Статья опубликована в № 4329 от 26.05.2017 под заголовком: «Система» уменьшит соты
«Интеллект телеком» возьмет 300 млн руб. взаймы у Фонда развития промышленности
Деньги нужны для разработки и производства малых сот
- Олег Сальманов
- / Ведомости
Производство пилотного продукта под названием Pico V1 компания должна начать до конца июня
Максим Стулов / Ведомости
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил пятилетний заем в размере 294,5 млн руб. «Интеллект телекому» (R&D – структура АФК «Система» в области связи) на производство оборудования для мобильной связи на основе малых базовых станций (сот), сообщил представитель фонда Андрей Городов и подтвердил президент «Интеллект телекома» Денис Пятаков.
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