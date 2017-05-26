Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Система» уменьшит соты

«Интеллект телеком» возьмет 300 млн руб. взаймы у Фонда развития промышленности

Деньги нужны для разработки и производства малых сот

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил пятилетний заем в размере 294,5 млн руб. «Интеллект телекому» (R&D – структура АФК «Система» в области связи) на производство оборудования для мобильной связи на основе малых базовых станций (сот), сообщил представитель фонда Андрей Городов и подтвердил президент «Интеллект телекома» Денис Пятаков.

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