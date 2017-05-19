Rambler&Co запускает портал в украинском сегменте интернета — rambler.ua. Об этом говорится в сообщении интернет-компании.

«Работа портала rambler.ua построена на тех же принципах качества и независимости. Из всего новостного шума мы круглосуточно выбираем главные новости Украины для своей аудитории в этой стране с последующей публикацией их на главной странице сервиса», — отмечается в сообщении.

Помимо чтения новостей пользователи могут завести почту @rambler.ua. «Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его со старым адресом», - отметили в компании.

Rambler&Co не открывает подразделения на Украине, сервисы для украинцев и новости для них будут делать сотрудники российского офиса, говорит представитель холдинга Матвей Алексеев: «Мы отреагировали на обращения украинских пользователей в нашу службу поддержки и надеемся, что возможность оптимизации коммуникации будет выше политики». Rambler&Co не обсуждал свое решение с украинскими властями, говорит Алексеев и у холдинга нет уверенности, что он не попадет под санкции как «Яндекс» или Mail.ru Group. Затраты на локализацию сервисов небольшие - это «человеко/часы», уточнил он: «Домен у нас был, настроили почту и "положили" наш портал на домен».

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении на три года санкций в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group. В апреле украинское правительство предложило продлить и расширить антироссийские санкции «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины». Тогда СНБО поручил проработать механизм блокировки запрещенных ныне российских интерне-ресурсов правительству Украины, Службе безопасности Украины и Нацбанку.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении на три года санкций в отношении российской интернет-компании «Яндекс», а также Mail.Ru Group. В апреле украинское правительство предложило продлить и расширить антироссийские санкции «в связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины». Тогда СНБО поручил проработать механизм блокировки запрещенных ныне российских интерне-ресурсов правительству Украины, Службе безопасности Украины и Нацбанку.Санкции также были введены в отношении соцсетей «В контакте» и «Одноклассники». Сервис самого Mail.ru будет также недоступен. Помимо этого ограничительные меры на три года введены против компании «Лаборатория Касперского» и ее киевского отделения, а также компании «Доктор Веб».

Председатель правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявлял после введения санкций, что украинским властям потребуется два года и $1 млрд на полную блокировку российских сайтов.

В свою очередь представитель СНБО Украины Валентин Петров заявил, что жителей страны не будут преследовать за обход блокировки российских сайтов. «Сейчас уже много рецептов появилось, как обойти, пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться», — говорил Петров.