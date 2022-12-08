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8 декабря 14:06ГлавнаяБонусы
БК Олимп
Приветственные бонусы

Приветственные фрибеты на 1500 рублей от «Олимпа»

ОлимпОлимп
4star
1500
Бонус

Этот бонус истекший. Посмотрите все доступные бонусы.

Старт без риска для своего кармана
Валентин Васильев
main

Легальный российский букмекер «Олимп» поощряет новых игроков тремя фрибетами по 500 ₽  каждый за регистрацию на сайте.

Как получить бонус?

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Всё очень просто. Для участия в любой букмекерской акции от вас потребуется завести аккаунт на официальном ресурсе конторы. Так и «Олимпе». После регистрации на официальном сайте БК на ваш бонусный счет поступит первый презент - бесплатная ставка номиналом 500 ₽. Использовать его можно сразу же, но только на события с коэффициентом не ниже 2,00.

Пари не сыграло? Не беда. Контора даст вам еще один фрибет. А если и попытка №2 не увенчалась успехом - еще один!

Плюсы и минусы

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+ Прозрачные и понятные правила акции. 
+ Для получения фрибета не нужно вносить деньги на депозит.
+ Бесплатную ставку можно использовать для заключения пари на любые события. 

- Подарок букмекера положен только новым клиентам конторы.
- Ограничение по коэффициенту бесплатной ставки (не ниже 2,00). 
- В случае выигрыша игрок получает только сумма, равную номиналу бонуса.

Заключение

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Бездепозитный фрибет - отличная возможность проверить себя в ставках без риска для своего кармана. А в БК «Олимп» таких ставок для новичков предусмотрено сразу три. Заманчивое предложение.

Обзор букмекерской конторы «Олимп»

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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров