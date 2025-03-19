Социальный контракт: что это, кто и как может воспользоваться

Социальный контракт: что это, кто и как может воспользоватьсяМера поддержки положена гражданам с низким уровнем дохода или безработным
Социальный контракт – это соглашение, которое заключается между органами социальной защиты и малоимущим лицом. В рамках договора государство обязуется предоставить гражданину или семье с доходом меньше прожиточного минимума безвозмездную финансовую помощь, а те, в свою очередь, должны потратить субсидию на преодоление финансовых трудностей: поиск работы, профессиональную переподготовку, ведение подсобного хозяйства, запуск собственного бизнеса. Максимальная сумма, которую можно получить, – 350 000 руб. Кому положена данная мера поддержки, как ее оформить и на что направить полученные средства – в материале «Ведомостей».
Кто может заключить социальный контракт
Данная мера поддержки предназначена для людей, столкнувшихся с трудностями и не имеющих достаточных средств и необходимых ресурсов для удовлетворения основных потребностей. Соглашение предполагает двусторонние обязательства: государство предоставляет соцпомощь (социальные услуги, денежные выплаты, приобретение необходимых товаров), в то время как получатели обязуются активно работать над улучшением своего финансового положения. Важно отметить, что социальный контракт не следует путать с социальными пособиями. Программа предназначена для помощи гражданам в переходе к самостоятельной жизни. При этом предоставляемые средства должны быть направлены исключительно на заявленные цели.
Социальный контракт могут заключить только граждане России, достигшие совершеннолетия и имеющие доход ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. При этом учитывается доход заявителя за последние три месяца. Чтобы рассчитать его, нужно сложить все источники дохода за этот период и разделить полученную сумму на три.
Если говорить о семье, то для расчета прожиточного минимума учитывается среднедушевой доход всех ее членов: заявителя, его супруга и детей в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет, если они учатся на очной форме обучения.
на душу населения – 17 733 руб.;
для трудоспособного населения – 19 329 руб.;
для пенсионеров – 15 250 руб.;
для детей – 17 201 руб.
Цели получения социального контракта
Существует несколько видов социальных контрактов, каждый из которых направлен на достижение определенной цели:
На поиск работы
Если главной целью получения субсидии является трудоустройство, то максимальный размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму, установленному в регионе, где зарегистрирован гражданин. Для этого необходимо официально встать на учет в центре занятости в качестве безработного. Период действия договора составляет до девяти месяцев. Согласно условиям соглашения, за этот срок необходимо найти работу с зарплатой выше прожиточного минимума. Первая выплата будет произведена в течение месяца после заключения контракта. Остальные три выплаты – последующих трех месяцев после трудоустройства. Новый контракт можно заключить не ранее чем через 12 месяцев после завершения предыдущего.
На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности
Средства выделяются на приобретение оборудования, аренду помещения, покупку необходимого инвентаря, оформление документов и т.д. Выплата производится единовременно в размере фактически понесенных расходов, но не более 350 000 руб. Срок действия такого контракта составляет 12 месяцев, при этом бизнес должен функционировать не менее двух лет. Заявитель должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Соцконтракт на открытие бизнеса разрешается заключить только один раз.
На обучение
Максимальный размер финансовой поддержки для обучения новой профессии, повышения квалификации, получения навыков предпринимательской деятельности или ведения хозяйства составляет 30 000 руб. Эти средства могут быть использованы для покупки товаров, необходимых для учебного процесса, оплаты взносов и услуг образовательных организаций. Кроме того, есть возможность получать стипендию в течение всего периода обучения. Ее размер составляет половину прожиточного минимума. Срок действия договора необходимо согласовать с органами социальной защиты.
На развитие подсобного хозяйства
Размер выплаты определяется количеством ресурсов, необходимых для ведения личного подсобного хозяйства. В эту сумму входят расходы на покупку скота, пчел, птиц всех видов, саженцев и семян, оборудования, инструментов и других товаров для сельского хозяйства. Максимальный размер единовременной выплаты составляет 200 000 руб. Для заключения контракта необходимо наличие у заявителя земельного участка для ведения деятельности и отсутствие регистрации в качестве самозанятого. Соглашение может быть заключено на срок до 12 месяцев. В рамках программы могут быть предусмотрены дополнительные образовательные мероприятия.
