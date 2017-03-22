«Яндекс» может стать инвестором телесериала

ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») обсуждает с «Яндексом» совместное производство телесериала, сообщил генпродюсер этого канала Евгений Никишов. Он уточнил, что конкретных договоренностей пока нет, идет обсуждение. Руководитель «Кинопоиска» (входит в «Яндекс») Александр Кочубей сообщил лишь то, что производители кино и сериалов регулярно обращаются к компании с предложениями о совместных проектах: «Да, мы ведем переговоры с ТВ-3, но конкретных планов пока нет».

У ТВ-3 и «Яндекса» уже есть совместный проект - шоу «Быть или не быть». Пользователи «Кинопоиска» обсуждают на этом шоу первые серии (пилоты) сериалов ТВ-3 и голосуют за них. Первый выпуск «Быть или не быть» выйдет в эфир ТВ-3 в начале апреля, всего будет пять передач - по числу пилотов. Это такие сериалы, как «Призрак опера», «Детки», «Квартет», «Любовницы» и «Близкие».

В обсуждении и голосовании в эфире участвуют десятки пользователей «Кинопоиска», кинокритики, телекритики и т. д. Также за пилоты можно проголосовать на сайте «Кинопоиска», в мобильном приложении этого сервиса и через sms во время эфира. Именно голосование зрителей определит, какой сериал пойдет в эфире ТВ-3, а какой нет, заявил гендиректор канала Валерий Федорович. Чтобы пройти отбор, пилот должен получить не менее 75% голосов «за». Каждый день сотни тысяч пользователей оставляют оценки на «Кинопоиске», говорит представитель «Яндекса», он рассчитывает, что многие из них проголосуют и по пилотам ТВ-3. Для «Кинопоиска» сотрудничество с ТВ-3 - новый экспериментальный проект про продвижению контента, добавил он.

Такое публичное голосование по пилотам российский канал устраивает впервые. Обычно для оценки пилотов каналы используют небольшие фокус-группы, а окончательное решение принимает топ-менеджмент канала. Как объяснил Федорович, ТВ-3 намерен стать каналом, который максимально отвечает потребностям своих зрителей, поэтому и готов идти на такие эксперименты.

Никишов уточнил, что «Яндекс» может стать соинвестором одного из пяти пилотов, который получит одобрение зрителей. В обмен интернет-компания рассчитывает получить эксклюзивные права на показ сериала в сети, рассказал он.

«Кинопоиск» – крупнейший сайт рунета о кино, он создан в 2003 г. Виталием Тацием и Дмитрием Сухановым. На этом сервисе пользователи ставят оценки и оставляют комментарии о фильмах и сериалах. У сервиса есть собственная редакция, которая пишет новостные и аналитические тексты о кино и сериалах. В 2013 г. «Яндекс» выкупил «Кинопоиск» за $80 млн. Осенью 2015 г. «Яндекс» перезапустил этот сервис и сделал на его базе онлайн-кинотеатр, но перезапуск раскритиковали пользователи, компания вернула старую версию сайта и теперь вводит изменения постепенно.

В конце прошлого года директор ТВ-3 Дарья Фиалко перешла на работу в CTC Media. Ее заменили Федорович и Никишов, которые прежде много лет работали на ТНТ (также входит в «Газпром-медиа» и занимались прежде всего сериалами. Новые руководители ТВ-3 говорят, что визитной карточкой канала станут драматические сериалы.

Финансовые показатели ТВ-3 не раскрываются. Вместе с ТНТ, а также «Пятница», «2x2» и ТНТ4 он входит в субхолдинг «Развлекательное ТВ Газпром-медиа». Выручка пяти каналов субхолдинга в 2015 г. выросла на 2,6% до 31,9 млрд руб., за январь – июнь 2016 г. она увеличилась на 14% год к году, а рекламные доходы – на 18%. Данных за весь 2016 г. пока нет.