стрелочки в прямоугольнике. Заполните все поля с учётными данными.

Вход в личный кабинет БК «Олимп» через мобильную версию

Со смартфонов и планшетов в профиль можно попасть как через официальный сайт, так и с помощью приложения (предварительно понадобится скачать «Олимп бет»). Вход через мобильный сайт происходит по знакомому алгоритму:

Зайдите на главную страницу букмекерской конторы «Олимп». Выполните вход в аккаунт с помощью соответствующей кнопки в правой верхней части экрана.

Будьте внимательны – если возникли проблемы с паролем, лучше восстановить его либо обратиться в службу поддержки.

Вход в личный кабинет через мобильное приложение

Здесь тоже ничего сложного. Главное отличие в том, что это самое мобильное приложение должно быть на вашем устройстве. О процедуре его скачивания для разных операционных систем мы подробнее рассказали в отдельном материале.

Итак, вход в систему БК «Олимп»:

Зайдите в мобильное приложение через иконку букмекерской конторы. Нажмите кнопку входа в личный кабинет. Введите учётные данные и подтвердите своё решение.

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