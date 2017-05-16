Бизнесмена Федотова привлекли основным ответчиком по иску Помукчинского

Арбитражный суд города Москвы постановил привлечь бизнесмена Александра Федотова в качестве основного ответчика по иску миноритарного акционера издателя журнала L’Officiel Владимира Помукчинского. В феврале он подал иск к Ольге Бурме, следует из картотеки арбитражных дел. Она владеет 80% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», издающего L’Officiel в России, у Помукчинского – 10%, еще 10% – у французской Les Editions Jalou (владелец бренда L’Officiel), следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Именно Бурма выступает основным ответчиком по иску, а сам Федотов был привлечен в качестве третьего лица.

L’Officiel – французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 г. В 2014 г. Помукчинский продал 80% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» Бурме. В своем иске, с фрагментами которого ознакомились «Ведомости», Помукчинский сообщает, что Бурма – номинальный владелец ООО, а владеет компанией основатель издательского дома ACMG Александр Федотов. Помукчинский утверждает, что Федотов приобрел у него 80% издателя L’Officiel под влиянием обмана и просит суд признать эту сделку недействительной. Это позволит ему вернуть долю в компании, уточнял ранее представитель истца. На сайте самого ACMG указано, что именно этот ИД издает журнал L’Officiel, а также Forbes, SNC, GEO.

Представитель Помукчинского так описывал ранее суть конфликта: три года назад Федотов пообещал Помукчинскому выплатить 1,5 млн евро, говорит собеседник «Ведомостей», но компания была оформлена на партнера Федотова – Бурму. Стороны договорились, что в договоре купли-продажи укажут номинальную цену за актив: она составила 40 000 руб. Остальную сумму Федотов пообещал заплатить позднее, утверждал представитель Помукчинского.

Это уже не первая попытка Помукчинского оспорить сделку по продаже доли в L’Officiel. В декабре 2015 г. он пытался признать договор купли-продажи доли в «Лез Эдисьон Жалю Рюсси» притворным и требовал выплатить ему реальную стоимость доли в 1,5 млн евро. Но суд встал на сторону Федотова, решив, что истец не смог доказать притворность сделки. Позицию Федотова поддержали апелляционный и кассационный суд.

Представитель Федотова обещал предоставить комментарий «Ведомостям» позднее.