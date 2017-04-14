Tele2 отложила продажу башен на неопределенный срок
- Елизавета Серьгина
- / Ведомости
Телекоммуникационный оператор Tele2 отказался от идеи продать башенную инфраструктуру, сделка приостановлена на неопределенный срок, рассказал «Ведомостям» человек, интересовавшийся покупкой инфраструктуры оператора. Это подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам Tele2.
По словам первого, причина в предстоящем выкупе «Ростелекомом» контрольной доли в Tele2 (см. врез) – акционеры Tele2 сосредоточены на этой сделке и вопрос с башнями перестал быть актуальным. По словам другого, компания рассматривала несколько предложений, одним из вариантов было объединение инфраструктуры с «Вымпелкомом» с последующей перепродажей. Но из-за ухода Михаила Слободина из «Вымпелкома» этот план не претворился в жизнь. Прочие предложения, по словам этого человека, Tele2 не устроили с экономической точки зрения.
Человек, близкий к компании, объясняет, что у Tele2 нет цели продать башни во что бы то ни стало. План выплаты долга, принятый оператором, деньги от продажи башен не учитывает. Поэтому оператор может спокойно дождаться удобного момента и хорошего предложения.
О намерении Tele2 продать почти все башни – их около 10 000 – стало известно в феврале 2016 г. В марте гендиректор Tele2 Сергей Эмдин подтвердил, что переговоры о башнях ведутся. Круг покупателей известен, говорил Эмдин «Интерфаксу», – это 3–4 компании, консорциумы инвесторов, в которые входят компании «Русские башни», «Вертикаль», «ВТБ капитал» и Российский фонд прямых инвестиций, а еще есть и несколько иностранных компаний.
Как рассказывали собеседники «Ведомостей», на активы также претендовала компания «Сервис-телеком». Среди ее инвесторов – фонд Ruric, возможно, принадлежащий бывшему гендиректору «Стройтрансгаза» и партнеру Геннадия Тимченко Вадиму Гуринову.
Акционеры Tele2 обсуждают переход мобильного оператора под контроль «Ростелекома», сообщали первый заместитель председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Собеседники «Ведомостей» рассказывали, что, вероятнее всего, свою долю «Ростелекому» продаст банк «Россия», но схему сделки они не раскрывали.
Свои башни намеревались продать также «Мегафон» и «Вымпелком». Человек, близкий к одному из покупателей башен у «Мегафона», рассказывал в январе, что с приходом Сергея Солдатенкова на пост гендиректора компании процесс поиска инвесторов стал идти не так активно, как это было при Иване Таврине, а к зиме и вовсе остановился. По его словам, компания, вероятно, намерена отложить вопрос продажи вышек на неопределенный срок.
Решение не продавать башни – идея Солдатенкова, соглашается человек, знающий об этом от руководства «Мегафона»: теперь менеджмент оператора хочет сдавать башни в аренду. Идея продажи башен не находила единогласной поддержки внутри компании, поскольку от этого могло пострадать качество связи, вторит ему другой человек, знакомый с менеджерами «Мегафона».
Люди, участвовавшие в переговорах о башнях «Вымпелкома», рассказывали, что оператор согласился продать 13 000 шт. «Русским башням», но стороны так и не сообщили, что документы о сделке подписаны. Человек, близкий к покупателю, уверяет, что сделка скоро будет завершена, есть формальности, которые сторонам нужно обсудить.
Экономическая целесообразность продажи башен под вопросом, говорил «Ведомостям» человек, близкий к одному из покупателей башен «Мегафона». Первым башни продаст «Вымпелком» и, вероятно, снимет сливки с рынка за счет того, что на момент продажи этот актив будет уникальным, предупреждал он. Остальным операторам уже не удастся продать башни по той же цене. С этим согласен сотрудник крупного инвестбанка: по его словам, «Русские башни» уже предложили лучшую цену «Вымпелкому», очевидно, что предложение второму и третьему продавцу может быть хуже по цене.
Представители Tele2 и «Вымпелкома» отказались комментировать ход переговоров о продаже башенной инфраструктуры.