Социальный контракт: что это, кто и как может воспользоваться

Если главной целью получения субсидии является трудоустройство, то максимальный размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму, установленному в регионе, где зарегистрирован гражданин. Для этого необходимо официально встать на учет в центре занятости в качестве безработного. Период действия договора составляет до девяти месяцев. Согласно условиям соглашения, за этот срок необходимо найти работу с зарплатой выше прожиточного минимума. Первая выплата будет произведена в течение месяца после заключения контракта. Остальные три выплаты – последующих трех месяцев после трудоустройства. Новый контракт можно заключить не ранее чем через 12 месяцев после завершения предыдущего.