Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Ростеху» не дает покоя Skype
«Ростеху» не дает покоя Skype
Госкорпорация разработала уже второй мессенджер для госорганов. У него не будет доступа в интернет, и уже поэтому он будет защищен от атак
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Идея создания отечественного мессенджера для госструктур начала активно обсуждаться в прошлом году
Кирилл Кухмарь / ТАСС
«Ростех» и «Ростелеком» создают отечественный аналог Skype для госорганов и промышленности, говорится в сообщении «Ростеха». У системы не будет доступа в интернет и она будет совмещать возможности телефонии и мессенджера: совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата абонентам внутри корпоративной сети, сообщает госкорпорация.
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