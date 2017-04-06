Rambler & Co разработала платформу для малого и среднего бизнеса

Группа компаний Rambler & Co и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) разработали технологическую платформу для предпринимателей «Поток», которая позволит предпринимателям на начальных этапах ведения бизнеса обеспечить присутствие в интернете, говорится в сообщении Rambler & Co. Сейчас платформа находится на стадии бета-тестирования.

Платформа позволяет предпринимателям создать собственный сайт, предоставляет инструменты для его продвижения, систему аналитики и отслеживания эффективности. В основе системы «Поток» лежат технологии и аудиторные данные Rambler & Co, такие как «Рамблер/топ-100», Rambler DMP (платформа управления обезличенными данными о пользователях), Rambler DSP (рекламная система, участвующая в RTB аукционах), Ichiba.

Платформа является частью экосистемы бизнес-навигатора МСП – ресурса для предпринимателей, открывающих или расширяющих свой бизнес.

Только 20% из 5 млн зарегистрированных юридических лиц используют digital инструменты для привлечения клиентов и расширения бизнеса, говорит первый заместитель генерального директора Rambler & Co Максим Тадевосян. «Большинство инструментов требуют квалификации и специальных знаний, малый бизнес не может себе позволить наем отдельных специалистов либо агентств для того, чтобы маркетинговые инвестиции вернулись с положительной отдачей», – говорит он. Для того чтобы разбираться в настройках платформы «Поток», не нужно быть программистом, уточнил он.

Крупные российские интернет-компании уже давно разрабатывают и эксплуатируют платформы для малого и среднего бизнеса. Например, компания Avito позволяет предпринимателям создавать собственные витрины у себя на сайте. У интернет-компании Mail.ru есть платформа Biz.mail.ru, которая также предлагает малому и среднему бизнесу создать собственный сайт на базе платформы, облачное хранилище, корпоративную почту, а также предоставляет аналитику.

Есть ряд проектов для малого и среднего бизнеса и у «Яндекса». У компании есть платформа «Яндекс.Бизнес», которая также позволяет создавать собственные страницы в интернете для малых и средних предпринимателей, проводить маркетинговые исследования и рекламные кампании.