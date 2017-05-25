Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: «Ростеху» не дает покоя Skype

«Ростеху» не дает покоя Skype

Госкорпорация разработала уже второй мессенджер для госорганов. У него не будет доступа в интернет, и уже поэтому он будет защищен от атак