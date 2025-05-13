Сколько в России федеральных округов и чем занимаются полпреды президента

Сколько в России федеральных округов и чем занимаются полпреды президентаИнституту полномочных представителей главы государства – 25 лет
25 лет назад, 13 мая 2000 г. президент Владимир Путин подписал указ, которым преобразовал существовавший с 1991 г. институт полномочных представителей в регионах в институт полпредов в федеральных округах. Этим же документом был введен перечень самих федеральных округов России.
Чем занимается полпред
В соответствии с указом от 2000 г. полномочный представитель президента – это должностное лицо, которое представляет главу государства и обеспечивает реализацию его конституционных полномочий в пределах соответствующего федерального округа. Он является федеральным государственным служащим, входит в состав администрации президента (АП) и подчиняется непосредственно президенту. Глава государства при этом назначает и освобождает от должности полпредов по представлению руководителя АП (сейчас этот пост занимает Антон Вайно). Глава АП также назначает и увольняет помощников полпредов. Срок пребывания на должности полпреда не может превышать срок полномочий президента.
Основные задачи полпреда – координировать реализацию в своем округе основных направлений внутренней и внешней политики государства, контролировать исполнение решений федеральных органов, а также предоставлять президенту доклады об обеспечении национальной безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в федеральном округе.
Для реализации этих задач полпред организует взаимодействие федеральных органов с местными властями, политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, а также участвует в разработке программ социально-экономического развития территорий в пределах своего округа. Кроме того, он согласовывает проекты решений федеральных органов, которые затрагивают интересы федерального округа или отдельного субъекта, принимает участие в работе органов государственной власти субъектов и местного самоуправления. Полпред также может координировать урегулирование разногласий между федеральными и местными властями.
Федеральные округа
В России восемь федеральных округов:
Центральный (административный центр округа – Москва);
Северо-Западный (Санкт-Петербург);
Южный (Ростов-на-Дону);
Северо-Кавказский (Пятигорск);
Приволжский (Нижний Новгород);
Уральский (Екатеринбург);
Сибирский (Новосибирск);
Дальневосточный (Владивосток).
Первоначально существовало семь федеральных округов, но в 2010 г. Северо-Кавказский округ был выделен из состава Южного президентом Дмитрием Медведевым. Весной 2014 г. был образован Крымский федеральный округ, в который вошли ставшие частью России Крым и Севастополь. В 2016 г. Крымский и Южный федеральные округа объединили. В 2018 г. произошло единственное изменение состава федеральных округов при сохранении их количества – Республика Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского округа в Дальневосточный.
В октябре 2022 г. в состав России были включены Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожские области, но они не были присоединены к какому-либо федеральному округу. В июне 2024 г. губернатор Запорожской области Евгений Балицкий анонсировал создание нового федерального округа, в состав которого должны были войти эти субъекты РФ и Крым, но пока этого не произошло.
Крупнейший по числу регионов и численности населения из всех федеральных округов РФ – Центральный, в его состав входят 18 субъектов, в которых проживает около 40 млн человек. В Приволжском федеральном округе (14 регионов) живет свыше 28,4 млн человек, а в Южном (восемь регионов) – 28,6 млн. Наименьший по численности населения (7,8 млн человек), но наибольший по площади (6,9 млн кв. км) округ – Дальневосточный. Площадь Сибирского федерального округа – 4,4 млн кв. км.
Самая маленькая площадь у Северо-Кавказского округа (чуть более 170 000 кв. км), но его население превышает 10 млн человек. Северо-Западный округ по площади почти втрое превышает Центральный (1,7 млн кв. км), но почти в четыре раза уступает по населению (13,8 млн человек). Наименьшее число субъектов РФ в Уральском федеральном округе – их всего шесть, в них проживают 12,2 млн человек.
Из действующих полномочных представителей президента дольше всех занимает свой пост полпред Южного федерального округа экс-министр юстиции Владимир Устинов, он был назначен на должность в мае 2008 г. Полпред Дальневосточного округа Юрий Трутнев занял пост в августе 2013 г., а полпреды Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов Игорь Щеголев, Александр Гуцан и Игорь Комаров – в 2018 г. Юрий Чайка стал полпредом Северо-Кавказского округа в 2020 г., а Анатолий Серышев – Сибирского в 2021 г. В октябре 2024 г. полпредом Уральского федерального округа был назначен Артем Жога, на этом посту он сменил Владимира Якушева, который в сентябре был избран первым вице-спикером Совета Федерации.