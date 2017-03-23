Интернет и digital
Статья опубликована в № 4286 от 23.03.2017 под заголовком: Эндрю Ын покидает Baidu

Глава разработок Baidu в области искусственного интеллекта Эндрю Ын уходит из компании

Возможно, он займется развитием собственного проекта в области искусственного интеллекта
В своем заявлении в интернете Ын высоко оценил свой опыт как в американском, так и в китайском бизнесе
В своем заявлении в интернете Ын высоко оценил свой опыт как в американском, так и в китайском бизнесе
Alexander F. Yuan / AP

В своем заявлении в интернете Ын высоко оценил свой опыт как в американском, так и в китайском бизнесе. «Каждый из этих миров является мощным ресурсом, – пишет Ын. – Сила США – в умении производить новые технологические идеи. Китай прекрасно умеет создавать и оперативно продавать продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Я рад, что у меня была возможность способствовать взлету ИИ как в Китае, так и в США».

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