На улучшение материального положения
Средства для преодоления трудной жизненной ситуации предоставляются в виде единовременной выплаты или ежемесячного пособия в размере прожиточного минимума. Срок действия контракта – до полугода. В рамках данного социального контракта средства могут быть использованы на приобретение одежды и обуви, покупку лекарств, оплату медицинских услуг и так далее. Заявитель обязан каждый месяц подтверждать фактические расходы.
Более 700 000 человек в 2023 г. воспользовались программой социального контракта, заявлял в мае 2024 г. министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. По его словам, 78% из них увеличили доходы, а 42% – вышли из бедности.
Согласно постановлению правительства, опубликованному в феврале 2025 г., многодетные семьи, а также участники специальной военной операции получили приоритетное право на получение помощи в рамках соцконтракта.
Где оформить социальный контракт
Оформить социальный контракт можно в МФЦ или в органах социальной защиты по месту постоянной или временной регистрации. Заявление также можно подать через портал «Госуслуги».
Какие документы нужны
Среди основных документов, необходимых для подачи заявления на соцконтракт:
заявление на заключение соцконтракта;
паспорт заявителя и всех членов семьи;
согласия лиц, достигших 18 лет на заключение соцконтракта;
ИНН;
СНИЛС;
свидетельство о браке;
свидетельство о рождении ребенка (при их наличии);
документы, свидетельствующие о доходах физического лица или их отсутствии;
выписки из ЕГРН о правах заявителя на имеющиеся объекты недвижимости;
бизнес-план (не для всех случаев).
Актуальную информацию можно уточнить в местных органах соцзащиты.
Что должно быть в бизнес-плане
Бизнес-план необходим в случае, если вы собираетесь заключить социальный контракт в целях ведения личного подсобного хозяйства или открытия собственного бизнеса. Для иных целей он не требуется.
Составляющие плана:
1. титульный лист (суть проекта, реквизиты, исполнители, дата составления);
2. резюме;
3. описание компании (история создания, достижения и т. п.);
4. описание продукта;
5. сравнительный анализ продукта с продуктами-конкурентами на рынке и тенденции его развития;
6. целевой рынок и конкуренция;
7. ход производства (учет расходов на оборудование, рабочую силу, амортизацию и т. п.);
8. технологический, финансовый и организационный планы;
9. развитие, социальная и экологическая ответственность, риски и их минимизация;
10. приложения к бизнес-плану (документы).
Причины отказа в заключении социального контракта
Отказ в назначении помощи на основании социального контракта может быть обусловлен несколькими причинами:
несоответствие условиям контракта;
имеется ранее зарегистрированный статус ИП или самозанятого;
предоставление недостоверной информации: сокрытие данных о составе семьи, имуществе, доходах или расходах;
уровень дохода семьи или гражданина превышает установленный региональный минимум для признания малоимущими;
наличие неучтенных источников доходов;
неполный пакет документов;
просроченные или некорректно оформленные бумаги;
подделка документов (справок о доходах и т.п.);
наличие имущества или вкладов, противоречащего статусу нуждающегося;
нарушение обязательств по ранее заключенным социальным контрактам (например, отказ от трудоустройства, обучения или открытия ИП);
отказ от сотрудничества с органами соцзащиты.
Что делать при отказе:
запросить письменное обоснование отказа;
исправить указанные недочеты (донести документы, уточнить данные);
обжаловать решение в вышестоящем органе соцзащиты или через суд.
Помните, что критерии могут различаться в зависимости от региона. Рекомендуется уточнять требования в местном управлении социальной защиты.
29 декабря 2024 г. правительство РФ существенно расширило перечень доходов, которые не будут учитываться при оценке нуждаемости граждан, обращающихся за бесплатными соцуслугами. Так, теперь не учитываются средства, полученные в виде материнского капитала или в рамках соцконтракта, а также целевые субсидии, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам.
Что будет, если не выполнить условия социального контракта
Если предоставленные средства в рамках социального контракта будут использованы не по назначению, государство имеет право расторгнуть договор. Заявитель будет обязан вернуть все денежные средства.