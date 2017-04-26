Платное ТВ – самый быстрорастущий сегмент российского рынка связи

Выручка российских провайдеров платного ТВ в I квартале 2017 г. выросла год к году на 14,9% до 20,1 млрд руб., следует из отчета «ТМТ консалтинга». В основном это результат роста платы абонентов за услуги, в меньшей степени на рост выручки повлиял прирост базы телезрителей, считает аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. По ее словам, в январе – марте 2017 г. количество пользователей платного ТВ в России год к году увеличилось на 3,3% до 41,1 млн. Выручка от платного ТВ растет быстрее всех других традиционных услуг связи, замечает Крылова и прогнозирует, что относительно быстрый рост доходов продлится по меньшей мере еще два года.

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