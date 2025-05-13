Сколько в России федеральных округов и чем занимаются полпреды президента

Из действующих полномочных представителей президента дольше всех занимает свой пост полпред Южного федерального округа экс-министр юстиции Владимир Устинов, он был назначен на должность в мае 2008 г. Полпред Дальневосточного округа Юрий Трутнев занял пост в августе 2013 г., а полпреды Центрального, Северо-Западного и Приволжского округов Игорь Щеголев, Александр Гуцан и Игорь Комаров – в 2018 г. Юрий Чайка стал полпредом Северо-Кавказского округа в 2020 г., а Анатолий Серышев – Сибирского в 2021 г. В октябре 2024 г. полпредом Уральского федерального округа был назначен Артем Жога, на этом посту он сменил Владимира Якушева, который в сентябре был избран первым вице-спикером Совета Федерации.