Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4288 от 27.03.2017 под заголовком: Samsung вернулся

Доля смартфонов Samsung на российском рынке заметно выросла

Это случилось после возвращения бренда в салоны крупнейших сотовых ритейлеров
Рост доли Samsung в феврале обусловлен успехом нового модельного ряда смартфонов Galaxy A 2017, а также проведением эффективных маркетинговых кампаний в рознице
Рост доли Samsung в феврале обусловлен успехом нового модельного ряда смартфонов Galaxy A 2017, а также проведением эффективных маркетинговых кампаний в рознице
Андрей Гордеев / Ведомости

В феврале 2016 г. Samsung занял почти четверть (24,3%) российского рынка смартфонов – на 2,5 п. п. больше, чем в январе. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Данные подтвердил источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей оборудования, а также представитель МТС Дмитрий Солодовников.

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