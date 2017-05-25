Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Ростеху» не дает покоя Skype

«Ростеху» не дает покоя Skype

Госкорпорация разработала уже второй мессенджер для госорганов. У него не будет доступа в интернет, и уже поэтому он будет защищен от атак

«Ростех» и «Ростелеком» создают отечественный аналог Skype для госорганов и промышленности, говорится в сообщении «Ростеха». У системы не будет доступа в интернет и она будет совмещать возможности телефонии и мессенджера: совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения и файлы любого формата абонентам внутри корпоративной сети, сообщает госкорпорация.

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