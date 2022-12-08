Приветственные фрибеты на 1500 рублей от «Олимпа»

Всё очень просто. Для участия в любой букмекерской акции от вас потребуется завести аккаунт на официальном ресурсе конторы. Так и «Олимпе». После регистрации на официальном сайте БК на ваш бонусный счет поступит первый презент - бесплатная ставка номиналом 500 ₽. Использовать его можно сразу же, но только на события с коэффициентом не ниже 2,00.

Пари не сыграло? Не беда. Контора даст вам еще один фрибет. А если и попытка №2 не увенчалась успехом - еще один!