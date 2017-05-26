Москва отменила разрешения на строительство сотовых вышек и кабельной канализации Е. Разумный / Ведомости

Операторы, строящие или реконструирующие в Москве кабельную канализацию, могут делать это без получения разрешения на строительства. Это следует из постановления московского правительства, опубликованного на сайте мэрии Москвы. Это положение касается труб кабельной канализации диаметром до 100 мм, проложенных на глубине до 4 м. Также теперь не нужно разрешений на строительство вышек из металлоконструкций высотой до 50 м с бетонным пригрузом и заглублением в землю до 0,5 м, а также для бетонных или металлических столбов высотой до 40 м, вкопанных в землю на глубину до 4 м.

Инициатором этого нововведения были сами операторы, рассказывает руководитель направления по взаимодействию с бизнес-сообществом департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Елена Новикова. После отмены разрешительной практики стоимость строительство каждого объекта может снизиться на 5-10%, утверждает она, ссылаясь на расчеты операторов. Сроки при этом сократятся вдвое.

Вышки сотовой связи (кроме столбов до 30 м без фундамента) считаются объектами капитального строительства, рассказывал ранее «Ведомостям» президент Ассоциации региональных операторов связи Юриий Домбровский. Для их сооружения необходимы соответствующие разрешения Росстройнадзора, Росреестра и прочих ведомств, объяснял он. По его словам, фактически требуется такой же комплект документов, как для строительства многоквартирного дома – на их получение уходит не меньше года.

В год в Москве строятся десятки вышек, на которые сейчас требуется полный комплект разрешительных документов, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к одной из инфраструктурных компаний, осенью 2016 г. Технический директор МТС в московском регионе Владислав Медведев говорит о сотнях таких объектов. По его словам, новые правила значительно снизят стоимость строительства и ускорят его в новостройках, новой Москве (территории, вошедшие в черту города с 1 июля 2012 г.). Эти меры через несколько лет также облегчат строительство сотовых сетей пятого поколения (5G) – для размещения базовых станций этого стандарта потребуется больше опор, чем используется сейчас, прогнозирует Медведев. По его словам, до сих пор для получения разрешений на строительство требовалось согласование нескольких ведомств. Раньше это занимало до двух лет, а теперь срок согласования сократится до года, считает он. По мнению Медведева, бюджет на строительство каждого объекта может снизиться примерно на 5-10%.

Отмена строительных разрешений – единственный шаг московских властей, направленный на либерализацию доступа к инфраструктуре, необходимой для строительства объектов связи, напоминает Новикова. С 2012 г. город сдает около 3500 площадок на размещение базовых станций. В 2015 г. московские власти ввели единую сетку тарифов на доступ к ним. Операторы, правда, сетовали, что эти тарифы выше рыночных – и в 2016 г. мэрия снизила ставки на 40-50%. В апреле 2017 г. руководитель ДИТ Артем Ермолаев заявил «Коммерсанту», что Москва обсуждает с операторами возможность создания консорциума по развитию 5G в городе, и не исключил инвестиций города в этот проект. «Для города это необязательно финансовые инвестиции. Это возможность инвестирования инфраструктурой, созданием благоприятных условий, упрощением механизмов взаимодействия», – цитировал Ермолаева «Коммерсант».

Для «Т2 РТК холдинга» (Tele2) снижение стоимости строительства и его сроков согласования в Москве очень актуальны, поскольку Tele2 продолжает активно развивать сеть и строить новые базовые станции как в столице, так и в Подмосковье, отмечает его представитель Константин Прокшин.