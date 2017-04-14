Tele2 отложила продажу башен на неопределенный срок

Ранее от идеи продажи башен уже отказался «Мегафон», а «Вымпелком» пока не завершил запланированную сделку

Статья опубликована в № 4302 от 14.04.2017 под заголовком: Tele2 своих башен не продаст

Телекоммуникационный оператор Tele2 отказался от идеи продать башенную инфраструктуру, сделка приостановлена на неопределенный срок, рассказал «Ведомостям» человек, интересовавшийся покупкой инфраструктуры оператора. Это подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам Tele2.

По словам первого, причина в предстоящем выкупе «Ростелекомом» контрольной доли в Tele2 (см. врез) – акционеры Tele2 сосредоточены на этой сделке и вопрос с башнями перестал быть актуальным. По словам другого, компания рассматривала несколько предложений, одним из вариантов было объединение инфраструктуры с «Вымпелкомом» с последующей перепродажей. Но из-за ухода Михаила Слободина из «Вымпелкома» этот план не претворился в жизнь. Прочие предложения, по словам этого человека, Tele2 не устроили с экономической точки зрения.

Человек, близкий к компании, объясняет, что у Tele2 нет цели продать башни во что бы то ни стало. План выплаты долга, принятый оператором, деньги от продажи башен не учитывает. Поэтому оператор может спокойно дождаться удобного момента и хорошего предложения.

О намерении Tele2 продать почти все башни – их около 10 000 – стало известно в феврале 2016 г. В марте гендиректор Tele2 Сергей Эмдин подтвердил, что переговоры о башнях ведутся. Круг покупателей известен, говорил Эмдин «Интерфаксу», – это 3–4 компании, консорциумы инвесторов, в которые входят компании «Русские башни», «Вертикаль», «ВТБ капитал» и Российский фонд прямых инвестиций, а еще есть и несколько иностранных компаний.

Как рассказывали собеседники «Ведомостей», на активы также претендовала компания «Сервис-телеком». Среди ее инвесторов – фонд Ruric, возможно, принадлежащий бывшему гендиректору «Стройтрансгаза» и партнеру Геннадия Тимченко Вадиму Гуринову.

Важная сделка Акционеры Tele2 обсуждают переход мобильного оператора под контроль «Ростелекома», сообщали первый заместитель председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Собеседники «Ведомостей» рассказывали, что, вероятнее всего, свою долю «Ростелекому» продаст банк «Россия», но схему сделки они не раскрывали.

Свои башни намеревались продать также «Мегафон» и «Вымпелком». Человек, близкий к одному из покупателей башен у «Мегафона», рассказывал в январе, что с приходом Сергея Солдатенкова на пост гендиректора компании процесс поиска инвесторов стал идти не так активно, как это было при Иване Таврине, а к зиме и вовсе остановился. По его словам, компания, вероятно, намерена отложить вопрос продажи вышек на неопределенный срок.

Решение не продавать башни – идея Солдатенкова, соглашается человек, знающий об этом от руководства «Мегафона»: теперь менеджмент оператора хочет сдавать башни в аренду. Идея продажи башен не находила единогласной поддержки внутри компании, поскольку от этого могло пострадать качество связи, вторит ему другой человек, знакомый с менеджерами «Мегафона».

Люди, участвовавшие в переговорах о башнях «Вымпелкома», рассказывали, что оператор согласился продать 13 000 шт. «Русским башням», но стороны так и не сообщили, что документы о сделке подписаны. Человек, близкий к покупателю, уверяет, что сделка скоро будет завершена, есть формальности, которые сторонам нужно обсудить.

Экономическая целесообразность продажи башен под вопросом, говорил «Ведомостям» человек, близкий к одному из покупателей башен «Мегафона». Первым башни продаст «Вымпелком» и, вероятно, снимет сливки с рынка за счет того, что на момент продажи этот актив будет уникальным, предупреждал он. Остальным операторам уже не удастся продать башни по той же цене. С этим согласен сотрудник крупного инвестбанка: по его словам, «Русские башни» уже предложили лучшую цену «Вымпелкому», очевидно, что предложение второму и третьему продавцу может быть хуже по цене.

Представители Tele2 и «Вымпелкома» отказались комментировать ход переговоров о продаже башенной инфраструктуры.