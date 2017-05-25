Расходы московских абонентов на связь за год упали на 11% благодаря приходу Tele2

Московским абонентам грозит увеличение затрат на мобильную связь Евгений Разумный / Ведомости

В 2016 г. средние расходы москвичей на сотовую связь составляли 371 руб. в месяц – на 11,4% меньше, чем годом ранее, следует из материалов департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Но к концу I квартала 2017 г. их расходы на мобильную связь фактически вернулись к уровню 2015 г., достигнув 410 руб. в месяц, подсчитал аналитик ДИТа Евгений Альминов. Оценка основана на анализе тарифов операторов и профилей потребления услуг, следует из отчета.