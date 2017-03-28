Основатель издательства «Амфора» Олег Седов возглавил российский бизнес Ridero

Основатель и гендиректор издательства «Амфора» Олег Седов возглавил ООО «Издательские решения», российское подразделение группы Ridero.

ГК Ridero основана в 2013 г. Алексеем Кулаковым и его партнерами Александром Касьяненко и Александром Остапенко. Сервис Ridero позволяет скачивать макеты книг, заказывать печать книг, а также размещать готовые электронные или бумажные книги в интернет-магазинах. Помимо бизнеса в России Ridero имеет бизнес в Польше, Латвии, Германии и Великобритании.

Седов вместе с Вадимом Назаровым основал «Амфору» в 1998 г. С 1999 г. по 2015 г. «Амфора» издала около 70 млн книг, выручка компании за 2014 г. составляла 503 млн руб., прибыль – 193 млн руб. В 2015 г. в связи с кризисом у компании начались финансовые трудности,

Первый иск о банкротстве «Амфоры» в марте 2016 г. подал красноярский торгово-издательский комбинат «Офсет», в сентябре 2016 г. – Росевробанк. Решение по ним до сих пор не принято. Согласно СПАРК, в судах рассматриваются три иска к «Амфоре» о взыскании 43 млн руб. В сентябре 2016 г. счета издательства и личное имущество Седова арестовали судебные приставы, производство было остановлено. В отношении него было возбуждено дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

«Деятельность «Амфоры» на данный момент приостановлена, процедура банкротства в отношении компании пока не началась. Формально я остаюсь гендиректором «Амфоры» и имею право совмещать это со своей новой должностью в Ridero», - сказал Седов «Ведомостям». Уголовное дело, по его словам, закрыто за отсутствием состава преступления.

На новом месте Седов будет отвечать за прибыль Ridero в России и за привлечение новых клиентов. С сервисом сотрудничают около 100 000 авторов, уточнил он. «Также передо мной стоит задача агрегации контента - в рамках этих обязанностей я стану креативным продюсером Ridero», - добавил он.

Седов уже приступил к обязанностям, говорит один из основателей и председатель совета директоров Ridero - Александр Касьяненко. Он сказал, что не считает прежний опыт Седова негативным. «Амфора» была одним из самых успешных издательств и выпустила книги, которые знакомы каждому, ее банкротство не связано с управлением, оно стало следствием коренных изменений на рынке», - говорит Касьяненко. «Седов первым привез в Россию Умберто Эко», - добавил он.

Ранее управлением ООО «Издательские решения» в числе прочих обязанностей занимался основатель и гендиректор ГК Ridero Алексей Кулаков. По мере роста бизнеса решено было выделить отдельную должность, на которую был приглашен Олег Седов, комментирует Кулаков. Выручка ГК Ridero за 2016 г. выросла относительно 2015 г. более чем в шесть раз, говорит он, не уточняя показателей. Ridero приносит около 1,5 млн руб. выручки в месяц, рассказывал Касьяненко «Ведомостям» в феврале 2016 г. По данным СПАРК, выручка ООО «Издательские решения» в 2015 г. составила 6 млн руб., чистая прибыль - 2 млн руб.

Некоторые работодатели скептически относятся к бывшим предпринимателям, потому что думают, что это вольные люди, которые привыкли жить по собственному расписанию, говорит гендиректор агентства «1000 кадров» Мария Маргулис. По ее мнению, это не так: «Они могут быть более дисциплинированны, потому что знают, что стоит за той или иной задачей, кроме того, они привыкли действовать на свой страх и риск и способны более взвешенно относиться к принятию решений». Если уголовное дело закрыто, это не накладывает никаких ограничений на профессиональную деятельность, замечает она.

Причиной ухода «Амфоры» с рынка Кулаков считает общий кризис в традиционном книгоиздании. Необходимость инвестировать в права на публикацию, печать тиража и логистику для каждой книги, низкий темп оборачиваемости капитала, обусловленный медленным возвратом (до года) денег с рынка, инвестиции в продвижение книги – все это убивает традиционную модель, считает Кулаков. «Сегодня выживают только издатели с большим ресурсным плечом. Но автоматизация процессов, возможность бесплатно создать и поставить в дистрибуцию книги снимают проблемы отбора и инвестиций в отдельный титул книги», - говорит основатель Ridero.

Седову 48 лет, он окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. С 1992 по 1994 г. был главой редакции русской классики издательства «Северо-Запад», в 1994 г. основал издательство «Симпозиум». С 1994 по 1998 г. был коммерческим директором Ассоциации издателей Санкт-Петербурга.