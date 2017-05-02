Продажи Samsung Galaxy S8 в России вдвое превысили продажи предыдущего флагмана S7

Продажи новых флагманов Samsung S8 и S8+, начавшиеся в России в пятницу, 28 апреля, за первые выходные в 2 раза превысили продажи предыдущего флагмана Samsung Galaxy S7 весной 2016 г., утверждает сотрудник компании – партнера Samsung. По итогам первых выходных Galaxy S8 продано в 2,1 раза больше, чем Galaxy S7 за аналогичный период, передал «Ведомостям» руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф. Он связывает это с возможностями устройства: экран, дизайн и показатели производительности – все вместе привлекает пользователей, считает он.

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