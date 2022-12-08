Приветственные фрибеты на 1500 рублей от «Олимпа»

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Легальный российский букмекер «Олимп» поощряет новых игроков тремя фрибетами по 500 ₽ каждый за регистрацию на сайте.
Всё очень просто. Для участия в любой букмекерской акции от вас потребуется завести аккаунт на официальном ресурсе конторы. Так и «Олимпе». После регистрации на официальном сайте БК на ваш бонусный счет поступит первый презент - бесплатная ставка номиналом 500 ₽. Использовать его можно сразу же, но только на события с коэффициентом не ниже 2,00.
Пари не сыграло? Не беда. Контора даст вам еще один фрибет. А если и попытка №2 не увенчалась успехом - еще один!
+ Прозрачные и понятные правила акции.
+ Для получения фрибета не нужно вносить деньги на депозит.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события.
- Подарок букмекера положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не ниже 2,00).
- В случае выигрыша игрок получает только сумма, равную номиналу бонуса.
Бездепозитный фрибет - отличная возможность проверить себя в ставках без риска для своего кармана. А в БК «Олимп» таких ставок для новичков предусмотрено сразу три. Заманчивое предложение.
Партнерский проект