Фонд Навального удалил ролик про Ковальчука из-за ошибок

Оговорка о том, что «по сути всё верно», также не выдерживает критики, убедились «Ведомости»

Е.Кузьмина / Ведомости

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального удалил опубликованный накануне ролик про совладельца «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрия Ковальчука из-за «вкравшихся» фактических ошибок. Об этом сегодня сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

«То есть по сути все верно - СМИ действительно принадлежат Ковальчуку, но часть информации о структуре владения является устаревшей, - написала Ярмыш в Facebook. - Так как нам важно сохранять высокий стандарт корректности информации, я приняла решение ролик удалить». Она принесла извинения, поблагодарила указавших на ошибки и пообещала сделать новый ролик о том же.

В видео, озаглавленном «Кому принадлежит всё телевидение России», Ярмыш утверждала, что «никаких разных центров мнений» на ТВ нет, а все российские медиа принадлежат «зловещему путинскому другу», председателю совета директоров банка «Россия» Юрию Ковальчуку.

Что не так

Однако в приведенных в видео примерах была масса фактических ошибок, убедились «Ведомости». Так, указано, что компания «Лидер» Ковальчука управляет «Газфондом», которому принадлежит контрольный пакет Газпромбанка, единственного акционера холдинга «Газпром-медиа». В действительности Ковальчук и его партер Геннадий Тимченко больше не владеют «Лидером», а доля «Газфонда» в Газпромбанке уже несколько лет ниже контрольной. Среди активов «Газпром-медиа» команда Навального указала кабельный оператор «Триколор», которым этот холдинг не владел никогда.

Далее указывалось, что в медиахолдинг Ковальчука НМГ входит «Первый канал», который олигарх «контролирует». На самом деле контрольный пакет «Первого» принадлежит государству, у НМГ только 25% этой телекомпании. Авторы ролика понимают разницу между блокпакетом и контрольным, потому что дальше говорят, что НМГ владеет 25% «СТС Медиа» и, получается, не контролирует его. Зато Ковальчук поставил управлять этим активом «очень лояльного менеджера» Юлиану Слащеву, говорит Ярмыш. Но Слащева уже год не управляет «СТС Медиа», гендиректор этого холдинга Вячеслав Муругова. Были в расследовании и другие ошибки.

Получается, заявление представителя Навального о том, что «по сути расследование верно» и что проблема только в устаревшей информации не совсем корректно - Ковальчуку приписали и активы, которыми он никогда не владел.