Персональные технологии
Статья опубликована в № 4313 от 02.05.2017 под заголовком: Стартовал вдвое быстрее

Продажи Samsung Galaxy S8 в России вдвое превысили продажи предыдущего флагмана S7

Этому способствовало возвращение смартфонов вендора в сети крупнейших ритейлеров
Более 15 000 россиян выкупили новый флагман Samsung еще до старта продаж
Более 15 000 россиян выкупили новый флагман Samsung еще до старта продаж
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи новых флагманов Samsung S8 и S8+, начавшиеся в России в пятницу, 28 апреля, за первые выходные в 2 раза превысили продажи предыдущего флагмана Samsung Galaxy S7 весной 2016 г., утверждает сотрудник компании – партнера Samsung. По итогам первых выходных Galaxy S8 продано в 2,1 раза больше, чем Galaxy S7 за аналогичный период, передал «Ведомостям» руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф. Он связывает это с возможностями устройства: экран, дизайн и показатели производительности – все вместе привлекает пользователей, считает он.

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