Доля смартфонов Samsung на российском рынке заметно выросла

Рост доли Samsung в феврале обусловлен успехом нового модельного ряда смартфонов Galaxy A 2017, а также проведением эффективных маркетинговых кампаний в рознице

В феврале 2016 г. Samsung занял почти четверть (24,3%) российского рынка смартфонов – на 2,5 п. п. больше, чем в январе. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров. Данные подтвердил источник, близкий к компании – партнеру нескольких производителей оборудования, а также представитель МТС Дмитрий Солодовников.